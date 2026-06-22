Tres personas murieron tras estrellarse una avioneta cerca de una zona residencial en Maryland

Las autoridades confirmaron el hallazgo de tres personas muertas luego de localizar los restos de una avioneta desaparecida en una zona boscosa cercana a un vecindario residencial en Bowie, estado de Maryland, en las afueras de Washington D. C.

La Policía Estatal de Maryland informó que las víctimas eran tres hombres adultos que viajaban a bordo de una aeronave monomotor tipo Piper Cherokee, de acuerdo con ABC News.

Las identidades no han sido divulgadas mientras las autoridades notifican oficialmente a los familiares.

La aeronave realizaba un vuelo hacia Maryland

Según el reporte oficial, la avioneta despegó aproximadamente a las 11:30 pm del sábado desde Ocean City, Nueva Jersey, y tenía como destino el Aeropuerto Montgomery County Airpark, en Maryland.

Unos 15 minutos después del despegue, los servicios de emergencia del condado de Prince George recibieron una alerta automática de accidente enviada desde un iPhone, lo que activó un amplio operativo de búsqueda terrestre y aérea.

Los equipos de rescate localizaron posteriormente los restos del avión en una zona boscosa ubicada cerca del punto donde convergen las rutas 50 y 301, en Bowie.

Las autoridades indicaron que no se registraron personas heridas en tierra.

Investigan si se trataba de un vuelo de entrenamiento

De acuerdo con la información preliminar, investigadores consideran que la aeronave pertenecería a una escuela de aviación del condado de Montgomery y que posiblemente realizaba un vuelo de entrenamiento.

Sin embargo, este aspecto aún no ha sido confirmado oficialmente.

Según el medio de comunicación israelí Canal 14, las tres personas fallecidas serían ciudadanos israelíes, aunque las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente sus identidades ni nacionalidades.

El lugar del impacto se encontraba detrás de una zona residencial y próxima a un área recreativa infantil, según informaron los organismos participantes en el operativo.

La causa del accidente permanece bajo investigación

La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), con apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó la caída de la aeronave.

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