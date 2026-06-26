Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte, fue separado de sus hijos debido a una falsa denuncia

Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte durante la presidencia de Joe Biden, fue denunciado falsamente de cometer “actos de violencia” en contra de sus dos mellizos de tan sólo cuatro años.

Un reporte anónimo, a través de una llamada telefónica, alertó a los servicios de protección de menores sobre un presunto incidente de violencia infantil.

Según consta en los registros de las autoridades, una mujer fue quien señaló al político de Indiana, pues sostenía haberse enterado de algunos antecedentes ligados a una presunta personalidad violenta proyectada hacia las mujeres debido a que públicamente Buttigieg se ha definido como una persona gay.

Dicha personalidad explosiva presuntamente era el detonante de algunos actos violentos cometidos con los dos menores adoptados por él y su marido.

Por esa razón, se solicitó el apoyo de la Policía estatal de Míchigan con el objetivo de acudir al domicilio del exfuncionario para evaluar la veracidad de la denuncia.

Al acudir a la casa de Pete Buttigieg y explicarle lo que sucedía, el demócrata no mostró ningún inconveniente para acceder a una revisión de rutina en el interior del inmueble donde no se descubrió nada anormal.

Sin embargo, debido al protocolo implementado para evaluar minuciosamente a los infantes, estos fueron separados de sus padres adoptivos durante 24 horas.

Pete Buttigieg es el mejor demócrata respaldado para aspirar a ser candidato presidencial en 2028, esto de acuerdo con una encuesta. (Crédito: Angelina Katsanis / AP)

Acto seguido, se ordenó que los pequeños fueran llevados a casa de sus abuelos, donde estuvieron monitoreados con el objetivo de ver si surgía alguna señal de maltrato psicológico o físico expresada repentinamente.

Debido a que nada de eso se produjo, la denuncia fue considerada carente de fundamento y terminó por desecharse.

En un artículo publicado por Pete Buttigieg en la plataforma Substack, asegura que posiblemente alguien se molestó después de ver algunas fotografías publicadas en sus redes sociales donde aparece junto con su familia en el día del padre y durante las celebraciones del Orgullo LGTBI, razón por la cual terminó denunciándolo falsamente.

Cabe señalar que, rumbo a las elecciones presidenciales de 2028, el mejor aspirante demócrata ubicado hasta el momento es Pete Buttigieg al encabezar las primarias demócratas con 18% de apoyo, seguido por Gavin Newsom, gobernador de California, con un 16%, esto de acuerdo con los resultados de un sondeo llevado a cabo hacia finales de mayo por el centro de investigación de opinión pública y encuestas no partidista Emerson College Polling.

Después aparece Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), representante por Nueva York, con 11%; Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, con un 10%; Kamala Harris, exvicepresidenta, con el mismo porcentaje; y Andy Beshear, gobernador de Kentucky, con 9% de apoyo.

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