¿Qué se sabe del traje perdido de Madonna en Coachella?

Lo que debió ser un “momento de felicidad” para Madonna se ha transformado en una angustiante búsqueda. Tras su aclamada aparición sorpresa junto a Sabrina Carpenter en el segundo fin de semana de Coachella, la superestrella reveló que su vestuario completo —un conjunto de piezas invaluables de su archivo personal— desaparecieron.

El fin de semana, Madonna subió al escenario luciendo el mismo corset, chaqueta de Gucci y botas que utilizó en su debut en el festival hace casi dos décadas, durante la era de “Confessions on a Dance Floor”. Sin embargo, la euforia se tornó en decepción cuando, al terminar el evento, las piezas no pudieron ser localizadas.

“Esto no es solo ropa, es parte de mi historia”, compartió la cantante de 65 años a través de sus historias de Instagram. El botín perdido incluye el corset lavanda, una chaqueta, un vestido y otros accesorios de la misma época que también se encontraban en el lote.

¿Negligencia o robo?

Aunque inicialmente se especuló con un posible robo, las autoridades locales manejan una hipótesis más accidental.

Según el Departamento de Policía de Indio, las investigaciones preliminares sugieren que dos bolsas que contenían los artículos podrían haber caído de un carrito de golf mientras el personal las transportaba hacia un autobús de carga alrededor de la 1:30 am del sábado.

Al llegar a su hotel, el equipo de la artista se percató de la ausencia de las piezas. Hasta el momento, no hay evidencia de que las bolsas hayan sido sustraídas intencionalmente.

Recompensa en marcha

Desesperada por recuperar las prendas, Madonna ofreció una recompensa (cuyo monto no ha sido revelado) para quien devuelva las prendas de manera segura.

“Espero y rezo para que alguna alma bondadosa encuentre estos artículos”, concluyó la artista, quien agradeció de antemano el apoyo de sus seguidores.

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