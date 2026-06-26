Horóscopo de hoy para Capricornio del 26 junio de 2026

Sin darte cuenta, podrías desorientar a quienes te rodean, y ciertas actitudes generar sentimientos contradictorios. Mientras interactúas con otros, será importante observar tus intenciones subyacentes. Quien sea realmente tu amigo te elegirá más allá de tus luces y sombras, incluso en momentos de crisis.

Horóscopo de amor para Capricornio Encuentras difícil decir que no a los pedidos y demandas de los demás. Pareces más que deseoso de hacer compromisos que normalmente no tolerarías o considerarías. Es importante que seas más selectivo sobre con quien pasas el tiempo. Evita a los individuos que siempre están tratando de sacar ventaja de tu buena naturaleza.

Horóscopo de dinero para Capricornio El dinero te está ocasionando problemas. No pierdas el tiempo tratando de compensar tu estado de ánimo deprimido comprando en exceso.Esto no ayuda para nada, y no tendrás dinero para cosas importantes. No tienes la sensación adecuado para las inversiones riesgosas, así que evitalas. Espera un poco, no arriesges ahora.