Pronóstico del clima en Dallas, Texas para este martes 23 de junio

Este martes 23 de junio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 97 grados Fahrenheit (36ºC). La probabilidad de lluvia será del 25% y tendremos nubes y claros. Además, se estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 12.43 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 77 grados Fahrenheit (25ºC), con una probabilidad de precipitación del 55%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 11.18 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:20 h y se pondrá a las 20:39 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 77 y los 97 grados Fahrenheit (25 y 36 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.