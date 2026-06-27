Dallas: pronóstico del tiempo para este sábado 27 de junio

Este sábado 27 de junio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 99 grados Fahrenheit (37ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se esperan nubes escasas. Por otro lado, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 14.91 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 79 grados Fahrenheit (26ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 13.67 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:21 h y se marchará a las 20:39 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se espera escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 81 y los 99 grados Fahrenheit (27 y 37ºC). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 3% por la mañana, 4% por la tarde y 3% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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