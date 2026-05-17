Aseguran que Luis Miguel no está hospitalizado en Nueva York

Después de que “El Gordo y la Flaca” y otros medios de comunicación afirmaran que Luis Miguel estaba hospitalizado en Nueva York por un presunto problema cardíaco, la periodista Martha Figueroa afirmó que la noticia es falsa.

En declaraciones frente a los medios, aseguró haber contactado directamente con una persona del entorno más cercano de Luis Miguel.

“Justo acabo de hablar con su mano derecha o la izquierda, no sé cuál es, y me dice que es fake”, declaró Figueroa, descartando que el “Sol de México” esté enfermo o internado.

La comunicadora añadió que la conversación ocurrió apenas una hora antes de su declaración y que, aunque no preguntó dónde se encuentra exactamente el artista, confía plenamente en la información recibida. “No hay de qué preocuparse”, afirmó.

Sobre los rumores

Los rumores sobre una supuesta internación por problemas cardíacos en un hospital de Nueva York tomaron fuerza debido al histórico hermetismo que rodea la vida privada de Luis Miguel.

Durante su encuentro con la prensa, Figueroa afirmó: “Luis Miguel desde que empezó la carrera nunca ha desmentido nada”, expresó la periodista. Siguió: “Yo creo que le creo, ¿no? Yo creo que está todo bien”, concluyó Figueroa.

Además, otras personas cercanas al entorno de Luis Miguel, a través de la cuenta de Luis Miguel The Idol, que cuenta con 216 mil seguidores, afirmaron que la noticia no era real.

“Luis Miguel se encuentra en perfecto estado de salud”, escribieron. En el comunicado también le pidieron a los seguidores solo consultar cuentas verídicas:

“Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas fans que, por favor, eviten la difusión, ya que son fake news”. Luis Miguel The Idol (Instagram)

Sumado a estas dos declaraciones, la revista Hola! también publicó un reporte indicando que Luis Miguel está en perfecto estado.

Seguir leyendo:

· Afirman que Luis Miguel fue hospitalizado de urgencia en Nueva York

· Christian Nodal desecha la idea de grabar un dueto con Luis Miguel

· Luis Miguel celebra sus 55 años con una inesperada colaboración