Cómo sacarle más provecho a un pollo rostizado





Tres recetas fáciles, perfectas para las cenas entre semana

Esta ensalada crujiente de pollo con cacahuate está lista en minutos.

By Consumer Reports

Claro, puedes comprar un pollo rostizado, cortarlo en rebanadas, servirlo con un par de guarniciones y listo para comer. Pero este tipo de pollo es muy versátil y puede dar mucho más de sí. Jerrelle Guy, chef y autora de We Fancy: Simple Recipes to Make the Everyday Special (Simon Element, 2026), comparte tres maneras de convertir el pollo rostizado desmenuzado en una cena deliciosa con muy poco esfuerzo.

Estas recetas rinden de cuatro a seis porciones.

Ensalada crujiente de pollo con cacahuate

[En la foto de arriba] Para la salsa: en una licuadora mezcla ¼ de taza de mantequilla de cacahuate, 1 cucharada de salsa de chile, 2 dientes de ajo y 2 cucharadas de salsa de soya, jugo de limón o lima y miel. Agrega un poco de agua hasta obtener la consistencia deseada.

En un tazón, combina 2 tazas de pollo desmenuzado, 2 tazas de repollo rallado, ½ taza de zanahoria rallada, ½ taza de apio en rodajas finas y la salsa de cacahuate.

Sirve la mezcla sobre hojas de lechuga Bibb y decora con cacahuates o anacardos (nueces de la India) tostados.

Pastel de pollo tikka masala

Sofríe 1 cebolla mediana picada, 3 dientes de ajo picados, 1 cucharada de jengibre picado y 1 jalapeño pequeño picado.

Agrega 2 cucharaditas de comino, 2 cucharaditas de garam masala, 1 cucharadita de paprika, ½ cucharadita de cúrcuma, una pizca de canela, ¼ de taza de pasta de tomate y 2 tazas de pechuga de pollo desmenuzada. Retira la sartén del fuego.

Incorpora ½ taza de yogur, ½ taza de chícharos congelados, 1 lata (de 15.5 onzas) de garbanzos escurridos, ¼ de taza de cilantro picado y 2 cucharaditas de jugo de lima. Agrega caldo de pollo hasta obtener la consistencia deseada.

Pasa el relleno a un molde para pay y cúbrelo con una lámina de masa de hojaldre descongelada. Haz unos cortes pequeños en la masa para que salga el vapor, píntala con huevo batido y hornea a 400 °F hasta que esté dorada, entre 20 y 25 minutos.

Chili verde con pollo

Sofríe 1 cebolla mediana picada y 6 dientes de ajo picados.

Agrega 3 tazas de pechuga de pollo desmenuzada, 2 cucharaditas de comino y 1 cucharadita de orégano seco.

Incorpora 1 frasco (de 16 onzas) de salsa verde, 1 lata (de 4 onzas) de chiles verdes picados, 1 lata (de 15.5 onzas) de frijoles blancos escurridos y 3 tazas de caldo de pollo. Deja hervir a fuego lento durante 15 minutos.

Sirve con crema agria, jugo de lima, cilantro fresco picado y semillas de calabaza por encima.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de julio/agosto de 2026 de la revista Consumer Reports.

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