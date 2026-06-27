Hallan más de 100 perros muertos en un refugio de California y crece la investigación

La investigación sobre un presunto caso de crueldad animal en el norte de California dio un giro aún más preocupante. Autoridades estatales y federales localizaron 117 perros muertos, además de 21 cráneos caninos y cientos de restos óseos durante una segunda inspección realizada en las instalaciones de Miranda’s Rescue, un centro dedicado al rescate de animales.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt, los investigadores utilizaron radar de penetración terrestre para detectar anomalías bajo el suelo antes de excavar distintos puntos de la propiedad. Durante el operativo también recuperaron varios microchips, los cuales ahora serán analizados para intentar identificar a cada uno de los animales.

Muchos restos presentan indicios de heridas de bala

Las autoridades informaron que los 117 perros encontrados estaban en diferentes estados de descomposición. De ellos, 70 fueron examinados por veterinarios y especialistas forenses del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), quienes determinaron de manera preliminar que muchos presentaban fragmentos de bala, lo que apunta a que habrían muerto por heridas de arma de fuego.

These people really need to do some serious time.



Executing a search warrant, investigators with the Humboldt County Sheriff's Office in northern CA, dug of the remains of 117 canine remains from 2 dig sites. Miranda's Rescue has received over 900 animals from shelters, with? pic.twitter.com/a4Cj9kErVx — Robbie Mouton (@mcgmouton57) June 27, 2026

Además, dentro de un granero los investigadores localizaron un espacio que, según las primeras pesquisas, habría sido utilizado para sacrificar perros. En ese mismo lugar fueron encontrados más de 600 collares, una evidencia que ahora forma parte de la investigación.

Cientos de animales siguen sin ser localizados

El caso también ha puesto bajo la lupa el destino de cientos de perros que fueron entregados al refugio por particulares y otros centros de adopción de California.

Según los investigadores, desde enero de 2025 llegaron aproximadamente 900 perros a Miranda’s Rescue, pero únicamente existen registros de adopción de alrededor de 100 animales, por lo que más de 700 continúan sin ser localizados.

La investigación comenzó después de que un vecino ingresó a la propiedad y desenterró varios perros muertos. Desde entonces, las autoridades han ampliado las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La organización ha rechazado las acusaciones de obtener beneficios económicos mediante el sacrificio de animales y sostiene que algunos perros fueron sometidos a eutanasia debido a enfermedades terminales o problemas graves de comportamiento.

Northern California: Humboldt County: Bullet fragments found in ‘many’ of 117 dogs exhumed at North Coast rescue this week



Investigators believe they located a killing area where 600 collars were found. Humboldt County Sheriff’s Office investigators recovered the remains…

1/2 pic.twitter.com/SxjRnLkyaH — ?? News Reader Cat ???NO DMs?? (@typocatCAv2) June 27, 2026

Hasta el momento no se han presentado cargos contra los responsables del refugio. Sin embargo, expertos consultados por ABC7 Eyewitness News consideran que la ausencia de acusaciones no significa que el caso esté cerrado.

“El hecho de que haya pasado un tiempo y no se hayan presentado cargos no me haría pensar que no se presentarán”, afirmó Matthew Liebman, profesor de derecho animal de la Universidad de San Francisco.

El especialista explicó que los casos de crueldad animal suelen ser complejos porque dependen principalmente de pruebas forenses, ya que las víctimas no pueden testificar sobre lo ocurrido.

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