Caos en vuelo de American Airlines: pasajero mordió a otro viajero y obligó a pedir asistencia médica

Un vuelo de American Airlines que se dirigía a Filadelfia vivió momentos de tensión la mañana del domingo después de que un pasajero fuera señalado de agredir a otro viajero y alterar el orden a bordo.

El incidente ocurrió en el vuelo 3046, que había despegado desde Charlotte, Carolina del Norte, y se aproximaba al Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

Según un audio obtenido por Fox News Digital, el piloto informó al control de tráfico aéreo sobre una situación que involucraba a un pasajero que presuntamente había mordido a otra persona y estaba intentando enfrentarse con otros ocupantes.

Tripulación pidió presencia de policías y equipos médicos

Durante la comunicación, la tripulación solicitó que agentes del orden y equipos médicos esperaran la llegada del avión.

El piloto señaló que desconocía qué había originado el comportamiento del pasajero y comentó que podría tratarse de una situación médica que requería atención especializada.

También indicó que la presencia policial sería una medida preventiva para apoyar al personal sanitario.

En una declaración posterior, American Airlines informó que el pasajero estaba atravesando una emergencia médica y recibió asistencia de un profesional de la salud que se encontraba a bordo antes del aterrizaje.

La aerolínea agregó que personal médico adicional esperaba al pasajero en la puerta de llegada una vez que el avión aterrizó de manera segura en Filadelfia.

American Airlines también agradeció la actuación de la tripulación y del profesional médico que intervino durante el incidente.

La conversación entre el piloto y el controlador aéreo concluyó con un intercambio más distendido cuando el controlador le deseó un feliz Día del Padre.

“Qué día, ¿eh?”, comentó el piloto antes de agregar que tendría una historia para contarles a sus hijas.

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