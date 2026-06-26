Horóscopo de hoy para Géminis del 26 junio de 2026

Los astros sugieren que este será un momento propicio para resolver pacíficamente conflictos laborales que vienes arrastrando desde hace tiempo. Sin embargo, evita ser condescendiente si algo te incomoda. No te excedas en la comprensión: ciertos ajustes serán necesarios para que los cambios realmente se produzcan.

Horóscopo de amor para Géminis Las personas que te son cercanas llegan a confiar en ti, no importa que dificultades enfrenten, estas ahí para ellos y eres capaz de inyectar su confianza. Si no puedes lograr lo que quieres, no tienes miedo de pedir ayuda. Encuentras que las personas generalmente no se reúsan a tus pedidos y tratan de ser comprensivas.

Horóscopo de dinero para Géminis Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!