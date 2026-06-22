Pronóstico del tiempo en Miami para este lunes 22 de junio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 22 de junio indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 93 grados Fahrenheit (34ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 82 grados Fahrenheit (28ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y tendremos más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 109ºF (43ºC) de máxima y 109ºF (43ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:30 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:15 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 81 y los 90 grados Fahrenheit (27 y 32ºC). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos nada calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.