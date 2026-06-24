El Corazón Art Park: El fin de una maldición de 50 años en el centro de Los Ángeles

Esta es la historia de un lote baldío en el corazón de Los Ángeles, una ciudad que necesita de parques como aire para respirar, un lote que sigue en el limbo después de décadas.

El 9 de febrero de 1971, el terremoto de Sylmar causó severos daños estructurales a un emblemático edificio de oficinas de estilo Art Déco, construido en 1932 y perteneciente al gobierno del estado de California, en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Era el “California State Building”. Tuvo que ser abandonado. A su lado, compartiendo esa misma manzana histórica, había estado también la antigua sede del Los Angeles Times. Durante cinco años, la construcción apareció como una herida en esa zona vibrante, dinámica, en pleno crecimiento.

Por cinco años, nada pasó.

En 1976, el estado emprendió la demolición de lo que quedaba del edificio para habilitar el lote de 1,96 acres. Sería costoso.

Pasaron más años desperdiciados. Surgieron planes, proyectos, ideas, que no prosperaron.

En agosto de 2009 un estudio halló suelo contaminado, agua estancada, materiales con amianto, pintura con plomo y moho en el lote.

Casi cuatro años después, en marzo de 2013, estudios adicionales revelaron la magnitud del problema, en ocasión de la venta de la propiedad estatal a la ciudad de Los Ángeles, después de haber iniciado las negociaciones en septiembre del año anterior.

El costo de reparación sería de más de medio millón de dólares.

La Junta de Comisionados de Recreación y Parques de Los Ángeles autorizó un total de casi 10 millones de dólares, de ellos 7,5 millones para pagar por la adquisición.

Una condición de la transacción fue que el espacio solo podría ser utilizado para la creación de un parque público o áreas verdes abiertas. No para viviendas.

Una buena idea: Los Ángeles sufre de una escasez notoria de parques, especialmente en las zonas de bajos ingresos, donde vive un alto porcentaje de la comunidad latina.

Por eso, el lote fue destinado a ser una “pieza clave” de la futura “Iniciativa de los 50 Parques”, una vez que se completarían las acciones necesarias pertinentes a la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA).

Sería el First and Broadway Civic Center Park Project, un Parque Comunitario ajustado a los parámetros del Plan de Recreación Pública de la Ciudad.

Los planes no prosperaron. El lote sirvió de espacio de estacionamiento, otra necesidad urgente de la ciudad.

Pasaron más años perdidos. Y más.

Ahora, se diseñaron planes ambiciosos. El parque tendría nombre: el FAB Park, por First and Broadway Park. Tendría toldos solares monumentales y un restaurante de dos pisos.

Pero en julio de 2020 la junta del Departamento de Recreación y Parques de Los Ángeles (RAP) canceló las licitaciones de los contratistas de construcción. Iba a costar 28 millones de dólares. Pero el presupuesto aprobado era de 17 millones. Era un déficit insostenible

Sobrevino un limbo de tres años; en marzo de 2023, RAP tuvo que congelar el proyecto. El dinero asignado volvió al fondo general de parques para ser redistribuido en otros proyectos.

El terreno estaba disponible.

En febrero de este año, la Junta de Parques aprobó la propuesta de activar el lote a través del proyecto cultural temporal de El Corazón Art Park, propuesto en conjunto con el Museo AltaMed de Arte Chicano y Mexicano.

El Corazón Art Park busca crear un espacio abierto para el bienestar, la recreación, el arte y la convivencia comunitaria.

Las condiciones parecían lo opuesto a la escasez e indecisión que caracterizaron décadas perdidas. Altamed asumió los gastos: instalación, operación, personal y seguridad.

Hay que notar que se trata de una propuesta para un emplazamiento temporal. No se permite ninguna estructura permanente. Que la ciudad está avanzando con una activación provisional de la propiedad después de tantos años perdidos. Que la propuesta no contiene un pedido de privatización de un espacio público. Y que la aprobación fue inicialmente limitada al establecer que el uso del terreno sería “no exclusivo” y que sería por el plazo de un año, hasta el 5 de febrero de 2027.

Por lo que se sabe, es una propuesta “win win” para la gente, para Altamed, para los gobiernos municipales. Este proyecto debe avanzar. Deben reducirse en lo posible, en lo legal, los impedimentos que aún faltan e iniciar la construcción.

El proyecto está estrechamente vinculado a la colección y propuesta cultural de AltaMed.

El parque será un espacio de respiro para una ciudad apurada.

Altamed presentó una lista de mejoras que implementaría en el lugar: una plaza abierta con pavimento o grava; unos 30 árboles en macetas; una galería de arte temporal; una sala de hospitalidad; la escultura artística “Corazón”; y una serie de servicios comunitarios gratuitos, incluyendo salud mental.

Altamed publicó en línea un cuestionario para evaluarla opinión de la comunidad sobre el proyecto, el que llama “un nuevo parque de arte y cultura latina en First y Broadway, en el centro de Los Ángeles”. Si uno quiere participar, aquí está: https://form.typeform.com/to/mJaGkzL8

Quedan aún escollos en el camino de la aprobación final por parte de todos los organismos involucrados, incluyendo las objeciones del Consejo Vecinal del Centro de Los Ángeles (DLANC) (o del sindicato SEIU Local 721) que plantean un argumento legal vinculado al título de propiedad de 2013 así como preocupaciones sobre la transparencia.

Es bueno dudar, bueno señalar la necesidad de transparencia, y la preocupación por conservar el uso público del parque. Pero cincuenta años de inacción son demasiado. Las partes deben trabajar juntos para avanzar el proyecto. El proyecto, que podría ser debatido este miércoles 24 en el Concejo Municipal, se encuentra en un momento crítico de revisión política.

Ojalá que la inauguración del parque, por fin, después de tantos años de espera innecesaria, llegue pronto, muy pronto. Los Ángeles lo merece.