Arrestan a supervisor religioso en Florida por presuntamente grabar a niñas en el baño con una cámara oculta

Un hombre identificado como supervisor dentro de una iglesia en Fruitland Park, Florida, fue arrestado por cargos relacionados con presunto video voyeurismo luego de que investigadores encontraran imágenes almacenadas en una computadora de trabajo.

Las autoridades identificaron al detenido como Charles Barton Lucas, de 59 años, quien fue arrestado el viernes por la Oficina del Sheriff del Condado de Lake, de acuerdo con FOX35 Orlando.

Según las autoridades, la investigación comenzó después de que el director de tecnología de RoMac Building Supply notificara al Departamento de Policía de Leesburg sobre el hallazgo de una carpeta en Google Drive que contenía imágenes consideradas inapropiadas.

Investigación condujo al hallazgo de presuntas grabaciones en una iglesia

De acuerdo con la oficina del sheriff, el análisis posterior permitió localizar más videos que aparentemente mostraban a adolescentes y mujeres adultas dentro de áreas privadas de una iglesia.

Los investigadores concluyeron que las grabaciones presuntamente provenían de una cámara oculta instalada en uno de los vestidores y baños del recinto religioso.

Cuando las autoridades regresaron para inspeccionar el lugar, indicaron que las cámaras ya no se encontraban instaladas.

RoMac Building Supply confirmó mediante un comunicado que el hallazgo ocurrió durante un procedimiento rutinario de la empresa y señaló que notificó inmediatamente a las autoridades.

La compañía también informó que Lucas dejó de trabajar para la organización tras el incidente.

Iglesia afirma que coopera con las autoridades

La iglesia identificada como Heritage Community Church emitió inicialmente un mensaje indicando que estaban orando por Lucas y su familia.

Posteriormente publicó una segunda declaración enfocada en las personas potencialmente afectadas por las acusaciones.

En el comunicado, la iglesia señaló que su principal preocupación son los individuos y familias que pudieran haber resultado impactados y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades durante el proceso.

Lucas fue trasladado a la cárcel del condado de Lake el viernes por la noche y posteriormente quedó en libertad el sábado tras pagar una fianza de $25,000 dólares, según las autoridades.

Hasta el momento no se han anunciado cargos adicionales y la investigación continúa abierta.

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