EE.UU. y Ecuador firman acuerdo para reforzar seguridad en la frontera norte ante amenazas del crimen organizado

Estados Unidos y Ecuador formalizaron en Quito una Carta de Implementación para poner en marcha la denominada “Estrategia Frontera Segura”, un plan de cooperación bilateral que busca fortalecer el control en zonas limítrofes frente al avance del narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades del crimen organizado transnacional.

El acuerdo fue suscrito entre la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del gobierno estadounidense y autoridades del Ministerio del Interior del Ecuador, el Ministerio de Defensa del Ecuador y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). El proyecto será implementado inicialmente en la provincia de Carchi, en la frontera norte con Colombia.

Durante la ceremonia participaron Lawrence Petroni, jefe de misión de Estados Unidos en Ecuador; John Reimberg, ministro del Interior; Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa; y Sandro Castillo, director del SENAE, quienes destacaron la necesidad de una respuesta coordinada frente a redes criminales que operan sin respetar fronteras.

Hoy, los Estados Unidos y el Ecuador firmaron la Carta de Implementación de Frontera Segura, fortaleciendo la cooperación bilateral para combatir el crimen transnacional, el narcotráfico, la inmigración ilegal y otras amenazas que afectan las zonas fronterizas. Esta iniciativa? pic.twitter.com/Ilrg0WaAlL — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) June 22, 2026

Proyecto piloto en Carchi y cooperación operativa

De acuerdo con las autoridades, la estrategia contempla acciones conjuntas entre fuerzas armadas, policía, aduanas y migración, además de asistencia técnica, capacitación e intercambio de información con Estados Unidos. El plan piloto tendrá una duración inicial de dos años y busca convertirse en un modelo replicable en otras zonas estratégicas del país.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que las fronteras representan la primera línea de defensa de cualquier Estado y subrayó que el acuerdo marca un avance importante hacia soluciones sostenibles frente a amenazas transnacionales. Añadió que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del Estado ante el incremento de actividades ilícitas.

Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, advirtió que la extensa frontera norte, con más de 700 kilómetros y decenas de pasos no controlados, ha sido utilizada por redes criminales para el tráfico de drogas, armas y personas. Según indicó, entre el 70% y el 80% de la cocaína producida en el sur de Colombia ingresa a Ecuador por esa zona.

Desde Washington, Lawrence Petroni destacó que el crimen organizado constituye una amenaza hemisférica que impacta tanto a Ecuador como a Estados Unidos, por lo que consideró clave el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador subrayó que el proyecto responde a necesidades operativas previamente identificadas y no está vinculado a procesos electorales en la región. Las autoridades ecuatorianas, por su parte, afirmaron que la frontera ha sido utilizada durante años como corredor logístico por organizaciones criminales, lo que exige una respuesta conjunta y sostenida.

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