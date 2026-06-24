La espectacular imagen captada por un telescopio que muestra 60 millones de estrellas a la vez en la Vía Láctea

La Agencia Espacial Europea (ESA) dio a conocer la imagen en luz visible más grande y detallada jamás tomada del núcleo de la Vía Láctea.

El telescopio espacial Euclid captó más de 60 millones de estrellas, además de nebulosas y cúmulos estelares.

Pero es una imagen que nunca estuvo prevista.

Euclid fue diseñado para estudiar el universo oscuro e invisible, pero a petición de un grupo de investigadores fue reorientado durante un solo día para observar la región central de nuestra galaxia, conocida como el bulbo galáctico.

“Normalmente, Euclid observa el espacio cosmológico profundo y, esta vez, hicimos justo lo contrario”, le explica a la BBC Xavier Dupac, científico de la misión Euclid. “Apuntamos hacia una zona muy poblada del bulbo de nuestra galaxia”.

La resolución y sensibilidad de Euclid le permitieron captar un nivel de detalle extraordinario y distinguir estrellas individuales en esa región tan densa, incluso las más tenues.

El resultado fue un mosaico de nueve áreas, cada una de ellas más grande que la Luna llena, que proporciona una enorme cantidad de datos.

“Estadísticamente, deberíamos poder encontrar algunos exoplanetas entre todas esas estrellas”, afirma Dupac.

Un exoplaneta es un planeta situado fuera de nuestro Sistema Solar. Según la NASA, hasta la fecha se han descubierto más de 6.000 exoplanetas.

Esta nueva imagen permitirá a los científicos medir la masa de esos exoplanetas, lo que puede proporcionar información importante e incluso pistas sobre si podrían albergar vida o no.

También ayudará a los astrónomos a descubrir nuevos exoplanetas mediante una técnica conocida como microlente.

ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CFHT, procesamiento de imagen por J.-C. Cuillandre y E. Bertin (CEA Paris-Saclay): Esta imagen del bulbo galáctico es la fotografía de alta resolución más grande jamás tomada del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en luz visible. Fue tomada el 23 de marzo de 2025 por el telescopio espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea.

Una lupa cósmica

En términos sencillos, un evento de microlente ocurre cuando una estrella pasa casi directamente por delante de otra.

Cuando eso sucede, la estrella más cercana a nosotros actúa como una lupa: su gravedad desvía y amplifica la luz de la estrella que está detrás.

Si un planeta orbita la estrella más cercana, su gravedad también altera esa luz. Ese pequeño cambio adicional en el brillo les indica a los astrónomos que allí hay un exoplaneta.

“Lo que puedes hacer, si tienes suerte, es identificar un planeta o incluso más de uno”, explica Dupac.

Jean-Philippe Beaulieu, del Instituto de Astrofísica de París, en Francia, y la Universidad de Tasmania, en Australia, quien impulsó este estudio del bulbo galáctico, señala que “durante los últimos veinte años, se han descubierto casi 300 exoplanetas utilizando esta técnica”.

ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CFHT, procesamiento de imagen por J.-C. Cuillandre y E. Bertin (CEA Paris-Saclay): Esta imagen muestra una zona típica del bulbo galáctico, repleta de estrellas

Pero no será posible descubrir nuevos exoplanetas únicamente con esta imagen de Euclid. Para detectar un evento de microlente, un telescopio necesita observar una estrella durante más de 20 días, algo que la misión excepcional de un solo día de Euclid no pudo hacer.

Pero si un futuro telescopio detecta dos estrellas superpuestas en la zona que Euclid fotografió, esa imagen podrá ayudar a confirmar la presencia de nuevos planetas.

Valeria Pettorino le dijo a la BBC que cree que esta imagen podría conducir al descubrimiento de “más de mil planetas”, principalmente planetas fríos que orbitan estrellas, mediante la técnica de microlente, así como planetas errantes que se han alejado de sus estrellas.

Por ejemplo, el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA tiene previsto despegar a finales de agosto. Euclid ya captó toda la región del cielo que este vigilará en su búsqueda de planetas.

“Cualquiera que detecte un evento de microlente en esa misma región, por ejemplo con el Roman, podrá utilizar a partir de ahora los datos de Euclid como una referencia del pasado y ver cómo eran las estrellas antes de que se superpusieran”, explica Natalia Rektsini, del Instituto de Astrofísica de París, quien dirigió la publicación de estos datos de Euclid.

Su potencial para albergar vida

ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CFHT, procesamiento de imagen por J.-C. Cuillandre y E. Bertin (CEA Paris-Saclay): Esta imagen muestra una nebulosa de emisión capturada por Euclid.

Los datos también abren la puerta a que los científicos puedan calcular la masa de esos planetas.

Pettorino explica que, con el paso del tiempo, la separación entre las dos estrellas aumenta. Si la estrella más cercana alberga un exoplaneta, medir su movimiento con respecto a la estrella de fondo cuya luz ha sido amplificada permite a los astrónomos calcular la masa del planeta con una precisión que mejora cuanto mayor es el tiempo transcurrido.

Esta técnica incluso podría aportar nueva información sobre planetas descubiertos en el pasado.

ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CFHT, procesamiento de imagen por J.-C. Cuillandre and E. Bertin (CEA Paris-Saclay): Esta imagen tomada por Euclid muestra una densa nube molecular que oculta la luz del bulbo galáctico (en amarillo).

Hace veinte años, Beaulieu lideró el equipo que descubrió un nuevo exoplaneta.

“Es un planeta helado, un poco como Hoth, de Star Wars“, describe. “Después de todo este tiempo, me entusiasma que Euclid pueda por fin permitirnos medir su masa con precisión”.

Conocer la masa de un planeta puede revelar información muy importante, como su potencial para albergar vida, explica Dupac.

“Por lo general, como ocurre en nuestro Sistema Solar, los planetas muy masivos suelen ser gigantes gaseosos o planetas helados… mientras que los más pequeños y menos masivos, situados cerca de su estrella, tienden a ser planetas rocosos”, señala. “Si buscas condiciones favorables para el desarrollo de la vida, probablemente quieras un planeta rocoso”.

Si se encuentra un buen candidato, añade Dupac, “es posible hacer observaciones de seguimiento con otros telescopios diseñados para estudiar la atmósfera de los planetas” y averiguar si también podría albergar vida.

Y la imagen de Euclid no solo será útil para estudiar exoplanetas.

Estos datos también podrán utilizarse en otras investigaciones científicas, desde el estudio de enanas marrones y sistemas estelares binarios hasta el movimiento de las estrellas y la distribución del polvo en nuestra galaxia.

BBC:

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