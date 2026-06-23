Pronóstico del clima en San Antonio, Texas para este martes 23 de junio

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este martes 23 de junio. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio habrá nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 95 grados Fahrenheit (35ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1015.4 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 06:35 h y el atardecer será a las 20:37 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 75 y los 95 grados Fahrenheit (24 y 35ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es popular por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante el verano, los termómetros pueden superar los 100° F, por lo que es importante beber agua y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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