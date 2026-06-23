Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de junio de 2026

LEO

Ya deja de hacerte menos y de pensar que tus sueños están muy lejos, porque estás entrando en una etapa en la que todo el esfuerzo que has hecho en silencio comenzará a dar resultados. Aunque a veces sientas que avanzas como tortuga con reumas, la realidad es que las puertas se están acomodando para que puedas lograr metas y proyectos que dabas por perdidos. Lo que sembraste hace meses comenzará a dar frutos, pero tendrás que ser constante y no rajarte a la primera dificultad.

Aguas con un viaje inesperado o un cambio de planes de última hora, porque algo no saldrá como lo imaginabas. No es para que te pongas de drama ni para que canceles todo, simplemente mantén un plan B y no confíes ciegamente en promesas ajenas. Hay personas que hablan mucho y cumplen poco, y podrías llevarte un coraje por esperar algo que nunca llegará.

Ten mucho cuidado con una persona de piel clara y ojos claros que se anda acercando con demasiada amabilidad. Esa persona podría meterte en un problema, un chisme o una situación incómoda de la que después te costará salir. Aprende a escuchar tu intuición, porque cuando alguien te da mala espina casi siempre terminas comprobando que tenías razón.

La vida te está enseñando a soltar el rencor. Tú eres de los que cuando los traicionan se convierten en investigadores privados y hasta ganas te dan de cobrar cada lágrima que te hicieron derramar. Pero en esta ocasión será mejor dejar que el tiempo y el karma hagan su trabajo. Créelo, nadie se va de este mundo sin pagar las cuentas que tiene pendientes y más de una persona que te hizo daño comenzará a recibir lo que sembró.

No hagas negocios en el aire ni prestes dinero sin garantías. Vienen propuestas que parecen muy buenas, pero detrás de ellas hay más problemas que ganancias. Si algo te huele raro, mejor di que no. Recuerda que luego por querer ayudar o ganar unos pesos extras terminas perdiendo amistades y hasta el sueño.

Es momento de hablar y de dejar de tragarte las palabras. Si algo te molesta, dilo. Si amas a alguien, exprésalo. Si ya no soportas ciertas actitudes, pon límites. No estás en edad de quedarte callado para darle gusto a medio mundo. Quien se enoje por escuchar la verdad, que se aguante.

En el amor vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, habrá conversaciones necesarias para aclarar situaciones que han causado dudas y celos. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a mostrar interés en ti y podrías sentir mariposas donde ya pensabas que había puro murciélago.

Tu economía mejora poco a poco, pero deja de gastar en cosas que no necesitas. Traes la mala costumbre de consentirte cuando estás triste y luego andas haciendo cuentas para llegar a la quincena.

Habrá días buenos y otros medio torcidos, pero cada situación te dejará una enseñanza muy importante. Estás aprendiendo que no todo el mundo merece entrar a tu vida y que la paz vale más que cualquier relación o amistad. Levanta la cara, confía en ti y sigue adelante, porque el segundo semestre del año viene con sorpresas que pueden cambiar tu destino por completo.

VIRGO

Ya deja de cargar costales que ni tuyos son, porque te has pasado los últimos meses preocupándote por problemas ajenos y queriendo resolverle la vida a medio mundo, mientras la tuya la has dejado en segundo plano. Es momento de pensar en ti, en lo que te hace feliz y en todo eso que has dejado para después por andar apagando incendios de otras personas. El universo te está dando una sacudida para que entiendas que primero estás tú y después el resto del mundo.

No permitas que comentarios de familiares o personas cercanas te amarguen el día. Hay gente que opina de tu vida como si te pagara las cuentas, pero a la hora de ayudarte desaparece más rápido que un billete de quinientos en quincena. Aprende a quererte y a defenderte. No tienes por qué dar explicaciones de cada decisión que tomas. Si algo te hace feliz y no le hace daño a nadie, adelante.

Se vienen días de reflexión muy fuertes. Vas a darte cuenta de que has hecho demasiados sacrificios por personas que no lo merecían. Has dejado pasar oportunidades, has aguantado malos tratos y hasta has dejado de lado tus sueños por cuidar sentimientos ajenos. Ya estuvo bueno. La vida te está enseñando que nadie vale más que tu tranquilidad y tu paz mental.

En cuestiones de amor, cuidado con una noche de pasión que podría complicarte la existencia. Hay posibilidades de reencontrarte con una expareja o de terminar enredándote con una amistad que siempre te ha tenido ganas. El problema no será el momento, sino las consecuencias. Tú eres de los que muchas veces saben perfectamente que algo les hará daño y aun así van de cabeza porque también les da tantito placer el drama. Piensa bien antes de actuar.

Te enterarás de algo relacionado con una persona cercana que te dejará con el ojo cuadrado. Al principio pensarás que es un chisme o una exageración, pero con el paso de los días las piezas comenzarán a acomodarse y descubrirás que era verdad. No te metas en problemas que no son tuyos ni quieras tomar partido en asuntos ajenos, porque podrías salir embarrado sin deberla ni temerla.

Se aproxima un viaje o una salida que te ayudará a despejar la mente y a darte cuenta de muchas cosas. También vienen oportunidades de cambiar de trabajo o de mejorar en el lugar donde estás. Si has estado buscando empleo o queriendo hacer un cambio, las puertas comenzarán a abrirse, pero tendrás que vencer tus miedos y dejar de pensar que no eres capaz.

Tu economía necesita más orden. Traes la cartera bien agujerada y se te va el dinero en antojos, salidas o cosas que ni ocupas. Si no te organizas, podrías terminar con algunas deudas que después te quitarán el sueño. Es momento de ahorrar y pensar más en el futuro.

En la familia habrá una noticia que traerá alegría, puede tratarse de un embarazo, un nacimiento o la solución de un problema que tenía preocupados a todos. Aprovecha estos días para acercarte más a quienes sí han estado contigo en las buenas y en las malas.

El destino pondrá en tu camino a una persona que valdrá mucho la pena, alguien que llegará para enseñarte que el cariño sincero todavía existe. Pero antes de abrirle la puerta a alguien nuevo, primero tienes que aprender a valorarte y a amarte como nunca antes. Porque cuando tú entiendas lo mucho que vales, dejarás de conformarte con migajas y empezarás a recibir el amor, las oportunidades y la felicidad que tanto has pedido.

LIBRA

Ya bájale dos rayitas al estrés y a las preocupaciones, porque te has pasado más tiempo pensando en lo que podría salir mal que disfrutando todo lo bueno que sí está pasando en tu vida. Recuerda que a este mundo no venimos solamente a pagar cuentas, a sufrir por amores imposibles o a cargar problemas ajenos; también venimos a reír, a viajar, a enamorarnos, a comer rico y a mandar a la fregada todo aquello que nos quita la paz. Aprende a vivir más ligero, porque el tiempo se está yendo y tú sigues cargando piedras que ni tuyas son.

Una amistad comenzará a hablar pestes de ti o a inventar situaciones para hacerte quedar mal. No te enganches ni hagas caso, porque si respondes o te pones al tú por tú, el pleito se hará más grande y terminará siendo una novela de nunca acabar. Hay gente que vive de los chismes porque su propia vida está más vacía que una cartera después de la quincena. Déjalos hablar, al final la verdad siempre sale a flote.

Aguas con un amor de una noche, porque podría dejarte más confundido que feliz. También ten cuidado con alimentos en la calle o comidas en lugares poco higiénicos, porque hay riesgo de una infección estomacal o de pasar un mal rato que te haga terminar en una clínica o pegado al baño como estampita.

Es momento de enfrentar la realidad y dejar de hacer tonterías que solo te complican la existencia. Has estado permitiendo que ciertas personas decidan por ti o influyan demasiado en tus emociones. Ya es hora de recuperar el control de tu vida y dejar de vivir como si necesitaras la aprobación de todo el mundo.

No andes buscando desesperadamente el amor. Antes de pensar en compartir tu vida con alguien, necesitas conocerte más a ti mismo. Hay heridas que todavía no sanan y vacíos que ninguna pareja podrá llenar. Aprende a estar solo, a disfrutar de tu compañía y a enamorarte de la persona que ves en el espejo.

Podrías recibir una noticia que te dejará pensativo o preocupada, algo que no esperabas y que te hará cuestionarte muchas cosas. No tomes decisiones impulsivas ni te adelantes a los hechos. Respira, analiza y recuerda que muchas veces las cosas no son tan graves como parecen.

Se aproximan días de mucha reflexión y de cambios importantes. Vas a entender por qué ciertas personas tuvieron que irse de tu vida y por qué otras nunca debieron entrar. También llegan nuevos amores y nuevas personas que comenzarán a llenar tus días de alegría y emoción, pero no quieras correr antes de caminar. Lo que es para ti llegará en el momento indicado.

En cuestiones de dinero, cuida tus gastos porque podrías hacer compras innecesarias y después andar tronándote los dedos. También se visualiza una oportunidad de ganar un dinero extra o de iniciar un proyecto que te dejará buenos resultados.

La vida te está preparando para una nueva etapa en la que aprenderás a poner límites, a quererte más y a dejar de cargar con problemas que no te corresponden. Lo mejor está por venir, pero primero debes hacer las paces contigo mismo y entender que la felicidad no está en manos de nadie más, sino en las tuyas.

ESCORPIÓN

En el momento en que dejes de dudar de ti y empieces a confiar más en tu intuición, muchas puertas comenzarán a abrirse y muchos problemas se resolverán casi por arte de magia. Tú naciste con un sexto sentido bien desarrollado, pero muchas veces te haces el que no ve o el que no escucha y terminas metiéndote en situaciones que desde un principio te olían raro. Hazle caso a tu corazón y a esas corazonadas que nunca se equivocan.

Ten cuidado con amores de una noche o con un encuentro pasional con una amistad o persona cercana. Lo que comienza como un juego podría terminar revolviendo sentimientos y complicando relaciones importantes. Tú eres muy intenso para querer y también para sufrir, así que piensa bien antes de mezclar pasión con amistad porque luego ni la amistad queda ni el amor aparece.

Hay personas que se acercarán a ti con malas intenciones. Algunas te tienen envidia, otras simplemente quieren saber de tu vida para después andar de habladoras. No cuentes tus planes a cualquiera y deja de confiar tan rápido. Recuerda que muchas veces el enemigo se sienta a tu lado y hasta te sonríe.

Cuidado con cambios de última hora y con una persona de tierras lejanas que podría ponerte de malas o hacerte pasar momentos de incertidumbre. Si estás conociendo a alguien a distancia o esperando noticias de una persona que vive lejos, no te hagas muchas ilusiones hasta ver hechos concretos.

La vida ya te dio varias lecciones y sería una lástima que volvieras a tropezar con la misma piedra. No permitas que te cobren la misma factura dos veces. Si alguien ya te traicionó, ya te mintió o ya te hizo sufrir, no le vuelvas a abrir la puerta nomás porque te habló bonito.

Te podrían hacer una propuesta para convertirte en amante o en la tercera persona en discordia. Ni se te ocurra meterte en eso. Después terminas cargando problemas ajenos y llorando por alguien que nunca iba a dejar a su pareja. Respeta los aparatos reproductores ajenos y date el lugar que mereces.

Una amistad necesitará mucho de tu apoyo. Será momento de demostrar que cuando quieres a alguien sabes estar presente en las buenas y en las malas. Tus palabras y consejos serán importantes para esa persona.

En el dinero comienzan a verse mejores oportunidades. Poco a poco saldrás de algunas preocupaciones económicas y podrías recibir un ingreso extra o una propuesta laboral que te dará más estabilidad.

La calma comienza a llegar a muchos aspectos de tu vida. Sí, has tenido subidas y bajadas, has llorado, te has decepcionado y hasta has pensado en tirar la toalla, pero aquí sigues, más fuerte que nunca. Te has convertido en una de las personas más resistentes del zodiaco porque cada caída te enseñó algo y cada traición te hizo más sabio.

No le temas al futuro, porque lo mejor de este año todavía está por llegar. Confía en ti, en tu capacidad y en todo lo que has aprendido. Vienen cambios importantes y, aunque al principio te den miedo, terminarán acomodando tu vida de la manera que tanto has deseado.

PISCIS

La vida te está enseñando que el que busca encuentra, y en estos días descubrirás oportunidades que hace tiempo dabas por perdidas. En cuestiones de dinero y negocios llega una segunda oportunidad que podría cambiar muchas cosas en tu economía, pero tendrás que actuar con inteligencia y dejar de dudar tanto de ti. A veces las bendiciones llegan disfrazadas de problemas y eres tan desconfiado que las dejas pasar. Esta vez no cometas el mismo error.

Tienes un carácter bien especial, de esos que un día aman a todo el mundo y al siguiente quieren mandar a todos a la fregada. Pero poco a poco comenzarás a entender qué es lo que realmente quieres para tu vida y, sobre todo, qué necesitas para ser feliz. Estás entrando en una etapa de madurez en la que ya no te conformarás con cualquier cosa ni con cualquier persona.

Aguas con las venganzas absurdas. Hay alguien que te hizo daño y todavía traes la espinita clavada, pero cobrarte las traiciones con tus propias manos solo te llevará por un camino de corajes y desgaste emocional. El karma trabaja mejor que tú y, aunque a veces se tarda, nunca se olvida de nadie.

Si tienes pareja, no permitas que terceras personas se metan en tu relación. Hay mucha gente metiche que disfruta sembrando dudas y provocando pleitos donde no los hay. Habla claro, confía en la persona que amas y no le des poder a chismes de lavandería que solo buscan hacerte pasar un mal rato.

Debes aprender a decir que no. Te cuesta mucho poner límites porque tienes un corazón enorme y luego terminas haciendo favores que nadie te pidió o resolviendo problemas que ni tuyos son. Ya es momento de pensar un poquito más en ti y dejar de cargar responsabilidades ajenas.

Se aproximan cambios importantes en tu estado de ánimo. Habrá días en los que te sentirás lleno de energía y otros en los que querrás encerrarte y no hablar con nadie. No te asustes, es parte de un proceso de transformación muy fuerte que estás viviendo. Estás dejando atrás una versión de ti que ya no te representa.

En el amor las cosas se pondrán interesantes. Podría surgir un sentimiento especial por una amistad o darte cuenta de que alguien que siempre ha estado cerca de ti comienza a despertar mariposas en tu estómago. Tómate las cosas con calma y no te adelantes, porque las mejores historias empiezan despacito.

No permitas que nadie dude de tu capacidad ni del amor que eres capaz de dar. Aunque tengas un carácter medio pesado y de repente te pongas más cambiante que el clima, eres una persona noble y llena de sentimientos sinceros. Usa esa sensibilidad a tu favor y deja de esconder lo que sientes.

Recuerda algo muy importante: no naciste para mendigar amor ni para andar rogándole atención a nadie. El cariño que se tiene que pedir no sirve y el amor que se tiene que perseguir termina cansando el alma.

También debes tener cuidado con ciertos cambios de personalidad. Estás madurando y eso es bueno, pero no permitas que el éxito o algunas nuevas amistades te vuelvan presumido o medio mamilas, porque podrías alejar a personas que de verdad te quieren.

Un viaje comenzará a planearse y traerá mucha ilusión a tu vida. Además, una verdad familiar saldrá a la luz y, aunque al principio te sacuda el mundo, terminará aclarando muchas dudas que has tenido desde hace tiempo. Prepárate, porque el destino te está acomodando las piezas para algo mucho mejor.

ACUARIO

Podrías convertirte en el tema de conversación de muchas personas debido a un chisme que comenzará a circular sobre ti. Ya sabes cómo es la gente: cuando no tiene nada bueno que hacer, se dedica a inventar vidas ajenas. No te enganches ni te pongas a dar explicaciones. Quien te conoce sabe perfectamente quién eres y quien quiera creer mentiras, muy su problema.

Habrá momentos en los que extrañarás mucho a familiares o personas que viven lejos. Incluso el recuerdo de alguien que fue muy importante para ti y que ya no está físicamente en este mundo llegará de repente a tu mente. Lejos de entristecerte, ese recuerdo te llenará de paz y sentirás su cariño de una manera muy especial. Hay amores que nunca se van, solamente cambian de lugar.

Es momento de aprender a no depender de los demás para hacer tus cosas. Has esperado mucho de ciertas personas y te has llevado una que otra decepción por creer que estarían ahí para apoyarte. La vida te está enseñando a caminar por tu cuenta y a descubrir la fuerza que tienes cuando decides salir adelante sin ayuda de nadie.

Recuerda que la vida es una sola y nadie tiene derecho a decirte cómo vivirla. Ya deja de preocuparte por el qué dirán. Si quieres viajar, viaja; si quieres empezar un proyecto, hazlo; si quieres enamorarte, aviéntate. El tiempo pasa muy rápido y luego llegan los arrepentimientos.

También es momento de cambiar ciertas actitudes. Has sido demasiado duro contigo mismo y en ocasiones hasta un poco desconfiado y frío con quienes te quieren. Baja la guardia de vez en cuando y permite que las personas correctas entren en tu vida.

Guarda tus proyectos y tus planes. No andes contando cada cosa que quieres hacer porque hay personas que, aunque te sonrían, no desean verte triunfar. Mientras menos gente sepa tus movimientos, mejor te irá. Deja que los resultados hablen por ti.

No pierdas el piso ni olvides de dónde vienes. Estás en una etapa en la que podrías recibir reconocimientos, mejores oportunidades o incluso dinero extra, pero eso no significa que debas cambiar tu esencia. La humildad será tu mejor carta de presentación.

En el amor se visualizan movimientos importantes. Una persona del signo de agua podría aparecer de la nada y despertar en ti sentimientos que creías dormidos. Esta persona llegará a enseñarte que todavía existen las relaciones sinceras y que no todo el mundo viene a romperte el corazón.

Si ya tienes pareja, es momento de fortalecer la comunicación y de dejar atrás malos entendidos. Habrá oportunidad de hacer planes juntos y de recuperar la ilusión que en algún momento se había perdido.

En cuestiones de dinero, vienen mejoras poco a poco. Quizá no te hagas millonario de la noche a la mañana, pero comenzarás a ver cómo las preocupaciones económicas disminuyen y cómo llegan nuevas oportunidades para crecer.

El universo te está llevando por un camino distinto, uno en el que aprenderás a confiar más en ti, a soltar el pasado y a dejar de vivir para complacer a los demás. Vienen cambios importantes y bendiciones que ni siquiera imaginabas. Solo no te distraigas con el ruido de la gente y sigue avanzando, porque tu mejor etapa apenas está comenzando.

CAPRICORNIO

Pon mucha atención al dinero en estos días porque podrían surgir cambios de última hora en tu economía que no resulten como lo habías planeado. Un pago que esperabas podría retrasarse, un gasto inesperado aparecerá o alguien podría quedar mal con un dinero que te debía. No te angusties ni hagas un drama de telenovela, simplemente organízate mejor y evita gastar en cosas que no son necesarias. Recuerda que después andas contando las monedas para llegar a la siguiente quincena.

En el amor se te presenta una segunda oportunidad. La vida pondrá en tu camino a una persona que te hará sentir cosas bonitas y te moverá el tapete de una manera que ni tú esperabas. Si estás soltero o soltera, deja de cerrarle la puerta al amor por culpa de heridas del pasado. No todas las personas vienen a romperte el corazón. Si alguien te hace sonreír y te transmite paz, date la oportunidad de conocerlo sin tantos miedos.

También llegará una noticia relacionada con una persona del signo de Tauro o Sagitario que te dejará con el ojo cuadrado. Puede tratarse de un reencuentro, una declaración, un compromiso o algo que cambiará la manera en que veías esa relación. Lo importante será que no tomes decisiones apresuradas y dejes que las cosas fluyan.

Se visualiza una preocupación relacionada con la salud de un familiar. No será momento de entrar en pánico, pero sí de estar más al pendiente de las personas que amas. A veces andas tan metido en tus asuntos que se te olvida que la familia también necesita de tu apoyo y tu presencia.

Traerás cambios repentinos de humor. Un día andarás con toda la energía del mundo y al siguiente querrás mandar a todos a la fregada. Respira y trata de no desquitarte con las personas que no tienen la culpa de tus preocupaciones. Hay situaciones que estás guardando y que poco a poco te están pasando factura.

Una amistad del pasado intentará acercarse nuevamente a ti. Podría llegar con una disculpa, con la intención de arreglar viejos problemas o simplemente para saber de ti. Escucha, pero no olvides. Perdona si eso te da paz, pero no vuelvas a abrirle la puerta a quien ya te enseñó de lo que era capaz.

La vida te está haciendo entender que todo tiene fecha de caducidad. Las personas, las oportunidades y hasta ciertas etapas llegan a su fin. No sigas postergando tus sueños ni dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hay una oportunidad importante que, si la dejas pasar, podría tardar mucho en volver.

Ten cuidado con cambios de ciudad o situaciones relacionadas con tu lugar de origen. Existe la posibilidad de regresar por un tiempo a una ciudad que fue importante para ti o de recibir noticias de personas que viven lejos.

En la salud, cuida mucho tu garganta y los cambios bruscos de temperatura. También podrías sufrir dolores musculares por un golpe, una caída o por cargar más peso del que debes. No abuses de tu buena suerte ni pienses que eres de acero.

Estás entrando en una etapa de grandes transformaciones y el universo te está pidiendo algo muy sencillo: piensa más en ti. Has pasado demasiado tiempo resolviendo problemas ajenos y dejando tus necesidades al último. Es momento de consentirte, de cuidar tu salud, de atender tus emociones y de luchar por todo aquello que te haga feliz. Vienen cambios muy fuertes, pero también bendiciones que te harán darte cuenta de que todo está comenzando a acomodarse a tu favor.

SAGITARIO

Ya deja de buscar en la calle lo que muchas veces tienes enfrente de tus ojos. Eres de los que se emocionan con lo nuevo y terminan descuidando lo que de verdad vale la pena. En el amor y en la familia hay personas que te quieren de verdad, pero a veces te gana la costumbre de voltear para otros lados pensando que algo mejor está por llegar.

Vienen grandes cambios y oportunidades inesperadas en la economía. Podría aparecer un dinero que no esperabas, una oportunidad de trabajo, un proyecto nuevo o un negocio que te dejará mejores ganancias de las que imaginabas. Eso sí, no gastes el dinero antes de tenerlo en las manos porque luego te emocionas de más.

Cuidado en fiestas, reuniones y convivencias porque podrías traer la lengua más suelta que nunca y terminar diciendo cosas que no debías. Hay secretos que no te corresponden y comentarios que podrían meterte en problemas. Antes de hablar, piensa dos veces, porque una palabra dicha en mal momento puede provocar pleitos innecesarios.

Los amores del pasado volverán a aparecer como fantasmas de película de terror. Mensajes, llamadas o reencuentros inesperados podrían mover un poco tus emociones, pero para tu sorpresa descubrirás que esas personas ya no significan lo mismo para ti. Lo que antes te quitaba el sueño ahora apenas y te mueve un recuerdo.

Debes cuidar más tu estado de ánimo. Has estado cargando muchas preocupaciones y de repente te encierras en tus pensamientos. No permitas que la tristeza o la ansiedad te hagan ver las cosas más negras de lo que son. Habla, sal, distráete y recuerda que no estás solo.

Si tienes pareja, deja de desconfiar tanto. Tus celos a veces son tan intensos que terminas armando películas completas en tu cabeza. No desgastes una relación bonita por inseguridades o por heridas del pasado. Habrá algunas discusiones y diferencias de opinión, pero todo se resolverá antes de terminar la siguiente semana.

La suerte estará de tu lado en juegos de azar y cuestiones relacionadas con dinero, pero no abuses. Compra tu cachito de suerte, participa si quieres, pero siempre con los pies en la tierra.

No permitas que personas de tu pasado vuelvan a entrar a tu vida solo porque ahora se sienten solas o porque las cosas les salieron mal. Hay heridas que ya cicatrizaron y no necesitas abrirlas otra vez. De ti depende seguir avanzando o regresar a historias que ya terminaron.

Se aproximan días de mucha reflexión. Te pondrás a pensar en decisiones, en personas y en todo lo que has vivido durante los últimos meses. Pon mucha atención a tus sueños porque podrían darte señales muy importantes sobre situaciones que están por suceder.

También se aproxima un cambio en tu manera de ver la vida. Comenzarás a valorar más tu paz mental, a elegir mejor tus batallas y a entender que no tienes que cargar con problemas que no te corresponden. El universo te está preparando para una etapa de crecimiento, estabilidad y nuevas oportunidades. Lo único que te pide es que dejes de mirar hacia atrás y empieces a creer más en todo lo bueno que todavía está por llegar.

ARIES

Ya deja de perder el tiempo soñando con cosas que ni siquiera has empezado a construir. Este es momento de vivir el presente y de disfrutar todo lo bueno que ya tienes en tus manos. A veces te la pasas pensando en el futuro, en lo que te falta o en lo que pudo haber sido, y se te olvida agradecer las bendiciones que hoy forman parte de tu vida. Aprende a vivir el aquí y el ahora porque la vida se va más rápido de lo que imaginas.

Vienen momentos muy bonitos y situaciones que te harán recuperar la sonrisa, pero también habrá cambios en tu estado de ánimo que podrían afectar la relación con tu familia. Andarás más sensible de lo normal y cualquier comentario podría hacerte explotar. Respira antes de contestar y no descargues tus frustraciones con las personas que más te quieren.

Cuidado con dejarte manipular por personas que realmente no significan nada en tu vida. Hay alguien que se está aprovechando de tu nobleza o de tus sentimientos para sacar algún beneficio. Ya es momento de abrir los ojos y dejar de permitir que cualquiera llegue a mover tus emociones como si fueran un títere.

Nuevas amistades se aproximan y una de ellas podría convertirse en alguien muy importante para ti. También se visualiza un viaje o una salida que te ayudará a despejar la mente y a renovar energías. Te hace falta cambiar de ambiente y dejar de vivir entre la rutina y las mismas preocupaciones de siempre.

Si tienes pareja y la relación ha caído en la costumbre, en las mismas conversaciones y en la misma rutina de todos los días, es momento de hacer algo para revivir la llama. Pero si ya no hay amor ni ganas de luchar, tampoco te aferres. La vida es demasiado corta para permanecer en un lugar donde ya no eres feliz.

Habrá días muy positivos y otros medio complicados. En ocasiones sentirás que todo te sale bien y en otras querrás mandar todo a la fregada. No tomes decisiones importantes cuando estés enojado o triste, porque podrías arrepentirte después.

En el amor vienen movimientos interesantes. Nuevas personas comenzarán a acercarse y uno de esos encuentros podría convertirse en algo más serio de lo que imaginas. Si estás soltero o soltera, deja de cerrar la puerta por culpa de relaciones pasadas. No todas las personas son iguales y no todo el mundo viene a lastimarte.

Momento de grandes incertidumbres y de muchas preguntas sobre tu futuro. Sin embargo, todas esas dudas comenzarán a aclararse poco a poco. Confía más en tu intuición y en la capacidad que tienes para salir adelante, porque eres más fuerte de lo que piensas.

En cuestiones de dinero, trata de ser más organizado. Se aproximan gastos inesperados y si no administras bien lo que tienes podrías terminar apretándote el cinturón más de la cuenta.

Tus sueños son tuyos y de nadie más. No permitas que las opiniones de otras personas apaguen tus ganas de luchar por ellos. Siempre habrá quien te diga que no puedes, que es imposible o que estás perdiendo el tiempo. Demuéstrales con hechos que cuando te propones algo eres capaz de lograrlo.

La vida te está preparando para un nuevo comienzo, uno en el que aprenderás a elegirte primero, a cuidar más de ti y a dejar de cargar problemas ajenos. Lo mejor está por llegar, pero necesitas creer más en ti y dejar de poner límites a todo lo que eres capaz de conseguir.

TAURO

La vida comenzará a llenarte de situaciones muy positivas, pero tendrás que ser inteligente para reconocerlas y aprovecharlas. Muchas veces las oportunidades llegan de maneras extrañas y tú, por desconfiado o por miedo al cambio, las dejas pasar. En esta ocasión el universo te está poniendo frente a nuevas puertas y dependerá de ti cruzarlas o seguir en el mismo lugar de siempre.

Comenzarás a planear un viaje para el próximo año o una salida que te tiene muy emocionado. Desde ahora empezarás a pensar en dinero, fechas y todo lo necesario para que se haga realidad. Ese viaje te servirá para cerrar ciclos y renovar energías.

En el amor hay que tener cuidado con cambios de última hora que no se ven muy favorables. Una persona podría cambiar de opinión o mostrar una actitud que no esperabas. No te precipites ni hagas dramas antes de tiempo. Algunas cosas simplemente tienen que pasar para mostrarte quién sí vale la pena y quién solo estaba de paso.

También se visualiza un amor de una noche o la posibilidad de terminar entre las sábanas con una amistad. Tú sabrás si te conviene o no, pero recuerda que muchas veces mezclar amistad con pasión termina complicando las cosas.

No te desesperes si la vida todavía no te entrega eso que tanto deseas. Hay sueños y proyectos que necesitan más tiempo para madurar. Lo que es para ti llegará en el momento indicado y no un día antes.

Grandes cambios vienen en tu manera de ser y de actuar. Estás aprendiendo a poner límites y a dejar de permitir que las personas hagan contigo lo que quieran. Eso sí, no quieras aparentar alguien que no eres solo para agradar a otros. La autenticidad siempre será tu mejor carta.

Cuida mucho lo que comes porque tu estómago estará un poco delicado. Hay riesgo de malestares, infecciones o problemas digestivos por exceso de comida, antojos o por andar comiendo a deshoras.

Es momento de pensar más en ti. Te has acostumbrado a ayudar a todo el mundo y a resolver problemas ajenos, pero cuando se trata de tus necesidades siempre las dejas al último. Ya basta. También mereces descansar, disfrutar y luchar por aquello que te hace feliz.

Debes darle vuelta a la página a todo aquello que ha mermado tu existencia. Hay recuerdos, personas y situaciones que ya no tienen lugar en tu presente. Mientras sigas aferrado al pasado, el futuro no podrá sorprenderte.

No creas en segundas oportunidades cuando una persona ya te demostró de lo que era capaz. Un amor del pasado podría regresar con promesas bonitas y muchas palabras, pero recuerda todo lo que sufriste. No permitas que alguien que ya te rompió el corazón vuelva a entrar solamente para desacomodar tu paz.

En el dinero vienen mejoras poco a poco y una oportunidad interesante para crecer. Lo único que necesitas es confiar más en tus capacidades y dejar de pensar que no eres suficiente.

Se aproxima una etapa de crecimiento, de madurez y de nuevas metas. La vida te está pidiendo que te conviertas en tu prioridad y que aprendas a elegirte a ti antes que a cualquier persona. Cuando entiendas eso, muchas bendiciones comenzarán a llegar sin que tengas que perseguirlas.

GÉMINIS

Ya es momento de enfrentar al mundo con la cara en alto y de vivir tu vida como se te pegue la gana, sin estar dando explicaciones a personas que ni te mantienen ni te pagan las cuentas. Has perdido demasiado tiempo queriendo quedar bien con todo el mundo y eso se tiene que terminar. Aprende que la única aprobación que necesitas es la tuya.

Se aproximan cambios de última hora que al principio podrían sacarte de tu zona de confort, pero terminarán acomodando muchas cosas en tu vida. También se visualizan amores importantes y personas que llegarán a mover tus sentimientos de una manera que hace mucho no experimentabas.

En cuestiones de dinero y negocios, es momento de tomar el toro por los cuernos. Si has estado esperando una señal para iniciar un proyecto, cambiar de empleo o invertir en algo que te deje mejores ganancias, esa señal ya llegó. Poco a poco tu economía comenzará a mejorar, pero también dependerá de que dejes la flojera y las dudas a un lado.

Deja de pensar que el amor no fue hecho para ti. Has pasado por decepciones y personas que te hicieron creer que amar era sinónimo de sufrir, pero la vida te demostrará que todavía existen historias bonitas. El amor llegará cuando tenga que llegar, ni antes ni después, así que deja de desesperarte o de compararte con los demás.

La vida te dará una gran sorpresa y existe la posibilidad de conocer a alguien de tierras lejanas o de otra ciudad. Esa persona podría aparecer de la manera más inesperada y despertar en ti sentimientos que pensabas dormidos.

Cuídate mucho de golpes, caídas o accidentes por andar distraído o haciendo las cosas a la carrera. También evita cargar cosas pesadas o caminar con prisas porque podrías darte un buen golpe.

Recuerda que las terceras oportunidades son bajo tu responsabilidad. Si decides volver con alguien que ya te falló dos veces, luego no andes llorando porque volvió a hacerte lo mismo. La vida perdona una vez, quizá dos, pero hay personas que nunca cambian.

Te rodean muchos chismes y la mayoría vienen de una mujer muy habladora de tu trabajo, de tu colonia o de alguien que te tiene envidia. Esa persona anda inventando cosas o exagerando situaciones sobre tu vida. Si tienes pareja, ten cuidado porque podrían intentar sembrar dudas o problemas entre ustedes.

No te permitas caer por nadie ni tomarte las cosas tan a pecho. Tú eres de los que se guardan todo y luego terminan explotando por cualquier tontería. Aprende a dejar ir y a no darle tanta importancia a lo que dice la gente.

Recuerda algo muy importante: primero eres tú, después tú y al final también tú. No es egoísmo, es amor propio. Ya has hecho demasiado por personas que solo se acercan cuando necesitan un favor, un consejo o dinero prestado. Cuando tú los necesitas, brillan por su ausencia.

Aprende a decir que no. No siempre tienes que estar disponible para todos ni cargar problemas ajenos. Tu paz mental vale más que cualquier compromiso.

En la familia habrá una noticia que traerá alegría o la oportunidad de una reunión que te ayudará a reconectar con personas que extrañas. También vienen días de mucha reflexión en los que entenderás que el tiempo no regresa y que debes aprovechar más a las personas que amas.

Se cierra un ciclo de dudas y comienza una etapa de crecimiento, estabilidad y nuevas oportunidades. No dejes que nadie te robe las ganas de soñar, porque lo mejor de este año apenas está empezando para ti.

CÁNCER

Ten mucho cuidado con la manera en que dices las cosas porque, aunque no sea tu intención, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. A veces hablas desde el coraje o la desesperación y después terminas arrepintiéndote de lo que dijiste. Piensa antes de hablar y no permitas que un mal momento dañe relaciones valiosas.

Se aproxima un viaje importante que te llenará de ilusión y que podría abrirte nuevas puertas. También existe la posibilidad de entablar un negocio o una propuesta laboral con una persona del extranjero o alguien que vive lejos de ti. Analiza bien cada detalle porque ahí podría haber una oportunidad muy interesante para mejorar tu economía.

Cuídate de golpes, caídas o accidentes pequeños, especialmente en piernas, brazos y espalda. Andarás algo distraído y podrías terminar llevándote un buen susto.

Una noticia en el terreno familiar te sacará mucho de onda. Será algo inesperado que te hará reflexionar sobre muchas cosas. No te adelantes a los hechos ni saques conclusiones antes de tiempo, porque todo terminará acomodándose de mejor manera de la que imaginas.

Es momento de poner los pies sobre la tierra y de ir por todo eso que mueve tu mundo. Ya deja de mendigar amor, cariño y atención a personas que nunca han sabido valorar lo que haces por ellas. Has dado demasiado a cambio de muy poco y es tiempo de que entiendas que no todos merecen un lugar privilegiado en tu vida.

Tampoco quieras ser alguien que no eres para impresionar a personas que ni siquiera son importantes para tu destino. La autenticidad siempre será tu mayor virtud. Quien te quiera, te aceptará tal como eres.

Una amistad te pondrá a prueba. Llegarán comentarios, reproches o situaciones que te harán cuestionar la sinceridad de esa persona. Mantén la calma y no reacciones impulsivamente. La verdad saldrá a la luz y descubrirás quién está actuando con honestidad y quién solamente busca crear problemas.

Ten mucho cuidado con cambios de última hora y con inversiones o negocios que parecen muy buenos. No todo lo que brilla es oro y podrías terminar perdiendo dinero si no analizas bien las cosas antes de tomar una decisión.

La suerte estará muy presente en juegos de azar y en números relacionados con las terminaciones 5, 8 y 11. Si deseas probar suerte, podrías llevarte una sorpresa agradable.

Aprende a que los comentarios de personas mediocres te resbalen. Hay gente que nunca ha construido nada en su vida y aun así se siente con derecho de criticar tus decisiones. No les des importancia ni permitas que apaguen tus ganas de seguir adelante.

En el amor habrá movimientos importantes. Si tienes pareja, es momento de fortalecer la confianza y de hablar sobre aquello que han estado callando. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a mostrar un interés muy especial en ti.

La vida te está llevando por un camino de crecimiento y madurez. Vienen cambios importantes que te harán más fuerte y te enseñarán a poner límites, a quererte más y a dejar de vivir para complacer a los demás. El universo tiene preparadas grandes bendiciones para ti, pero primero debes aprender a convertirte en tu propia prioridad.