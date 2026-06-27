Dua Lipa compartió fotos inéditas de su luna de miel en Italia

La cantante Dua Lipa continúa disfrutando de su tiempo en pareja con el actor Callum Turner, con quien celebró su unión matrimonial con una espectacular boda de tres días en Sicilia, Italia, que comenzó el viernes 5 de junio y se extendió hasta el domingo 7 de junio.

Tras la gran fiesta, los enamorados emprendieron su luna de miel con un romántico ‘roadtrip’ por Italia. Y aunque hasta el momento los únicos vistazos de su viaje se habían dado a través de las cámaras de los paparazzi, recientemente la famosa decidió compartir algunas postales inéditas de su mágica escapada.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la intérprete de “Levitating” colocó un carrusel de imágenes que sirvió como recuento de cómo han sido sus días tras celebrar su matrimonio: “Viaje por carretera”, escribió la ganadora del Grammy junto a las siglas de Italia y un emoji de beso.

La galería de postales comenzó con una fotografía de Dua Lipa posando desde una pintoresca habitación de hotel mientras lee un libro y disfruta de un café. A esta le siguen: una selfie luciendo un top de lentejuelas azul marino y otra instantánea de ella saltando a la cama mientras porta una bata de hotel.

Asimismo, la estrella de la música dio una mirada inédita a sus días de playa en la Costa Amalfitana bajo el sol del Mediterráneo, campos llenos de flores, un recorrido por Sassi di Matera y una caminata nocturna por Roma, con el Coliseo como escenario de fondo.

Sin embargo, hubo una postal que destacó del resto: la selfie donde aparece en compañía de su ahora esposo, el actor Callum Turner. En ella se les ve sentados en una mesa y haciendo muecas divertidas.

La hazaña de Dua Lipa en redes sociales se da a solo unos días de que publicara un romántico álbum fotográfico de su lujosa boda en Sicilia, Italia.

En esas fotografías, la famosa apareció enfundada en un espectacular vestido de novia cortesía de Chanel Haute Couture mientras posaba junto a su enamorado desde la Villa Valguarnera, en Bagheria, una mansión barroca que data del siglo XVIII.

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