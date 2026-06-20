Dua Lipa compartió fotos inéditas de su boda con Callum Turner

Dua Lipa sorprendió al compartir en sus redes sociales las primeras fotos oficiales de su boda con el actor Callum Turner, celebrada la primera semana de junio en Italia.

La revelación más importante de las imágenes fue el vestido principal de la artista de 30 años para la ceremonia del sábado 6 de junio, una majestuosa obra de Chanel Alta Costura confeccionada en los históricos talleres de la Rue Cambon en París.

El diseño, un vestido blanco con escote halter y espalda baja, destacó por una imponente cola de dos metros. Su meticuloso proceso artesanal incluyó 480.000 cuentas y cristales bordados a mano por Atelier Montex, joyas de efecto óptico que requirieron más de 1.100 horas de trabajo por Lesage, y 25.000 plumas aplicadas por la maison Lemarié.

La británica coronó el estilismo con un velo de tul de seis metros y zapatos a medida de Massaro, mientras que Turner vistió un impecable traje de Louis Vuitton.

La fiesta tuvo lugar en Villa Valguarnera, una mansión del siglo XVIII apodada la “pequeña Versalles”, ubicada cerca de Palermo. Entre los invitados destacaron celebridades como Donatella Versace, Charli xcx, Joe Alwyn y Elton John, quien conmovió a los presentes interpretando en directo su clásico “Your Song”.

La velada incluyó fuegos artificiales y un menú con especialidades de alta cocina siciliana a cargo del chef con estrella Michelin Tony Lo Coco.

El despliegue de moda de la cantante no se limitó al día principal, ya que sorprendió con una impresionante variedad de estilismos durante el fin de semana.

Para su boda civil en Londres, Dua Lipa optó por un vanguardista traje sastre marfil de Schiaparelli Alta Costura que complementó con un collar Serpenti de Bulgari valorado en más de 500,000 dólares.

Ya en suelo italiano, abrió las festividades el viernes 5 de junio con un vestido de cuero blanco de Bottega Veneta para la cena de bienvenida, y cerró el fin de semana el domingo 7 de junio luciendo una pieza transparente de encaje floral firmada por Chloé durante el brunch de despedida.

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