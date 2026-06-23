Ronaldinho volverá al fútbol profesional, ya anunció cuál será su nuevo equipo

Cuando parecía que su carrera como futbolista había quedado definitivamente atrás, Ronaldinho sorprendió al mundo del futbol con un anuncio inesperado. El exjugador del Barcelona, ganador del Balón de Oro y campeón del mundo con Brasil, confirmó su regreso al futbol profesional a los 46 años de edad.

La leyenda brasileña se incorporará al Ravenna FC, equipo que compite en la Serie C de Italia, en un proyecto que busca trascender lo deportivo y posicionar al club en el escenario internacional.

Ronaldinho confirma su regreso a las canchas

El anuncio fue realizado durante un evento celebrado en Miami, donde el exfutbolista se mostró entusiasmado por volver a competir profesionalmente.

“Colores nuevos, la misma sonrisa. El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”, dijo la leyenda internacional durante una presentación en el sur de Florida.

El brasileño dejó claro que su incorporación al club italiano no responde únicamente a una estrategia mediática, sino a una iniciativa que pretende desarrollarse a largo plazo.

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Italian Serie C club Ravenna FC has released a special collaboration kit with Brazilian football legend Ronaldinho, who is set to be registered as a player for the 2026-27? pic.twitter.com/5XJj5JqgcK — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 24, 2026

El Ravenna FC apuesta por una figura global

La llegada de Ronaldinho representa uno de los movimientos más llamativos en el futbol italiano de los últimos años.

El Ravenna FC, institución que actualmente milita en la tercera categoría del balompié italiano, busca impulsar un proceso de crecimiento deportivo y de posicionamiento internacional bajo una nueva administración encabezada por el empresario Ignazio Cipriani.

El dirigente destacó el impacto que tendrá el exseleccionado brasileño dentro y fuera de la cancha.

“Traer a Ronaldinho al Ravenna FC es un momento extraordinario para nuestra institución. Él era mi ídolo de infancia mientras crecía y su impacto va mucho más allá del fútbol”, afirmó Cipriani.

A nova camisa do Ravenna apresentada por Ronaldinho. Lenda brasileira entra no clube da Serie C como investidor e terá inscrição de jogador, embora não se espere que ele dispute partidas oficiais. pic.twitter.com/hNvpblKvMV — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) June 23, 2026

El último desafío de una leyenda brasileña

Durante su presentación, Ronaldinho dejó entrever que esta etapa podría representar el cierre definitivo de su trayectoria como futbolista profesional.

“Mi familia y yo estamos muy felices por hacer el último gol. ¿Por qué no?”, reveló el futbolista en italiano durante un encuentro privado con un grupo reducido de periodistas.

La frase alimentó la expectativa sobre lo que podría ser el último capítulo competitivo de una carrera que dejó huella en clubes como Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain y en la selección de Brasil.

Un proyecto que va más allá del futbol

La nueva directiva del Ravenna ha diseñado una estrategia para potenciar la imagen del club más allá de los resultados deportivos.

La institución pretende vincularse con sectores como la cultura, la moda y la identidad contemporánea italiana, utilizando la proyección internacional de Ronaldinho como una de las principales herramientas para alcanzar ese objetivo.

Además, el club cuenta con la participación de figuras reconocidas del futbol europeo, entre ellas Ariedo Braida, histórico directivo asociado a una de las etapas más exitosas del AC Milan.

Ronaldinho vuelve a captar la atención del mundo

A más de una década de sus mejores años como futbolista, Ronaldinho sigue siendo una de las figuras más reconocidas del deporte mundial.

Su regreso al futbol profesional con el Ravenna FC ha generado expectativa tanto en Italia como en distintos países, donde millones de aficionados recuerdan al brasileño por su talento, creatividad y capacidad para transformar un partido con una sola jugada.

Ahora, a los 46 años, el campeón del mundo intentará escribir una nueva página en una carrera que parecía haber llegado a su fin.

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