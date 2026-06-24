Capturan en Tabasco a jefe de plaza del CJNG que en 2018 ya había sido condenado en EE.UU.

Autoridades de Tabasco informaron la detención de cuatro presuntos integrantes de una célula criminal relacionada con extorsiones a comerciantes y diversos hechos violentos registrados en la entidad, entre ellos ataques contra establecimientos de venta de carne.

Entre los detenidos se encuentra un hombre identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en la región.

Este criminal, identificado únicamente como “Kilos”, fue condenado en 2018 en Estados Unidos a 39 meses de prisión por su participación en una conspiración para el contrabando de armas de fuego y municiones hacia México, según informó el semanario Proceso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que los capturados estarían vinculados con una red dedicada al cobro de extorsiones a comerciantes y empresarios locales.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo utilizaba amenazas y actos de violencia para obligar a sus víctimas a realizar pagos periódicos.

Las autoridades también los relacionan con una serie de ejecuciones ocurridas en carnicerías de Tabasco, ataques que habrían estado motivados por la negativa de los propietarios a pagar las cuotas exigidas por la organización criminal.

La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad estatales y federales.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para determinar la participación de los detenidos en otros hechos delictivos registrados en el estado, y para identificar a posibles integrantes adicionales de la célula criminal.

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