Hegseth celebra “exitosa” prueba del Golden Dome, capaz de neutralizar drones y misiles

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el primer ensayo de validación del programa Golden Dome for America concluyó con “éxito total de la misión”, al asegurar que un sistema de defensa basado en energía dirigida logró detectar, rastrear y destruir de forma autónoma múltiples amenazas aéreas simuladas.

A través de un mensaje difundido por el Departamento de Defensa, Hegseth afirmó que la prueba alcanzó el primer gran hito del proyecto impulsado por el presidente Donald Trump y destacó el desempeño del sistema Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD), diseñado para identificar y neutralizar amenazas sin intervención humana directa. Según el funcionario, la tecnología eliminó exitosamente todos los objetivos durante el ejercicio, incluidos drones y misiles de crucero simulados.

“El sistema detectó, apuntó y derrotó dinámicamente cada amenaza”, señaló Hegseth, quien presenció personalmente la prueba. El secretario destacó además la integración entre personal militar y tecnologías de nueva generación, particularmente sistemas de energía dirigida, una categoría que incluye armas láser de alta potencia desarrolladas para interceptar objetivos aéreos a gran velocidad.

Today, the first milestone test of Golden Dome for America (GDA) was a full mission success ? and I was honored to witness it firsthand.



Cutting edge directed energy was harnessed and the Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) system flawlessly and autonomously cued, targeted,? — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 24, 2026

¿Qué es el Golden Dome?

El Golden Dome for America es la iniciativa de defensa antimisiles lanzada por Trump en enero de 2025 mediante una orden ejecutiva. El proyecto busca crear una arquitectura integrada capaz de proteger el territorio estadounidense frente a amenazas balísticas, hipersónicas, misiles de crucero y otros ataques aéreos avanzados mediante una combinación de sistemas terrestres, marítimos, espaciales y tecnológicos de nueva generación.

De acuerdo con el Departamento de Defensa, el escudo funcionará como un “sistema de sistemas”, integrando sensores, interceptores y capacidades espaciales para detectar y neutralizar amenazas desde las fases más tempranas de un ataque.

Hegseth sostuvo que el éxito de la prueba demuestra que el proyecto avanza conforme al calendario previsto y atribuyó parte de ese progreso a los recursos aprobados por el Congreso a través de la legislación presupuestaria conocida como One Big Beautiful Bill, que destinó más de $24 mil millones de dólares para iniciativas relacionadas con defensa aérea y antimisiles.

El Golden Dome se ha convertido en uno de los proyectos de defensa más ambiciosos de la actual administración. Trump anunció en 2025 que el programa tendría un costo estimado de 175 mil millones de dólares y designó al general de la Fuerza Espacial Michael Guetlein para dirigir su desarrollo.

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