Luis Miguel fue dado de alta tras su operación de corazón

El panorama sobre la salud de Luis Miguel comienza a despejarse. Tras semanas de preocupación entre sus fans, el cantante mexicano recibió el alta médica después de haber sido sometido a una operación de corazón.

La intervención quirúrgica se llevó a cabo en el hospital Mount Sinai de la ciudad de Nueva York, bajo la estricta supervisión de un equipo médico de primer nivel liderado por el reconocido cardiólogo español Valentín Fuster.

La noticia, originalmente compartida por la revista Semana, confirma que el “Sol de México” ya abandonó las instalaciones del centro de salud de la Gran Manzana. De acuerdo con los reportes, el intérprete emprendió de inmediato un viaje rumbo a territorio mexicano, destino elegido para continuar con sus cuidados médicos, descanso y posterior proceso de rehabilitación postoperatoria.

Los rumores sobre el bache de salud de la estrella comenzaron a tomar fuerza hace aproximadamente un mes, cuando la periodista de Univision, Gelena Solano, reportó que el cantante se encontraba ingresado en Nueva York.

Durante todo el proceso hospitalario, el artista no estuvo solo. Su actual pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, se convirtió en su principal pilar, realizando constantes viajes entre España y Estados Unidos para estar a su lado.

Cuevas también lo acompaña en esta nueva travesía hacia México para asistirlo de cerca durante su convalecencia casera.

Con esta alta médica, los seguidores de Luis Miguel respiran aliviados, esperando que el artista logre una óptima y pronta recuperación que le permita, a su debido tiempo, regresar con la potencia de siempre a los escenarios de todo el mundo.

Seguir leyendo:

· Aseguran que Luis Miguel no está hospitalizado en Nueva York

· Luis Miguel celebra sus 55 años con una inesperada colaboración

· Luis Miguel rompe un nuevo récord en Spotify