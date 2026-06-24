Izquierdista Iván Cepeda acepta derrota y reconoce triunfo de De la Espriella en elección presidencial de Colombia

El dirigente de izquierda aseguró que tomó la decisión de aceptar la derrota "como un acto de responsabilidad democrática"

Izquierdista Iván Cepeda acepta derrota y reconoce triunfo de De la Espriella en Colombia

Iván Cepeda reconoce derrota en elecciones presidenciales de Colombia. Crédito: Fernando Vergara | AP

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Por  La Opinión

El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12.9 millones de votos (49.78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

“Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República“, manifestó Cepeda en una declaración pública.

Izquierdista Iván Cepeda acepta derrota y reconoce triunfo de De la Espriella en Colombia
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Crédito: AP

El dirigente de izquierda aseguró que toma esa decisión “como un acto de responsabilidad democrática” y afirmó que busca contribuir “a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos”.

Además, Iván Cepeda aseguró que defenderá la democracia y no aceptará eventuales vulneraciones de las libertades públicas por parte del nuevo Gobierno, que asumirá el próximo 7 de agosto.

“No aceptaremos que se vulneren las libertades públicas, que se estigmatice a los movimientos sociales o que se pretenda tratar a la juventud y a la ciudadanía organizada como enemigos internos”, afirmó Cepeda en una declaración pública. EFE

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