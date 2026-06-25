Predicción del clima en Dallas, Texas para este jueves 25 de junio

Este jueves 25 de junio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 95 grados Fahrenheit (35ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y habrá escasa nubosidad. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 12.43 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 77 grados Fahrenheit (25ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 12.43 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 121 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:21 h y se marchará a las 20:39 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se espera escasa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 79 y los 97 grados Fahrenheit (26 y 36ºC). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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