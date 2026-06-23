Canadiense es condenado a más de 13 años de prisión por traficar 65 pistolas de EE.UU. a su país

Un ciudadano canadiense fue acusado de participar en una red internacional de tráfico de armas fue condenado a 160 meses de prisión federal en Estados Unidos por conspirar para introducir ilegalmente 65 pistolas desde territorio estadounidense hacia Canadá.

La Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Pensilvania informó que Durante King-Mclean, de 27 años y residente de Cambridge, Ontario, recibió la sentencia de la jueza federal Jennifer P. Wilson tras haberse declarado culpable en mayo de 2025 de conspiración para traficar armas de fuego.

De acuerdo con documentos judiciales, el caso se originó el 2 de septiembre de 2023, cuando agentes de la Policía Estatal de Pensilvania detuvieron un vehículo de alquiler conducido por King-Mclean en el condado de Franklin. Durante la inspección, el sospechoso intentó escapar a pie, pero fue capturado tras una breve persecución. Una revisión posterior del automóvil permitió descubrir 65 pistolas ocultas en la cajuela del vehículo. Entre las armas decomisadas había dos totalmente automáticas, 11 reportadas como robadas y una con el número de serie borrado.

HSTF case: Illegal Alien from Canada Sentenced to 160 Months in Prison for Conspiracy to Smuggle 65 Handguns from U.S. into Canada



Durante King-Mclean of Cambridge, Ontario, Canada, was sentenced to more than 13 years in prison for conspiring with others to illegally traffic in? https://t.co/4sMOEh2cgI pic.twitter.com/SwIqrX7xmv — ATF Philadelphia (@ATFPhiladelphia) June 23, 2026

Las investigaciones establecieron que King-Mclean mantuvo comunicación constante con sus cómplices entre abril y septiembre de 2023. Durante ese periodo permaneció en un alojamiento temporal en Fort Lauderdale, Florida, antes de rentar el vehículo con el que emprendió el trayecto hacia la frontera canadiense transportando las armas adquiridas de manera ilegal. Las autoridades federales sostienen que el arsenal tenía como destino el mercado criminal canadiense.

El caso adquirió notoriedad internacional debido a los presuntos vínculos del acusado con el mayor robo de oro registrado en la historia de Canadá. Tras su arresto en Estados Unidos, King-Mclean fue acusado por autoridades canadienses de participar en el asalto perpetrado el 17 de abril de 2023 contra la terminal de carga de Air Canada en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, donde fueron sustraídos lingotes de oro y divisas extranjeras valuados en aproximadamente 22.5 millones de dólares.

Investigadores canadienses sostienen que parte de los recursos obtenidos en ese robo fueron utilizados para financiar la compra de armas en Estados Unidos.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) destacó que el tráfico transfronterizo de armas constituye una de las principales amenazas para la seguridad pública en ambos países. El agente especial a cargo de la División de Filadelfia, Eric J. DeGree, señaló que la sentencia refleja la gravedad de un delito que facilita el acceso de organizaciones criminales a armamento de alto poder y demuestra la efectividad de la cooperación entre agencias estadounidenses y canadienses.

La condena de más de 13 años de prisión representa uno de los castigos más severos impuestos recientemente en Estados Unidos por tráfico internacional de armas con destino a Canadá y envía un mensaje de endurecimiento contra las redes que aprovechan las diferencias regulatorias entre ambos países para abastecer a grupos criminales. Expertos en seguridad han advertido que una parte importante de las armas recuperadas en escenas del crimen en Canadá tiene origen estadounidense, lo que ha convertido al combate al contrabando de armamento en una prioridad para las autoridades de ambos lados de la frontera.

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