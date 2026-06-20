Asesinan a agente de policía en Baja California y dejan un narcomensaje junto a su cuerpo

Un agente de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado fue asesinado a balazos en el municipio de Tecate, hecho que provocó la movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

La víctima fue identificada como Cristian Alfredo Sandoval Aguilar, de 39 años, quien contaba con 14 años de trayectoria dentro de la institución y se encontraba adscrito al área de Robo de Vehículos de la AEI.

Paramédicos acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona lesionada por arma de fuego; sin embargo, al arribar confirmaron que el agente ya no presentaba signos vitales.

En la escena fueron localizados casquillos percutidos de arma larga y una cartulina con un mensaje presuntamente relacionado con grupos delictivos, elemento que quedó integrado a las investigaciones.

Tras el homicidio, la Agencia Estatal de Investigación activó un amplio operativo de búsqueda en coordinación con elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República y Policía Municipal de Tecate.

Como parte de las acciones se instalaron filtros de revisión en accesos y salidas de la ciudad, además de recorridos en distintos puntos del municipio.

Personal de Servicios Periciales y agentes investigadores realizaron el procesamiento de la escena para recabar evidencias que permitan esclarecer el crimen y dar con los responsables. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado lamentó la pérdida del agente, destacando su trayectoria, liderazgo y compromiso institucional durante más de una década de servicio en labores de investigación y combate a delitos patrimoniales.

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