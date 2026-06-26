Nos colamos a la premiere de “El Señor de los Cielos 10”: así se vivió la velada

En una atmósfera cargada de emoción y nostalgia, el elenco oficial de “El Señor de los Cielos” se dio cita para festejar “el último arre” de la exitosa serie de Telemundo, cuya décima temporada está programada para estrenarse el próximo 7 de julio.

Por la alfombra roja del evento desfilaron queridas estrellas que ya se preparan para decir “adiós” a los personajes que les dieron fama internacional. Tal fue el caso del protagonista de la serie, Rafael Amaya (“Aurelio Casillas”), David Ponce (“Skinny”), así como de las actrices Carmen Aub (“Rutila Casillas”), Isabella Castillo (“Diana Ahumada”).

En una charla exclusiva con dichas personalidades, La Opinión tuvo acceso exclusivo a algunos de los secretos mejor guardados de esta nueva y última temporada. Uno de ellos es la apuesta por escenas de acción “épicas y cargadas de tensión” que darán mucho de qué hablar.

A esta edición también se suma nuevo talento que va desde el actor Marco Tostado en el papel de “David Hernández”, hasta la aclamada actriz mexicana Sandra Echeverría, quien dará vida a la “Fiscal Huerta”, una mujer determinada y con un objetivo inamovible: hacer valer la justicia.

Sobre su incursión a este proyecto, Sandra Echeverría nos contó: “Me gusta que tiene esta mezcla de raíces mexicanas, pero nacida en Estados Unidos. Es muy intelectual, muy fuerte y con mucha personalidad. Intimida a todos”.

A la premiere también asistieron Plutarco Haza, Aleida Núñez, Estefanía Hinojosa, Robinson Díaz, Roberto Sosa, Leonardo Álvarez, Roberto Valdez, Marco Méndez y Flor Benítez.

Una despedida bien merecida

Pese a la nostalgia que genera este “adiós” para elenco, existe una verdad en común: era necesario darle conclusión a esta historia.

De acuerdo con Carmen Aub, actriz que da vida a ‘Rutila Casillas’, no hay sentimiento más bello que poder regalarle al público una última oportunidad de disfrutar de la historia y revelar el destino que le espera a cada miembro del elenco.

“Mírame aquí… 12 años después, feliz, celebrando esto y agradecida porque creyeron en mí para darme a ‘Rutila Casillas’, que es un personaje que me ha dado mucho y que me ha enseñado mucho“, declaró a nuestros micrófonos.

“El Señor de los Cielos” regresa con más acción y más ambición que nunca

De cara al próximo estreno de la décima temporada, el elenco coincide en que el público disfrutará de un final distinto a lo que se espera, pues a través de la pluma del guionista Luis Zelkowicz se busca honrar el legado de cada uno de los personajes.

Roberto Valdez, histrión encargado de darle vida al personaje “JP”, destacó el alto nivel de tensión emocional que se vivirá durante los más de 90 episodios de la historia.

“El Señor de los Cielos” llegará las pantallas de Telemundo el próximo 7 de julio. Crédito: Cortesía

“Acción, lágrimas y muchas emociones… de verdad, no se lo van a esperar. Van a ser sorpresivas muchas cosas (…) Estuvimos grabando unas escenas muy emotivas, más o menos como aludiendo a una despedida y sí me puso muy sensible”, mencionó al ser cuestionado sobre

Y aunque la apuesta es grande a nivel de producción y narrativa, Rafael Amaya adelantó que esta entrega estará llena de la esencia que convirtió a la historia inicial en todo un éxito entre la comunidad hispana.

“Esta décima temporada va a haber mucho de todo… poder, sobre todo. Va a ser como un común denominador en todos los personajes, pero nunca vamos a perder la esencia que hizo que esta serie y el personaje se hiciera icónico”, destacó.

¿Cuándo y dónde ver la décima temporada de “El Señor de los Cielos”?

El esperado desenlace de la historia de ‘Aurelio Casillas’ llegará a las pantallas a través de la señal de Telemundo el próximo 7 de julio a las 9 p.m. ET (8 p.m. CT). Dicha entrega marca la última participación de Rafael Amaya como el temido narcotraficante de la exitosa serie.

“El Señor de los Cielos” llegará las pantallas de Telemundo el próximo 7 de julio. Crédito: Cortesía

Sobre el próximo estreno, Rafael se dijo emocionado de poder brindar una narrativa distinta a la que predomina en la escena televisiva de hoy en día.

“No se pueden perder esta décima temporada porque es la última que les hacemos. Ahora van a estar más al borde de sus butacas. Vienen dramas distintos y en eso tuvo mucho que ver que los personajes se van al límite, que se verán cosas distintas y no más de lo mismo“, precisó.

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