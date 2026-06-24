Arrestan a dos policías de Baja California acusados de filtrar información al CJNG

Dos elementos de la Policía Municipal de Tecate fueron detenidos por su presunta colaboración con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que otros tres agentes permanecen bajo investigación por posibles vínculos con la misma organización criminal.

La fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que las detenciones derivaron de investigaciones realizadas tras la captura de cinco sicarios relacionados con diversos homicidios ocurridos recientemente en el municipio fronterizo.

De acuerdo con las investigaciones, los policías arrestados habrían actuado como “avanzada” del grupo criminal, alertando a sus integrantes sobre cateos, operativos y acciones de las corporaciones de seguridad.

Las autoridades sostienen que los agentes compartían información reservada mediante mensajes y otros canales de comunicación, lo que permitía a los presuntos delincuentes evadir la acción de la justicia.

Andrade Ramírez señaló que la evidencia obtenida apunta a una colaboración directa de los uniformados con la estructura operativa del CJNG. Además, indicó que las investigaciones continúan y podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión contra otros elementos de la corporación municipal.

La fiscal también reveló que uno de los agentes bajo investigación se encuentra localizado y que las autoridades mantienen vigilancia sobre su domicilio.

Asimismo, llamó la atención sobre otros policías que solicitaron incapacidades médicas poco después de las detenciones, situación que será revisada para determinar si existe alguna relación con las investigaciones en curso.

Las autoridades no descartan que los oficiales detenidos puedan estar relacionados con otros hechos delictivos registrados en la región, incluido el asesinato de un mando de la Agencia Estatal de Investigación ocurrido recientemente en Tecate.

El caso se suma a los esfuerzos de las autoridades estatales para detectar posibles actos de infiltración del crimen organizado en corporaciones policiales de Baja California y reforzar los mecanismos de control interno en materia de seguridad pública.

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