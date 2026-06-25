Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de junio de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
Leo
Deja de querer quedar bien con todo el mundo porque nunca vas a poder, mijo o mija. Siempre habrá gente que te critique hasta por la manera en que respiras. Si cambias tu forma de ser para agradar a otros, terminarás perdiéndote a ti mismo. Quien de verdad te quiere, te acepta con tus virtudes, tus defectos y hasta con ese carácter de armas tomar que te cargas. Ya no te desgastes explicando tus decisiones ni dando cuentas de tu vida a personas que ni la renta te pagan.
Se aproximan días de mucho movimiento y de decisiones importantes que podrían marcar el resto de este año. Antes de decir sí o no a cualquier propuesta, analiza bien qué te conviene a ti y no lo que esperan los demás. Hay oportunidades de crecimiento en cuestiones de trabajo y dinero, pero podrías echarlas a perder por hacerle caso a personas envidiosas que siempre tienen un “pero” para todo.
En el amor las cosas andarán algo revueltas. Si tienes pareja, vienen cambios en la rutina y un cierto distanciamiento por cuestiones de trabajo, familia o responsabilidades que les quitarán tiempo para estar juntos. No te pongas a imaginar cosas que no son ni hagas tormentas en un vaso de agua. Hablen las cosas de frente y no se guarden nada, porque el silencio será el peor enemigo de la relación.
Sin embargo, las cartas también muestran traición en puerta. Si tienes pareja, abre bien los ojos porque podría haber mentiras o una situación que te haga desconfiar. Y si estás soltero o soltera, una amistad cercana podría decepcionarte al demostrarte que no era tan leal como aparentaba. La vida te está enseñando que no todos merecen entrar a tu círculo íntimo.
Una persona comenzará a acercarse demasiado a ti, preguntando cosas de tu vida, de tus planes y hasta de tus amores. Mucho ojo, porque no trae buenas intenciones. Esa persona solamente quiere sacar información y después utilizarla a su conveniencia. Aprende a guardar ciertos asuntos para ti y deja de contar tus proyectos antes de tiempo.
En cuestiones de salud, cuida mucho la alimentación. Andarás de antojos y de puro “mañana empiezo la dieta”, y cuando menos acuerdes la ropa comenzará a apretarte. Cuida el azúcar, las harinas y las cenas de media noche porque podrías subir algunos kilos en estas semanas.
Una amistad sufrirá un accidente o un susto muy fuerte, así que mantente al pendiente de las personas que quieres porque necesitarán de tu apoyo.
No caigas en provocaciones ni permitas que gente amargada te robe la tranquilidad. Traes una energía muy fuerte para lograr lo que te propongas, pero debes aprender a controlar tu carácter. A veces explotas por cualquier cosa y después terminas arrepintiéndote de lo que dijiste.
Antes de terminar junio comprenderás que no todo el mundo merece una segunda oportunidad y que la paz mental vale más que cualquier relación. Se acercan cambios que, aunque al principio te saquen de tu zona de confort, terminarán acomodando cada pieza en su lugar. Tú naciste para brillar, pero deja de alumbrarle el camino a quienes solo aparecen cuando necesitan algo de ti.
VIRGO
Ya bájale dos rayitas a los pensamientos negativos porque últimamente te estás ahogando en un vaso de agua y armando películas en tu cabeza que ni existen. Deja de pensar que todo va a salir mal antes de intentarlo. La vida te ha demostrado una y otra vez que cuando te propones algo, lo consigues, aunque te tardes un poco más que los demás. El problema es que muchas veces eres tu peor enemigo y terminas saboteando tus propios sueños por miedo a fracasar.
Se aproxima la llegada de una persona que moverá muchas emociones en tu vida. Puede ser un nuevo amor, una amistad o alguien del pasado que regresa con cara de arrepentido. Ten mucho cuidado porque esa persona viene a revolverte el corazón y podría hacerte sufrir si vuelves a confiar ciegamente. Si una vez te falló, te mintió o te dejó hecho pedazos, no seas tan noble de abrirle nuevamente la puerta. Hay heridas que ya no necesitan otra explicación, sino una despedida definitiva.
Los próximos días traerán cambios importantes en tu manera de pensar. Has madurado mucho y ya no eres aquella persona que se conformaba con migajas de amor o amistad. Ahora sabes lo que vales y poco a poco estás aprendiendo a poner límites. Y aunque todavía te cuesta trabajo decir que no, cada día estás más cerca de dejar de cargar problemas ajenos.
Una amistad necesitará mucho de ti en estas fechas. Esa persona pasará por un momento complicado y buscará tu consejo o simplemente un hombro donde desahogarse. Escucha, apoya, pero tampoco te eches encima problemas que no te corresponden. Recuerda que tienes un corazón muy noble y a veces terminas desgastándote por resolverle la vida a todo el mundo.
Tu carácter estará algo explosivo. Traerás cambios de humor repentinos y podrías desquitarte con personas que nada tienen que ver con tus problemas. Aprende a controlar tus emociones y no descargues tu frustración en quien solo quiere verte bien. Hay gente que de verdad te quiere y se preocupa por ti; no la alejes por un mal momento.
Una situación algo confusa te hará valorar mucho más lo que tienes a tu lado. Podría tratarse de una amistad que se aleja, un problema familiar o incluso un susto relacionado con la salud de alguien querido. Entenderás que la vida es muy corta para guardar rencores o dejar para después las palabras de cariño.
Un familiar necesitará de tu apoyo y de tu presencia. No pongas pretextos ni dejes pasar la oportunidad de demostrar cuánto quieres a las personas importantes de tu vida. A veces un abrazo, una llamada o unas palabras sinceras pueden hacer la diferencia.
En cuestiones de salud, cuida mucho tu cuerpo porque se marca una infección o un malestar relacionado con la garganta, estómago o vías urinarias. No te automediques ni dejes pasar las molestias, porque por hacerte el fuerte o la fuerte después podrías andar batallando más de la cuenta.
La vida te pondrá enfrente oportunidades muy buenas para mejorar en lo económico y en lo laboral. Llegará algo que llevabas tiempo esperando, pero deberás dejar atrás la flojera y el miedo. No puedes seguir esperando que las cosas caigan del cielo; es momento de moverte y pelear por lo que quieres.
Tu manera de ver la vida ya cambió y eso es una bendición. Has aprendido de los golpes, de las traiciones y de las lágrimas. Ya no eres tan ingenuo ni tan fácil de manipular. Y aunque todavía hay días en que extrañas personas o situaciones del pasado, también sabes que no vale la pena regresar a lugares donde ya no eras feliz.
Antes de que termine el mes de junio mandarás a la ñonga a varias personas negativas que solo te llenaban de preocupaciones y malas energías. Y qué bueno, porque cuando saques de tu vida a toda esa gente pesimista, comenzarás a sentir una tranquilidad que hace mucho no tenías. Se te viene una etapa de crecimiento, de amor propio y de muchas bendiciones, pero primero tienes que aprender a elegirte a ti antes que a los demás.
LIBRA
Se te viene una temporada algo movidita en el trabajo. Habrá estrés, prisas y uno que otro coraje porque sentirás que cargas más responsabilidades de las que te corresponden. No te enganches ni permitas que el mal humor de otras personas te afecte. Recuerda que no todo el mundo tiene tu capacidad para resolver problemas. También descubrirás quiénes te aprecian de verdad, porque en medio de las complicaciones habrá personas que te tenderán la mano y te demostrarán que sí cuentan contigo y que no estás solo o sola como a veces piensas.
Un dinerito extra llegará a tus manos. Puede ser un pago atrasado, una comisión, un préstamo que ya dabas por perdido o hasta un regalito inesperado. Eso sí, no te emociones de más porque luego te gana el antojo y terminas gastando en cosas que ni ocupabas. Administra mejor tu dinero porque más adelante se aproximan algunos gastos relacionados con el hogar o la familia.
Ten mucho cuidado con caídas, golpes y accidentes domésticos. Andarás medio distraído o distraída y un mal paso podría provocarte un buen chingazo. También evita manejar con prisas o andar haciendo mil cosas al mismo tiempo porque la cabeza la traerás en otro lado.
Ya deja de vivir anclado al pasado. Hay errores que ya no tienen remedio y personas que ya no van a regresar, así que suelta de una vez aquello que solo te roba energía. Estás entrando en una etapa de sanación en la que poco a poco cerrarás heridas que te hicieron sufrir mucho. Te darás cuenta de que mereces cosas mejores y personas que sí sepan valorarte.
En el amor se marca un encuentro bastante interesante. Para algunos de ustedes será un amor de una noche, de esos que llegan sin avisar, te sacan una sonrisa y luego desaparecen como si nada hubiera pasado. Disfruta el momento, pero tampoco entregues el corazón a la primera mirada bonita. Y si andas de coqueto o coqueta, toma tus precauciones porque se marcan molestias relacionadas con infecciones, virus o bacterias. Cuida tu salud y no te confíes de las apariencias.
La buena suerte te sonreirá estos días, pero no te duermas en tus laureles. Hay momentos en que todo parece marchar de maravilla y es precisamente cuando más debes mantener los pies en la tierra. No presumas tus planes ni tus logros porque traes mucha gente envidiosa alrededor.
Se aproxima una nueva amistad que llegará por medio de otra persona. Al principio pensarás que es alguien más en tu vida, pero con el tiempo se convertirá en alguien importante y de mucha confianza. Esa amistad podría abrirte puertas o ayudarte a ver la vida desde otra perspectiva.
Aléjate de los chismes y de las personas que viven hablando mal de medio mundo. Recuerda que quien te lleva el chisme de otros, también lleva el tuyo. Si sigues permitiendo que te llenen la cabeza de cosas negativas, terminarás envuelto o envuelta en problemas que ni te corresponden.
Ten mucho cuidado con mentiras y engaños en el trabajo o por parte de una amistad cercana. Hay una persona que no está siendo del todo sincera contigo y podría ocasionarte un problema bastante grande. No firmes nada sin leer, no hagas favores que te pongan en riesgo y aprende a desconfiar un poquito más.
Antes de terminar junio entenderás que la tranquilidad vale más que cualquier drama. Se vienen días de aprendizaje, de poner límites y de darte cuenta de quién sí está para ti y quién solo se acercaba por conveniencia. Lo mejor está por venir, pero primero tendrás que sacar de tu vida todo aquello que ya no te deja avanzar.
ESCORPIÓN
Si no tienes una relación, las posibilidades de terminar entre las sábanas con una amistad estarán a la orden del día. La química se va a dar de manera inesperada y una salida inocente podría terminar en besos, caricias y hasta desayuno al día siguiente. Eso sí, no confundas el calentón con amor verdadero. No porque alguien te haga sentir maripositas en el estómago significa que ya es el amor de tu vida. Disfruta lo que llegue, vive el momento y deja de querer ponerle nombre a todo.
Ya es momento de que entiendas que los mejores años de tu vida no se hicieron para pasarlos sufriendo por personas que ni te valoran ni te toman en serio. Mientras no te den para el gasto, no te mantengan ni te resuelvan la vida, que te valga una pura y dos con sal lo que opinen de ti. La gente siempre hablará, hagas las cosas bien o mal, así que vive a tu manera y deja de pedir permiso para ser feliz.
En cuestiones económicas se visualizan cambios muy favorables. Poco a poco comenzarás a salir de esa mala racha que te tenía contando las monedas y haciendo milagros para llegar a fin de mes. Podría aparecer un dinero extra, un nuevo trabajo, un pago pendiente o una oportunidad de negocio que te devolverá la tranquilidad. Eso sí, no te gastes todo apenas llegue porque todavía vienen algunos gastos que no tenías contemplados.
Se ven fiestas, reuniones y hasta una que otra borrachera. Cuídate de los excesos porque podrías decir cosas que no querías o terminar metido o metida en un chisme por culpa del alcohol. También existe la posibilidad de un romance pasajero o un encuentro muy apasionado con alguien que ya conoces.
Si tienes pareja, analiza bien cómo está la relación. Si la otra persona vive desconfiando de ti, revisándote el celular, haciéndote escenas de celos o dudando de cada paso que das, pregúntate si realmente quieres seguir en una relación donde no hay confianza. El amor no debe sentirse como una cárcel ni como un interrogatorio.
Tu estado de ánimo estará cambiando mucho estos días. Habrá momentos en los que te sentirás muy feliz y otros en los que te dará por encerrarte y no querer saber nada de nadie. Ciertas situaciones que vivirás antes de terminar junio te harán madurar bastante y aprenderás a valorar las pequeñas cosas de la vida: una llamada, un abrazo, una comida en familia o simplemente tener paz.
Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas con tus seres queridos. Traes el carácter algo pesado y podrías herir a personas que te quieren de verdad. No todo mundo tiene la culpa de tus preocupaciones. Aprende a respirar, a pensar antes de hablar y a no explotar por cualquier cosa.
También es momento de dejar de confiar ciegamente en la gente. No todos tienen el corazón que tú tienes y muchas veces esperas lealtad de personas que apenas y saben ser leales consigo mismas. Aprende a desconfiar un poquito más, no para vivir amargado o amargada, sino para evitar decepciones innecesarias.
Mucho cuidado con exparejas porque se marca un escenario de rencores y venganzas. Alguien de tu pasado podría buscarte para reclamarte, remover heridas o simplemente causarte problemas. No entres en discusiones ni des pie a que revivan historias que ya terminaron. Lo que ya fue, ya fue.
En tu casa también se marca la necesidad de hacer una limpia energética. Tienes demasiadas cosas guardadas, ropa que no usas, recuerdos de personas que ya no están en tu vida y objetos que solo ocupan espacio. Saca, tira, regala y renueva. Cuando limpias tu entorno, también limpias tu mente y tu corazón.
Antes de que termine junio comprenderás que las mejores cosas llegan cuando dejas de perseguirlas y empiezas a disfrutar de tu propia compañía. Vienen cambios importantes, nuevas oportunidades y personas que sí sumarán a tu vida, pero primero debes soltar todo aquello que ya cumplió su ciclo. No le temas a los finales, porque para ti están comenzando muchas cosas buenas.
PISCIS
Ya deja de poner pretextos para todo y de andar diciendo “mañana empiezo” porque se te está yendo el tiempo entre excusas y pendientes. Traes la meta enfrente de tus ojos y estás más cerca de lograrla de lo que imaginas, pero necesitas dejar la flojera y el miedo a un lado. Nadie va a venir a resolverte la vida, así que ponte las pilas y ve tras eso que tanto deseas. Este final de junio y los primeros días de julio te pondrán pruebas importantes, pero también grandes oportunidades para demostrarte de qué estás hecho o hecha.
En cuestiones de amor y pasión, aguas con las aventuras de una noche o con andar embarrando la brocha con personas que apenas conoces. Se marcan encuentros intensos y mucha química con alguien que aparecerá de la nada, pero también existe el riesgo de infecciones o molestias relacionadas con la salud íntima. Disfruta, pero con responsabilidad. Recuerda que el placer dura un rato y las consecuencias a veces duran mucho más.
Tu estado de ánimo estará más cambiante que el clima. Un día te sentirás con ganas de conquistar el mundo y al siguiente no querrás ni salir de la cama. También se marcan molestias en la garganta, infección en anginas o dolores en el cuerpo debido al cansancio y al estrés acumulado. Descansa más y deja de querer resolverle la vida a todo el mundo.
En la cuestión del peso, mucho ojo. Eres de buen diente y cuando andas estresado o triste te refugias en la comida. Si sigues descuidándote, la ropa comenzará a ajustarse más de la cuenta. No se trata de matarte de hambre, sino de aprender a cuidar más tu cuerpo, porque es el único que tienes.
Cuídate mucho de las amistades y de los chismes. Hay una persona de piel clara que traerá la lengua más larga que una carretera y podría andar hablando de ti o inventando cosas que ni al caso. No le sigas el juego ni te desgastes tratando de aclarar rumores. Quien te conoce sabe perfectamente quién eres.
También aléjate de personas que quieran arrastrarte a los vicios, los excesos o situaciones que solo te traerán problemas. Hay gente que, en lugar de impulsarte a crecer, quiere verte estancado o metido en los mismos errores que ellos. Aprende a decir que no y a poner límites.
En el amor, deja de sentir que tienes que defender a tu pareja de todo el mundo o andar espantándole pretendientes. Si la persona que está contigo de verdad te ama y te valora, no habrá nadie que se la lleve. Y si se va con la primera persona que le haga ojitos, entonces nunca fue para ti.
Una persona de piel clara podría interponerse en algunos de tus planes o hacerte pasar un mal momento. No permitas que eso te saque de tu centro. Mantén la calma y actúa con inteligencia, porque al final terminarás saliendo adelante.
No te tomes tan a pecho los comentarios de la gente. Últimamente has estado muy sensible y cualquier cosa te pone de malas. Recuerda que no puedes controlar lo que otros dicen de ti, pero sí puedes decidir cuánto te afecta. Aguas también con los pensamientos negativos y las ideas ridículas que te estarán rondando la cabeza. La felicidad está más cerca de lo que crees, pero has estado tan distraído mirando hacia el pasado o preocupándote por tonterías que no te has dado cuenta.
Hay una persona entre tus amistades que te quiere de verdad y buscará la manera de acercarse más a ti. Puede ser alguien que siempre ha estado ahí, apoyándote en silencio y esperando una oportunidad. No le cierres la puerta ni lo o la rechaces tan rápido, porque ahí podría encontrarse el amor bonito y sincero que tanto has pedido al universo. Se te viene una etapa de crecimiento, de abrir los ojos y de darte cuenta de que muchas veces la felicidad estaba más cerca de lo que imaginabas. Aprende a valorar a quien se queda y deja ir a quien solo viene a complicarte la existencia.
ACUARIO
Tu sexto sentido andará más despierto que nunca y eso te ayudará a descubrir quiénes de las personas que te rodean valen realmente la pena y quiénes nomás están contigo por conveniencia. Se te caerán varias vendas de los ojos y comenzarás a darte cuenta de que hay gente que solo te busca cuando necesita un favor, un consejo o hasta un préstamo, pero cuando eres tú quien necesita apoyo, desaparecen más rápido que el dinero en quincena. Ya es momento de poner límites y dejar de permitir que se aprovechen de tu buena voluntad.
Ten mucho cuidado con las promesas que hagas en estos días. Andarás con ganas de resolverle la vida a todo el mundo y podrías comprometerte con cosas que después no podrás cumplir. No prometas tiempo, dinero o ayuda si no estás completamente seguro de poder hacerlo, porque podrías quedar mal con personas importantes para ti y después andar cargando culpas que ni te corresponden.
Necesitas encontrar tu paz interior. Has estado viviendo con demasiadas preocupaciones, pensando en problemas que todavía ni suceden y dándole vueltas a situaciones que no tienen solución. La vida te está pidiendo que aprendas a descansar tu mente y a dejar de absorber las malas energías de los demás. No todo lo puedes resolver y no todo está bajo tu control.
Las noticias que estabas esperando finalmente llegarán esta semana. Puede tratarse de un asunto de trabajo, un trámite, un dinero pendiente o algo relacionado con el amor. Aunque al principio te pondrás nervioso o nerviosa, al final terminarás comprendiendo que las cosas están acomodándose a tu favor.
En cuestiones de pareja, si algo te huele raro o sientes que la otra persona está actuando de manera extraña, habla las cosas antes de sacar conclusiones. Las dudas y la desconfianza podrían hacerte imaginar escenarios que no existen. Eso sí, si ya te han dado motivos para desconfiar, abre bien los ojos y no te hagas el ciego o la ciega. La intuición pocas veces se equivoca.
También se marca mucha pasión y ganas de consentir o dejarte consentir. Si estás soltero o soltera, andarás muy coqueto y con ganas de conocer gente nueva. No te dé miedo dar el primer paso, invitar a salir o dejarte querer, siempre y cuando todo se haga con responsabilidad y con alguien que realmente valga la pena.
En el trabajo se visualiza bastante estrés. Habrá días en los que sentirás que todo el mundo te exige cosas al mismo tiempo y querrás mandar a varios a la ñonga. Respira profundo y organiza tus pendientes porque al final sacarás adelante todo lo que te propongas. También podrías conocer a una persona por medio de las redes sociales que llamará mucho tu atención. La conversación comenzará como una simple amistad, pero poco a poco podría convertirse en algo más interesante.
Aguas con las cuestiones de infidelidad y los juegos peligrosos. Eres de los que se enoja cuando le hacen algo, pero a veces también te gusta coquetear de más y andar repartiendo sonrisas donde no debes. Si tienes pareja, no hagas cosas que no te gustaría que te hicieran, porque el teatro se puede caer en cualquier momento y después andarás recogiendo los pedazos.
Se aproxima el cumpleaños o festejo de una amistad y la pasarás de maravilla. Habrá reuniones, risas y momentos que te ayudarán a despejar la mente y a recordar que la vida también se hizo para disfrutarla. Si tienes pareja, vienen días muy buenos en los que comenzarán a solucionarse varios problemas que venían arrastrando. Habrá más comunicación, más entendimiento y la posibilidad de fortalecer la relación. Si estás soltero o soltera, alguien empezará a mostrar interés por ti y podría convertirse en una persona importante antes de lo que imaginas.
Antes de que termine junio entenderás que la tranquilidad vale más que cualquier drama y que no necesitas cargar con problemas ajenos para sentirte querido. Se te vienen cambios importantes, nuevas oportunidades y la posibilidad de cerrar ciclos que ya estaban pesando demasiado en tu corazón. Confía en tu intuición, porque en estos días será tu mejor guía.
CAPRICORNIO
Se aproximan reencuentros con familiares que tienes mucho tiempo de no ver. Una llamada, una invitación o una reunión inesperada te hará darte cuenta de lo importantes que son esas personas en tu vida y de cuánto las has extrañado. A veces te metes tanto en tus problemas, en el trabajo y en tus pendientes que olvidas que la familia también necesita de tu tiempo y de tu presencia. Aprovecha estos días para acercarte más a quienes de verdad te quieren.
La vida te está empujando a hacer eso que siempre has querido y que por miedo o por el qué dirán nunca te has atrevido. Ya deja de vivir esperando la aprobación de los demás. El tiempo pasa muy rápido y después vienen los arrepentimientos. Si quieres viajar, viaja; si quieres cambiar de trabajo, hazlo; si quieres decirle a alguien lo que sientes, atrévete. La vida es muy corta para seguir guardando sueños en un cajón.
Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos más intensos por ti. Lo que empezó como una simple confianza podría convertirse en algo más profundo. Si esa persona no te interesa de manera sentimental, sé claro desde el principio y no des señales equivocadas. No juegues con el corazón de nadie porque después podrías terminar lastimando a alguien que de verdad te aprecia.
Tus inseguridades comenzarán a disminuir y entrarás en una etapa más estable emocionalmente. Has cargado durante mucho tiempo con dudas, miedos y heridas que no te permitían avanzar. Sin embargo, poco a poco empezarás a sentirte más seguro o segura de ti mismo. También el orgullo bajará de intensidad y aprenderás que pedir perdón o reconocer un error no te hace débil, al contrario, te hace más humano.
Un amor de tierras lejanas o una persona que se encuentra a distancia volverá a aparecer en tu vida. Para algunos Capricornio será un reencuentro amoroso y para otros una reconciliación que traerá más estabilidad que en el pasado. Si las cosas se dan, será porque ambos han aprendido de los errores y porque ahora existe una mayor madurez.
Mucho cuidado con tu lengua porque la traerás más filosa que navaja. Andarás diciendo las cosas como las piensas y podrías herir a personas que quieres mucho, incluso a miembros de tu propia familia. Antes de hablar, piensa dos veces si vale la pena decir ciertas cosas o si es mejor guardar silencio.
Se marca un viaje con amistades o la planeación de una salida que te ayudará a despejar la mente. Incluso hay muchas posibilidades de que comiences a organizar un viaje más grande, fuera del país o a un lugar de playa. Necesitas salir de la rutina, descansar y darte un respiro porque últimamente has cargado demasiadas preocupaciones.
También habrá momentos en los que sentirás ganas de mandar todo a la ñonga. Te desespera no ver resultados rápidos en proyectos por los que has trabajado muchísimo. Sin embargo, el universo te recuerda que las cosas buenas toman tiempo. No te rindas ahora que estás más cerca de la meta de lo que imaginas. La constancia será la llave que abrirá las puertas que llevas tiempo tocando.
En cuestiones espirituales, tendrás sueños muy reveladores. Podrías soñar con exparejas, personas que ya no están en tu vida o con situaciones que te han estado mortificando desde hace tiempo. No ignores esos sueños porque traerán mensajes importantes y respuestas que estabas buscando.
Antes de terminar junio comprenderás que no puedes seguir viviendo para complacer a los demás. Viene una etapa de cambios, de madurez y de nuevas oportunidades. Aprende a confiar más en ti, a escuchar tu intuición y a dejar de cargar problemas que no te corresponden. Lo que viene para ti es bueno, pero primero debes atreverte a salir de tu zona de confort y dejar de ponerle límites a tus propios sueños.
SAGITARIO
Si estás soltero o soltera, deja de agobiarte pensando que el amor se olvidó de ti o que te quedarás a vestir santos. La vida tiene sus tiempos y, aunque ahorita disfrutas mucho de tu libertad, en poco tiempo llegará una persona que te moverá el tapete. También podrías darte cuenta de que alguien que ya forma parte de tu círculo de amistades siente algo más por ti y comenzará a acercarse de una manera diferente. Abre bien los ojos porque el amor podría estar más cerca de lo que imaginas.
Si ya tienes una relación, mucho cuidado con la monotonía. La rutina se ha convertido en un enemigo silencioso y, si no hacen algo para cambiar las cosas, podrían comenzar los distanciamientos, las discusiones y hasta las tentaciones. No permitas que la costumbre apague la chispa. Salgan, platiquen, hagan algo diferente o simplemente dense tiempo de calidad. El amor también necesita alimentarse para no marchitarse.
En cuestiones del corazón vienen nuevos amores y oportunidades, pero también traiciones muy perras que te harán abrir los ojos. No te enamores tan rápido ni entregues todo de ti a la primera persona que te diga dos palabras bonitas. Aprende a conocer a la gente antes de confiar. Hay personas que llegan a tu vida solo para enseñarte una lección y no precisamente para quedarse.
Se avecinan cambios importantes en tus planes. Algunas cosas no saldrán exactamente como las habías imaginado y eso podría desesperarte un poco. Sin embargo, recuerda que cuando una puerta se cierra es porque otra mejor está por abrirse. No cambies tu esencia ni tu manera de ser por quedar bien con personas que ni siquiera aportan algo positivo a tu vida.
Un nuevo amor entrará en tu vida más pronto de lo que crees, pero podrías rechazarlo porque todavía traes cargando heridas del pasado. Deja de compararlo con personas que te hicieron daño. No todo el mundo viene a romperte el corazón. Hay gente buena que sí sabe querer bonito y podría enseñarte que el amor no siempre duele.
Esta nueva persona llegará a enseñarte grandes cosas. Si te impulsa a ser mejor, a luchar por tus sueños y a corregir algunos aspectos negativos de tu vida, entonces vas por buen camino. El verdadero amor no te limita ni te hace sentir menos, al contrario, te ayuda a crecer.
Los amores del pasado seguirán apareciendo en tus pensamientos de vez en cuando, pero ya no tienen lugar en tu presente ni en tu futuro. Deja de idealizar lo que ya terminó y de pensar en lo que pudo haber sido. Hay historias que deben quedarse donde pertenecen: en el recuerdo. Ya no pierdas el tiempo en personas que tuvieron su oportunidad y la dejaron ir.
Una amistad se retirará de tu vida o se dará un distanciamiento importante. Al principio te dolerá mucho porque esa persona significó bastante para ti, pero con el tiempo entenderás que su partida tenía una razón de ser. Algunas personas llegan para acompañarnos un tramo del camino y después se van, dejando una enseñanza que se queda para siempre.
Debes aprender a lidiar con el carácter de los demás. Tienes muy poca paciencia y cuando alguien te cae mal o te desespera se te nota hasta en la cara. Eso te ha traído problemas porque a veces dices las cosas sin pensar y terminas lastimando a quienes te rodean. Aprende a controlar tus impulsos y a no reaccionar tan rápido. En cuestiones de dinero, poco a poco comenzarás a ver mejoras. Llegará una oportunidad para aumentar tus ingresos o resolver un problema económico que te traía bastante preocupado o preocupada. No gastes de más y aprovecha para organizarte mejor.
Antes de terminar junio comprenderás que la vida siempre te quita personas, situaciones y oportunidades para abrirle espacio a algo mucho mejor. Se vienen días de cambios, de nuevas ilusiones y de decisiones importantes. No le temas a empezar de nuevo, porque esta vez el destino tiene preparado algo mucho más grande de lo que habías imaginado. Tu tarea es simple: deja el pasado donde pertenece y atrévete a ser feliz otra vez.
ARIES
Has tenido la oportunidad de abrir tu corazón y decirle a cierta persona lo mucho que significa para ti, pero el miedo al rechazo o a volver a salir lastimado te tiene con el freno de mano puesto. Ya deja de pensar tanto las cosas y atrévete a vivir. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos y uno nunca sabe cuándo será el último abrazo, el último mensaje o la última oportunidad de decir “te quiero”. Si sientes algo por alguien, exprésalo. Si quieres a una persona, díselo. No te quedes con palabras atoradas en la garganta porque después vienen los arrepentimientos.
Aprende a disfrutar cada momento que la vida te pone enfrente. Últimamente has estado más preocupado por lo que puede salir mal que por disfrutar lo bueno que está sucediendo en tu presente. Dale vuelo a la hilacha, ríe más, sal, conoce gente y deja de vivir con tantos miedos. La felicidad no llega cuando todo está perfecto; llega cuando aprendes a valorar lo que tienes.
La venganza no es para ti. Aunque hubo personas que te dañaron, te traicionaron o te hicieron pasar malos ratos, no te ensucies las manos intentando pagarles con la misma moneda. La vida es muy sabia y tarde o temprano pone a cada quien en su lugar. Tú enfócate en salir adelante y en demostrarte que eres capaz de ser feliz sin necesidad de hacerle daño a nadie.
Si tu relación de pareja se ha sentido rara, fría o distante, es porque ambos han cambiado mucho desde que comenzaron. Las responsabilidades, el trabajo y la rutina han hecho de las suyas. Todavía hay sentimientos, pero necesitan volver a encontrarse y recordar qué fue lo que los unió en un principio. Hablen, salgan de la rutina y dejen de dar por hecho que el otro siempre estará ahí.
También se marca una gran confusión en tus sentimientos. Una amistad ha comenzado a tratarte de una manera muy especial y eso podría hacerte sentir cosas que antes no existían. Antes de lanzarte de cabeza, analiza si realmente es amor o simplemente te sientes cómodo con la atención que recibes. No vayas a confundir cariño con amor y termines complicando una bonita amistad.
En cuestiones de trabajo, se viene bastante estrés. Habrá días en los que sentirás que todo se te junta y que el tiempo no te alcanza para nada. Organízate mejor y deja de querer hacer todo al mismo tiempo. Aprende a delegar y a darte pequeños descansos, porque si sigues a ese ritmo podrías terminar agotado o agotada.
El universo te está dando un jalón de orejas porque no estás disfrutando tu presente. Siempre estás pensando en el mañana, en los pendientes o en lo que te faltó hacer. Aprende a vivir el aquí y el ahora. Hay momentos hermosos pasando frente a tus ojos y por andar preocupado ni cuenta te das.
Se marcan noticias de una expareja que podrían moverte el tapete. Puede ser un mensaje, una llamada o enterarte de algo relacionado con su vida. No permitas que eso te saque de tu paz ni te haga retroceder. Hay historias que ya terminaron y no necesitan una segunda temporada.
También debes dejar de esperar demasiado de las personas, especialmente de tu pareja. A veces te haces ilusiones o creas expectativas tan grandes que terminas decepcionándote. Nadie está obligado a actuar como tú quisieras. Aprende a querer sin depender y a dar sin esperar que te regresen exactamente lo mismo. Antes de terminar junio entenderás que la felicidad no depende de nadie más que de ti. Vienen cambios importantes, nuevas oportunidades y personas que te harán volver a creer en el amor y en la amistad. Pero primero debes dejar atrás los miedos, cerrar ciclos y aprender que quien quiera estar en tu vida encontrará la manera de quedarse.
TAURO
Ya ve entendiendo una cosa, mi querido Tauro: no todo mundo es para siempre y nadie es indispensable. Las personas llegan, enseñan algo y algunas se quedan, mientras otras se van sin pedir permiso. Deja de sufrir por quien ya decidió tomar otro camino y aprende a disfrutar a las personas mientras estén a tu lado. La vida es muy corta para vivir aferrado a quienes ya no quieren estar contigo.
A la ñonga la gente doble cara y mustia que te sonríe de frente, pero por detrás anda hablando pestes de ti. Últimamente has estado rodeado de personas que solo buscan meterte en chismes, llenarte la cabeza de preocupaciones o verte fracasar. Ya es momento de hacer una limpia en tus amistades y quedarte únicamente con quienes te brindan paz y sinceridad. Recuerda que quien te busca, te encuentra, y quien te pierde, se lo pierde solito.
No te lamentes por lo que no pudo ser. Si una relación no funcionó, si un proyecto se vino abajo o si alguien decidió irse de tu vida, por algo sucedió. Deja de vivir mirando por el retrovisor porque mientras tú sigues llorando por lo que se fue, la vida te está poniendo nuevas oportunidades enfrente y ni cuenta te das. Hay nuevos errores por cometer, nuevas personas por conocer y nuevas historias por vivir.
A veces eres demasiado directo al hablar y, aunque dices la verdad, la forma en que la expresas puede herir a las personas. Cuida un poco más tu carácter y aprende a medir tus palabras. No todo el mundo tiene tu misma fortaleza y sin querer podrías lastimar a alguien que te aprecia mucho. Ser sincero no significa ser cruel.
En cuestiones de trámites, documentos y asuntos legales, pon mucha atención porque podrías dejar algo pendiente o cometer un error por descuido. Revisa dos veces cualquier papel que firmes y no dejes las cosas para después. También se marca la posibilidad de un trámite relacionado con dinero, un viaje o cuestiones familiares.
Ya es hora de que te despabiles y empieces a ver la vida de otra manera. Últimamente has estado muy clavado en problemas del pasado y en situaciones que ya no tienen solución. Suelta de una vez esas cadenas que tú mismo te has puesto. La vida sigue y todavía tiene muchas sorpresas para ti.
Date la oportunidad de volver a amar. No porque una persona te rompió el corazón significa que todas harán lo mismo. Si alguien llega a tu vida y te demuestra interés, no cierres la puerta por miedo. Entrega lo que sientas siempre y cuando haya reciprocidad. Y si no te corresponden, ni modo, no se acabó el mundo. Siempre habrá nuevas oportunidades y personas mejores.
Es muy probable que en estos días sientas la necesidad de buscar a alguien de tu pasado. Te darán ganas de mandar un mensaje, revisar redes sociales o saber qué ha sido de esa persona. No caigas en las mismas tonterías de antes. Recuerda todo lo que sufriste y las veces que te prometiste no volver a tropezar con la misma piedra. Hay puertas que deben permanecer cerradas.
También se marca una situación relacionada con tu familia. Pondrás en su lugar a una persona que ha estado hablando mal de los tuyos o que se ha querido pasar de lista con alguien que amas. Defenderás a los tuyos como solo tú sabes hacerlo, pero trata de no actuar por impulso y evita hacer más grande el problema.
En cuestiones de dinero, las cosas comenzarán a mejorar poco a poco. Llegará una oportunidad para aumentar tus ingresos o recibir un dinero que ya dabas por perdido. Adminístrate mejor y deja de gastar en cosas que realmente no necesitas.
Antes de terminar junio comprenderás que tu paz vale más que cualquier relación, amistad o problema. Vienen cambios importantes, nuevas oportunidades y una etapa en la que aprenderás a elegirte primero a ti. Ya no estás para mendigar amor, atención ni amistades. Quien quiera estar en tu vida tendrá que demostrarlo con hechos y no con palabras bonitas.
GÉMINIS
Ya deja de quitarte el sueño por lo que la gente piensa o dice de ti. Habrá personas que te juzguen, que inventen cosas y que hasta te hagan fama de lo que no eres, pero recuerda algo muy importante: nadie conoce tus batallas, tus tristezas ni todo lo que has tenido que pasar para llegar hasta donde estás. La única persona que sabe quién eres realmente eres tú. Así que deja de querer darle gusto a medio mundo y comienza a vivir más para ti.
En estos días deberás cuidar mucho tu estómago porque se marcan dolores, colitis, gastritis o molestias por andar comiendo a deshoras o cargando demasiado estrés. También ten cuidado con pérdidas de dinero o de objetos importantes. Andarás muy distraído y podrías dejar olvidadas las llaves, el celular, la cartera o hasta prestar dinero y que después se te olvide cobrarlo.
No tengas miedo de volver a sentir y de abrirle nuevamente las puertas al amor. Sí, te han roto el corazón y sí, has pasado por decepciones que te hicieron jurar que nunca más volverías a enamorarte, pero no puedes vivir toda la vida castigando a las personas nuevas por los errores de alguien de tu pasado. Estás a días de conocer a una persona que será muy importante para ti y que podría cambiar muchas cosas en tu manera de ver el amor.
Recuerda que no naciste siendo frío, serio o hasta medio mamila, como luego te dicen. La vida y las personas que han pasado por tu camino han sido las que te han ido formando el carácter. Has aprendido a defenderte y a levantar murallas porque en el pasado te fallaron demasiadas veces. Sin embargo, no permitas que eso te haga perder la capacidad de amar y de confiar.
Viene una situación importante que te hará reaccionar y valorar muchísimo más a tu familia y a las personas que de verdad te quieren. Te darás cuenta de que has estado muy metido en tus problemas y has dejado de expresar cariño a quienes siempre han estado para ti. Aprende a decir un “te quiero”, un “gracias” o un abrazo cuando lo sientas. Algunas veces te tragas las emociones y haces como que nada te afecta, pero por dentro eres mucho más sensible de lo que aparentas.
En cuestiones económicas vienen cambios muy positivos. Se marca la llegada de un dinerito extra, un pago atrasado o una oportunidad que te ayudará a salir de algunas deudas y a respirar un poco más tranquilo. Eso sí, no te lo gastes en tonterías porque todavía vienen algunos gastos que no tenías contemplados.
No tengas miedo de cambiar ciertas actitudes o formas de pensar, siempre y cuando sea para mejorar como persona. El cambio no significa perder tu esencia, sino evolucionar y aprender de las experiencias vividas.
Es momento de despabilarte y dejar de vivir tan aferrado al pasado. Todavía hay cosas y personas que sigues cargando en el corazón y que ya no deberían tener tanto poder sobre ti. La vida te está abriendo nuevas puertas, nuevas amistades y nuevas oportunidades, pero necesitas soltar aquello que te impide avanzar.
En el amor se aproximan grandes cambios que te harán crecer muchísimo. Aprenderás a poner límites, a pedir lo que mereces y a dejar de conformarte con migajas de cariño. Si tienes pareja, la relación entrará en una etapa de mayor madurez y comprensión. Si estás soltero o soltera, alguien llegará para mover tus emociones de una manera que hace mucho no sentías.
No te deprimas antes de dormir ni permitas que los pensamientos negativos te ganen la batalla. Últimamente le das muchas vueltas a las cosas y eso te está robando la tranquilidad. Mejor enfócate en trabajar por aquello que necesitas para ser feliz.
Antes de terminar junio entenderás que el amor propio es la llave que abre todas las puertas. Se vienen días de crecimiento, de sanar heridas y de darte cuenta de que eres mucho más fuerte de lo que pensabas. La vida te está preparando algo muy bonito, pero primero tienes que aprender a creer nuevamente en ti.
CÁNCER
Eres un signo hecho de amor y de sentimientos, y te encanta que las personas te recuerden a cada rato cuánto te quieren, cuánto te extrañan y lo importante que eres para ellas. Pero también debes entender que no todo el mundo demuestra el cariño de la misma manera que tú. Hay quienes aman en silencio, quienes se preocupan con acciones y quienes no saben expresar lo que sienten con palabras. No porque alguien no te diga “te quiero” todos los días significa que no le importas. Aprende a entender las distintas maneras de amar y deja de hacerte historias en la cabeza que solo terminan lastimándote.
No le tengas miedo a las nuevas oportunidades ni a volver a creer en el amor. Ya te han roto el corazón, sí, pero tampoco puedes vivir con la puerta cerrada para siempre. La vida no se acaba porque alguien te haya fallado. Al contrario, cada decepción te ha hecho más fuerte y más sabio o sabia. Es momento de tomar el toro por los cuernos y atreverte a vivir de nuevo, a enamorarte y a dejar que las cosas fluyan sin tantos miedos.
Se aproximan cambios en tu estado de ánimo. Andarás medio bipolar, un rato con ganas de comerte el mundo y al siguiente con ganas de encerrarte y no hablar con nadie. No te preocupes, es solo una etapa de mucho movimiento emocional. Lo importante es que no tomes decisiones importantes cuando andes triste, enojado o decepcionado, porque podrías arrepentirte después.
Ya deja de pensar en todo lo que ya se llevó la tiznada. Hay situaciones del pasado que sigues cargando en tu corazón y que no te dejan disfrutar el presente. La vida te está pidiendo que enfoques tus energías en tus sueños, en tus metas y en todo aquello que quieres construir. De nada sirve llorar por lo que no fue cuando tienes tantas oportunidades esperando por ti.
Eso sí, el pasado también sirve para aprender. Es momento de mirar hacia atrás, pero no para quedarte viviendo ahí, sino para recordar los errores que cometiste y no volver a tropezar con la misma piedra. Ya no estás para repetir historias que solo te dejaron lágrimas y desvelos.
Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca en estos días. Andarás muy sensible y cualquier cosa podría hacerte explotar. Existe el riesgo de decir palabras de las que después te arrepientas y terminar lastimando a una persona que significa mucho para ti. Respira, piensa dos veces antes de hablar y no permitas que un mal momento arruine una relación importante.
Una amistad podría comenzar a sentir algo más por ti. El cariño, la confianza y el buen trato podrían hacer que esa persona se confunda y termine enamorándose. También existe la posibilidad de que seas tú quien empiece a ver con otros ojos a alguien cercano. Antes de dar cualquier paso, analiza bien tus sentimientos. Algunas veces la necesidad de atención o de cariño puede hacerte creer que estás enamorado cuando en realidad solo te sientes comprendido.
Los chismes estarán a la orden del día y podrían ponerte de muy mal humor. Alguien andará hablando de ti, inventando cosas o metiéndose en asuntos que ni le corresponden. No permitas que eso te robe la tranquilidad. Recuerda que quien habla de ti es porque de alguna manera le interesas. Si esas personas no te dan para el gasto ni te ayudan a resolver tus problemas, entonces tampoco tienen derecho a opinar sobre tu vida.
En cuestiones de dinero, las cosas comenzarán a acomodarse poco a poco. Llegará una oportunidad para mejorar tus ingresos o resolver un pendiente económico que te tenía preocupado o preocupada. No gastes en cosas innecesarias y aprovecha para organizarte mejor.
También se marca la posibilidad de una reunión familiar o de recibir noticias de un ser querido que tenías algo olvidado. Valora más a las personas que siguen a tu lado porque el tiempo pasa muy rápido y después uno se arrepiente de no haber demostrado más amor.
Antes de terminar junio comprenderás que tu felicidad no depende de que los demás te amen como tú quieres, sino de aprender a valorar lo que sí tienes y de dejar de mendigar atención. Se vienen días de crecimiento, de cambios importantes y de mucha claridad emocional. Lo mejor está por llegar, pero primero necesitas hacer las paces con tu pasado y volver a creer en todo lo bonito que la vida todavía tiene preparado para ti.