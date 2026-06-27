Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de junio de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
No te confundas con las calenturas del momento ni con esas personas que llegan prometiéndote el cielo cuando apenas te conocen. En estos días se marcan amores de una sola noche, de esos que empiezan con dos tragos, muchas promesas y terminan con un “¿quién eres?” al día siguiente. Si lo único que buscas es pasarla bien, adelante, pero si tu corazón anda necesitado de cariño verdadero, mejor piensa dos veces antes de entregar sentimientos donde nomás andan buscando entretenimiento. No confundas deseo con amor porque después el que termina sufriendo eres tú. Ya estás bastante grandecito para saber distinguir quién llega a sumar y quién solo viene a quitarte la paz.
En cuestiones de trabajo vienen movimientos importantes que podrían favorecerte mucho. Hay posibilidades de un cambio de puesto, un aumento de responsabilidades o la oportunidad de demostrar de qué estás hecho. No tengas miedo de aceptar nuevos retos, porque aunque al principio te saquen de tu zona de confort, terminarán abriéndote puertas que hace meses parecían cerradas. También existe la posibilidad de iniciar un negocio pequeño o recibir una propuesta que te dejará pensando varios días. Analiza todo con calma y no tomes decisiones por impulso.
Ya es hora de darte una buena manita de gato. Cambia de look, córtate el cabello, renueva tu ropa, cambia esos zapatos que ya parecen veteranos de guerra o simplemente empieza a cuidar más tu cuerpo. No se trata de impresionar a nadie, sino de que cuando te mires al espejo vuelvas a sentir orgullo de la persona que eres. Recuerda que cuando uno se siente bien por dentro también lo refleja por fuera, y eso abre más puertas que cualquier cara bonita.
Andarás con cambios de humor bastante marcados. Habrá momentos en que te sentirás con toda la energía del mundo y otros en los que no querrás saber absolutamente nada de nadie. No permitas que esos arranques te hagan contestar de mala manera a personas que realmente te quieren. Hay palabras que salen por un coraje de cinco minutos y dejan heridas durante años. Aprende a contar hasta diez antes de explotar porque luego ni el mejor “perdón” acomoda las cosas.
Una noticia llegará en los próximos días y podría ponerte bastante pensativo o incluso nervioso. No te adelantes haciendo películas en tu cabeza. Hay situaciones que primero asustan y después terminan siendo una bendición disfrazada. Confía más en tu capacidad para resolver problemas porque si algo has demostrado es que cuando la vida te pone contra la pared, siempre encuentras la manera de salir adelante.
Con la familia será mejor mantener la fiesta en paz. Hay personas muy necias que quieren tener siempre la razón y si caes en su juego terminarás desgastando tu energía por cosas que ni valen la pena. Aprende que algunas batallas se ganan quedándote callado. No todo merece una respuesta y no toda provocación necesita una reacción. Hay un familiar que atraviesa por preocupaciones económicas o emocionales y aunque no lo diga, agradecerá mucho que estés cerca.
En el dinero vienen gastos inesperados relacionados con el hogar, algún aparato que deja de funcionar o pagos que ya no puedes seguir aplazando. Organízate desde ahora para que después no andes tronándote los dedos. También existe la posibilidad de recuperar un dinero que dabas prácticamente por perdido o de recibir un ingreso extra gracias a un trabajo que realizaste tiempo atrás.
En el amor, si tienes pareja, deja de querer controlar todo. No puedes vivir revisando mensajes, haciendo interrogatorios o imaginando traiciones donde ni existen. La confianza se construye todos los días y si no existe, mejor habla claro antes de seguir alimentando inseguridades. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a fijarse en ti, pero llegará de una forma muy diferente a como imaginabas. No te cierres por prejuicios porque podrías llevarte una sorpresa bastante agradable.
Cuida mucho tu descanso porque el estrés comenzará a pasarte factura. Dolores de cabeza, cuello o espalda podrían aparecer por cargar problemas que ni siquiera son tuyos. Aprende a soltar lo que no puedes controlar. Tú sabes perfectamente lo que quieres y también sabes cómo conseguirlo. No necesitas que nadie venga a decirte cuánto vales o hasta dónde puedes llegar. Deja de pedir permiso para cumplir tus sueños y demuestra, una vez más, que cuando te decides, no hay quien pueda detenerte.
VIRGO
No te me andes haciendo el fuerte ni creyendo que puedes con todo tú solito, porque hasta el árbol más grande ocupa raíces firmes para no caerse cuando llega la tormenta. En estos días la familia volverá a tomar un papel muy importante en tu vida y será necesario que te acerques más a ellos. Has estado tan metido en tus asuntos, en el trabajo, en los pendientes o hasta en tus propias preocupaciones, que sin darte cuenta has dejado de convivir con personas que siempre han estado cuando más las has necesitado. No esperes a que una enfermedad, una mala noticia o una ausencia te haga valorar el tiempo que pudiste compartir. Agarra el teléfono, visita a quien hace mucho no ves o simplemente pregunta cómo están. Hay abrazos que curan más que cualquier medicina.
No bajes la guardia con personas que dicen ser tus amigos. Hay mucha envidia disfrazada de sonrisas y aplausos. Más de uno se muere por saber cómo le haces para salir adelante, cuánto ganas, con quién sales o qué planes traes entre manos, pero no porque les dé gusto verte crecer, sino porque les cala que estés avanzando mientras ellos siguen atorados en el mismo lugar. Aprende a ser más reservado. No publiques todos tus movimientos ni cuentes tus proyectos antes de tiempo, porque hay gente que tiene la lengua muy larga y el corazón bien chiquito.
Tampoco pierdas de vista a tus enemigos. No se trata de vivir con miedo ni de hacerles guerra, sino de conocer cómo se mueven. El enemigo que ves venir rara vez logra sorprenderte; el peligro está en quien te sonríe de frente mientras por la espalda anda sembrando cizaña. Mantente inteligente, escucha más de lo que hablas y observa bien las actitudes de quienes te rodean. Una persona que antes criticaba todo lo que hacías volverá a acercarse con intenciones que no son del todo claras.
Si tienes pareja, llegó la hora de hablar sin rodeos. Se acabó eso de guardar corajes, hacerte ideas en la cabeza o esperar que la otra persona adivine lo que sientes. Las cartas deben ponerse sobre la mesa y cada quien tendrá que decir qué quiere realmente de la relación. Si ambos están dispuestos a luchar, podrán fortalecer el vínculo y comenzar una nueva etapa con más confianza y complicidad. Pero si uno de los dos ya no está dando el ancho, también será momento de aceptar la realidad. El amor jamás debe convertirse en una cárcel donde uno pierde amistades, sueños o libertad por complacer al otro. Quien te ama de verdad te impulsa a crecer, no te corta las alas.
Si estás soltero o soltera, deja de idealizar a personas que apenas conoces. Se ve la llegada de alguien muy platicador, con mucho carisma y capaz de sacarte varias sonrisas, pero no te aceleres. Primero conoce sus hechos antes que sus palabras, porque prometer es muy fácil y cumplir ya es otro boleto. No entregues el corazón por unas cuantas atenciones, porque luego terminas ilusionándote con personas que ni saben lo que quieren.
En el trabajo vienen días de mucho movimiento. Habrá más responsabilidades, cambios de horarios o nuevas oportunidades que podrían abrirte puertas importantes. No tengas miedo de demostrar lo que sabes hacer. Hay alguien observando tu desempeño y aunque tú pienses que nadie reconoce tu esfuerzo, pronto llegará una recompensa que te hará sentir que tanto sacrificio sí valió la pena. Incluso podrías recibir una propuesta para generar un ingreso extra o participar en un proyecto que te dejará muy buenos resultados si eres constante.
En cuestión de dinero, deja de gastar en cosas que solo sirven para apantallar. Tú sabes perfectamente cuándo compras por necesidad y cuándo lo haces nomás para impresionar a gente que ni te paga las cuentas. Organiza mejor tus gastos porque viene un pago inesperado relacionado con el hogar o con un familiar. También hay posibilidades de recuperar un dinero que dabas por perdido o de liquidar una deuda que traías arrastrando desde hace tiempo.
Pon mucha atención a tu salud. Si estás haciendo ejercicio, no quieras correr antes de aprender a caminar. Exigirle demasiado al cuerpo puede ocasionarte una baja de presión, mareos, lesiones musculares o algún golpe por querer demostrar que puedes con más de la cuenta. Escucha a tu organismo y dale el descanso que necesita. También cuida tu alimentación porque los excesos comenzarán a cobrar factura con problemas digestivos o cansancio constante.
Un viaje corto o una salida de último momento te ayudará a despejar la mente y a darte cuenta de que muchos problemas eran más pequeños de lo que imaginabas. Aprovecha estos días para cerrar ciclos, dejar atrás personas que solo te desgastan y concentrarte en construir la vida que realmente quieres. No permitas que nadie minimice tus sueños ni haga sentir que no eres suficiente. Has luchado demasiado para llegar hasta donde estás y todavía te falta mucho por conquistar. Confía en tu intuición, sigue trabajando en silencio y deja que sean tus resultados los que hablen por ti. Quien quiera verte caer tendrá que quedarse con las ganas, porque estás entrando en una etapa donde tu inteligencia y constancia serán las mejores armas para alcanzar todo lo que te propongas.
LIBRA
Si no tienes una relación, deja de andar con la desesperación de encontrar pareja nomás porque ves a todo mundo presumiendo amor en redes sociales. No te hace falta un novio, una novia o un casi algo; lo que te hace falta es reencontrarte contigo, volver a disfrutar tu libertad y darte cuenta de que cuando aprendes a estar bien contigo mismo ya no aceptas cualquier migaja de cariño. Esta etapa que estás viviendo es perfecta para consentirte, salir, viajar, comprarte eso que tanto has querido, cambiar de imagen y descubrir que la mejor compañía que tendrás toda la vida eres tú. Primero enamórate de la persona que ves frente al espejo y después deja que llegue alguien que complemente tu felicidad, no alguien que venga a llenarte vacíos.
Has cargado durante mucho tiempo culpas, tristezas y recuerdos que ya ni deberían tener espacio en tu vida. Es momento de hacer limpieza, pero no del clóset, sino del corazón. Hay situaciones del pasado que todavía aparecen de vez en cuando para hacerte sentir culpable o para recordarte personas que ya cumplieron su ciclo. Ya bájale dos rayitas a la nostalgia. Lo que no fue, no fue porque la vida tenía preparado algo mucho mejor para ti. Deja de pensar en lo que pudiste hacer diferente y comienza a disfrutar las oportunidades que tienes enfrente.
No permitas que tu familia quiera decidir por ti. Hay personas que, aunque te quieren, creen que tienen derecho a opinar sobre cada paso que das, sobre con quién sales, cómo gastas tu dinero o qué decisiones tomas. Escucha consejos, sí, pero la última palabra siempre debe ser tuya. Recuerda que quienes vivirán las consecuencias de tus decisiones eres tú, no ellos. Pon límites desde ahora porque si no lo haces seguirán metiendo su cuchara en asuntos que solamente te corresponden.
También ten cuidado con personas manipuladoras que saben perfectamente cómo hacerte sentir culpable para conseguir lo que quieren. Ya deja de decir que sí por compromiso. Aprende a negarte cuando algo no te haga sentir cómodo. No eres responsable de resolverle la vida a todo el mundo. A veces decir “no” también es una forma de demostrar amor propio.
En cuestiones económicas llegan muy buenas noticias. Se visualiza un dinero extra que podría venir por un pago atrasado, una comisión, un trabajo adicional o incluso un negocio que comenzará a dar resultados. Si desde hace tiempo traes en mente emprender, vender algún producto o invertir en un proyecto, los astros favorecen ese movimiento, pero no te aceleres. Analiza bien con quién haces tratos y evita prestar dinero porque será complicado recuperarlo. No firmes documentos ni aceptes sociedades sin leer hasta las letras chiquitas.
En el trabajo podrías recibir una responsabilidad mayor o una oportunidad que pondrá a prueba tu capacidad. No tengas miedo porque llevas meses preparándote para ese momento, aunque ni cuenta te habías dado. Hay personas que reconocen tu esfuerzo, aunque no siempre lo expresen. Sigue trabajando con disciplina y deja que los resultados hablen por ti.
Si tienes pareja, no permitas que la rutina apague la relación. Han estado tan ocupados con pendientes, trabajo y preocupaciones que han olvidado disfrutar los pequeños detalles. Un paseo, una comida improvisada o simplemente una buena plática pueden hacer maravillas. No todo se arregla con regalos; muchas veces lo que más necesita la otra persona es sentirse escuchada.
Si estás soltero, alguien comenzará a acercarse poco a poco. No llegará haciendo escándalo ni prometiendo el cielo y las estrellas, sino demostrando con hechos que quiere conocerte. No te cierres por miedo a volver a salir lastimado. Eso sí, no entregues el corazón a la primera sonrisa bonita. Ve despacio, conoce bien a esa persona y deja que el tiempo haga su trabajo.
Cuida mucho tus pies, tobillos y rodillas porque se marcan caídas, golpes o torceduras ocasionadas por andar distraído o con demasiada prisa. También evita manejar enojado o usar el celular mientras caminas porque un descuido podría terminar en un accidente que, aunque no será grave, sí te dará un buen susto.
Tu estado de ánimo dependerá mucho del ambiente en el que decidas vivir. Si te rodeas de gente negativa, chismosa y amargada terminarás absorbiendo esa energía. Rodéate de personas que te impulsen, que te hagan reír y que celebren tus logros en lugar de competir contigo. Y si eres tú quien últimamente ha estado de malas por todo, es momento de cambiar el chip. La felicidad no llega sola; también se construye con decisiones.
Recuerda que nadie vendrá a rescatarte ni a resolverte la vida. Tú tienes la capacidad para levantarte cuantas veces sea necesario, cerrar capítulos que ya terminaron y construir una historia mucho mejor. Deja de cargar con lo que ya pasó, aprende a soltar, sonríe más y atrévete a vivir sin miedo. El resto llegará cuando tenga que llegar, pero primero ponte como prioridad, porque cuando tú estás bien, todo lo demás comienza a acomodarse solito.
ESCORPIÓN
Ya deja la fregadera de creer en palabras bonitas cuando los hechos cuentan otra historia. En estos días abundarán las promesas falsas, la gente que te jurará el cielo, la luna y hasta las escrituras del paraíso con tal de sacar ventaja o mantenerte cerca. No te emociones tan rápido ni hagas castillos en el aire porque más de uno llegará con una sonrisa de oreja a oreja mientras esconde otras intenciones. Aprende a observar cómo actúan las personas cuando no necesitan nada de ti, ahí conocerás quién vale la pena y quién solamente estaba ocupando espacio en tu vida. No cualquiera merece sentarse en tu mesa ni conocer tus planes.
Estás entrando en una etapa donde la vida comenzará a quitarte personas, pero no como castigo, sino como una bendición. Habrá amistades que poco a poco se irán alejando, otras mostrarán su verdadera cara y algunas simplemente desaparecerán sin dar explicación. Ni te mortifiques ni andes rogando atención. Quien quiera estar contigo encontrará la manera de hacerlo; quien no, que siga su camino. Ya no naciste para andar cargando gente floja, interesada o envidiosa que nomás te roba energía y nunca aporta nada bueno.
Se visualizan días muy movidos, llenos de aventuras, invitaciones, reuniones y oportunidades para conocer personas nuevas. Acepta salir más, cambia la rutina y date permiso de disfrutar sin sentir culpa. Llevas mucho tiempo preocupándote por cosas que todavía ni pasan y se te ha olvidado vivir el presente. Un viaje corto o una salida inesperada podría dejarte una amistad importante o incluso abrirte una puerta en cuestiones de trabajo o negocios.
Si no tienes pareja, relájate. No es momento de andar buscando amor debajo de las piedras. Primero necesitas cerrar ciclos que sigues cargando como costales. Todavía existen heridas que no terminan de sanar porque de vez en cuando vuelves a revisar conversaciones viejas, fotografías o recuerdos que ya deberían estar enterrados. Así no hay corazón nuevo que aguante. Mientras sigas comparando a quien llega con quien ya se fue, ninguna relación prosperará. Aprende a despedirte de verdad del pasado para que el futuro tenga espacio de entrar.
Si ya tienes una relación, la monotonía está haciendo de las suyas. Han caído en la misma rutina de siempre: trabajo, casa, celular y dormir. Así cualquiera se aburre. No esperes a que aparezca una tercera persona para reaccionar. Sorprende a tu pareja, hagan cosas diferentes, salgan a pasear, cambien la forma de convivir o simplemente vuelvan a platicar como cuando apenas se estaban conquistando. El amor también necesita mantenimiento y si no lo cuidas, se enfría aunque todavía exista cariño.
En cuestiones laborales llegan excelentes noticias. Todo lo relacionado con cursos, capacitaciones, exámenes, estudios o cualquier aprendizaje nuevo estará muy bien aspectado. Si estabas pensando en terminar una carrera, tomar un diplomado o aprender algún oficio, este es el momento perfecto. Tu inteligencia estará muy despierta y podrías obtener reconocimientos por tu esfuerzo. Incluso una persona de mayor experiencia podría convertirse en un apoyo importante para tu crecimiento profesional.
En el dinero deberás actuar con mucha cabeza fría. No hagas inversiones apresuradas ni aceptes negocios solo porque te prometen ganancias rápidas. Lo que parece demasiado bueno para ser verdad, casi siempre termina siendo un problema. Analiza contratos, revisa números y no prestes dinero que no estés dispuesto a perder. También cuida tus tarjetas y evita compras impulsivas porque después podrías arrepentirte al ver el estado de cuenta.
Hay una persona que regresará buscando una segunda oportunidad. Puede tratarse de un antiguo amor, una amistad o alguien con quien quedaron asuntos pendientes. Antes de abrir nuevamente la puerta pregúntate si realmente cambió o solamente regresó porque las cosas le salieron mal en otro lado. No confundas nostalgia con destino. Hay historias que son bonitas precisamente porque ya terminaron.
Cuida mucho tu carácter porque andarás más explosivo de lo normal. Cualquier comentario fuera de lugar podría hacerte perder la paciencia. No respondas en caliente ni tomes decisiones cuando estés enojado. Hay palabras que no tienen regreso y podrías lastimar a personas que en realidad no tenían malas intenciones. Respira antes de contestar y deja que el coraje se enfríe.
En la salud pon atención a problemas relacionados con el estómago, intestinos o tensión muscular. Has acumulado demasiadas preocupaciones y tu cuerpo ya comenzó a reclamar descanso. Duerme mejor, toma más agua y deja de tragarte todo lo que sientes porque luego terminas enfermándote por guardar corajes que ni valen la pena.
Una noticia relacionada con un familiar te hará reflexionar sobre el paso del tiempo y valorar más a quienes siguen contigo. No dejes para mañana esa llamada, esa visita o ese abrazo que puedes dar hoy. La vida cambia de un momento a otro y después vienen los arrepentimientos.
Recuerda algo, Escorpión: muchas de las puertas que se te han cerrado no fueron mala suerte, fueron protección. Deja de insistir donde ya no te quieren, donde ya no encajas o donde solamente recibes migajas. Tú naciste para construir algo grande, pero primero necesitas soltar todo aquello que te sigue amarrando al pasado. Cuando lo hagas, entenderás que las mejores etapas de tu vida apenas están por comenzar.
PISCIS
Ya bájale dos rayitas a esa lengua porque últimamente hablas primero y piensas después. Sin darte cuenta podrías decir algo que lastime profundamente a una persona que siempre ha estado para ti. No todo lo que piensas tiene que salir por tu boca y no toda verdad necesita decirse de la manera más dura. Aprende a medir tus palabras porque una disculpa jamás borra por completo una herida. En estos días será mejor escuchar más y hablar menos; descubrirás cosas muy importantes simplemente poniendo atención a lo que sucede a tu alrededor.
Ten mucho cuidado con una mujer de piel clara que aparecerá de manera muy insistente. No necesariamente viene con malas intenciones desde el principio, pero una mala interpretación, un chisme o un comentario fuera de lugar podría terminar metiéndote en problemas a ti o incluso a un miembro de tu familia. No prestes oídos a rumores ni permitas que terceros se metan donde nadie los llamó. Si algo tienes que aclarar, hazlo directamente con la persona involucrada y evita hacer más grande un problema que puede resolverse con una simple conversación.
Ha llegado el momento de reencontrarte contigo. Llevas demasiado tiempo buscando la felicidad en personas, relaciones, amistades o situaciones externas, cuando la verdadera estabilidad comienza dentro de ti. Pregúntate qué quieres realmente, qué sueños has dejado olvidados y qué cosas ya no estás dispuesto a soportar. Es tiempo de cerrar ciclos, de dejar de conformarte con migajas y de construir una vida donde tú seas la prioridad. No tengas miedo de cambiar de rumbo si el camino que llevas ya no te hace feliz.
Si tienes pareja, prepárate porque los celos estarán a flor de piel. Cualquier comentario, una amistad, un mensaje o una simple reacción en redes sociales podría convertirse en motivo de discusión. Antes de hacer un escándalo, investiga bien las cosas y evita sacar conclusiones sin pruebas. Muchas veces tu imaginación trabaja horas extras y termina inventando historias que solo existen en tu cabeza. Habla claro, expresa lo que sientes y recuerda que la confianza se construye todos los días. Si ambos ponen de su parte, esta crisis servirá para fortalecer la relación.
Si estás soltero o soltera, deja de idealizar a quien apenas conoces. No porque alguien sea atento significa que ya sea el amor de tu vida. Date tiempo para conocer, observar y descubrir quién realmente merece entrar en tu corazón. Se ve la llegada de una persona muy diferente a tus relaciones anteriores, alguien que poco a poco despertará tu interés, pero dependerá de ti no acelerar las cosas por miedo a quedarte solo.
En el trabajo llegan excelentes noticias. Se visualizan cambios de horario, nuevas responsabilidades o incluso la posibilidad de ocupar un puesto que represente un crecimiento importante. Todo ese esfuerzo que has hecho durante los últimos meses comenzará a rendir frutos y también existe la posibilidad de recibir un ingreso extra por un proyecto alterno, una comisión o un trabajo adicional. No desperdicies ese dinero en gustos pasajeros. Mejor úsalo para pagar deudas, ahorrar o invertir en algo que realmente haga crecer tu patrimonio.
También es un excelente momento para comenzar ese negocio que tantas veces has pensado. Hay oportunidades relacionadas con ventas, redes sociales o algún talento que durante mucho tiempo has mantenido guardado. No tengas miedo de empezar poco a poco. Los grandes proyectos no nacen siendo gigantes; se construyen con paciencia y mucha constancia.
Deja de enfocarte solamente en lo malo. Tienes una costumbre muy fea de ver primero los obstáculos antes que las oportunidades. Cuando algo bueno sucede, inmediatamente buscas el problema que podría arruinarlo, y así es muy difícil avanzar. La vida no siempre será perfecta, pero tampoco es tan complicada como tú mismo la haces en tu cabeza. Cambia tu manera de pensar y comenzarás a notar cómo las puertas empiezan a abrirse casi solitas.
En la familia habrá una conversación importante que ayudará a resolver diferencias que llevaban tiempo acumulándose. No seas orgulloso ni esperes que siempre los demás den el primer paso. A veces basta una llamada o una visita para arreglar lo que parecía imposible. También podrías recibir noticias de un familiar que vive lejos y eso te dará mucha tranquilidad.
En la salud presta atención a dolores musculares, espalda, rodillas o problemas ocasionados por el estrés. Has acumulado demasiada tensión y tu cuerpo ya comenzó a reclamar descanso. En lugar de seguir guardando corajes, transforma toda esa energía en algo que sí te beneficie. Ponte a caminar, métete al gimnasio, sal a correr, baila, nada o practica cualquier actividad física que te haga sentir vivo. No solamente mejorarás tu cuerpo; también despejarás la mente y recuperarás esa seguridad que últimamente se ha visto un poco apagada.
Cuida también tu alimentación porque los excesos comenzarán a cobrar factura. No todo es trabajar y resolver problemas; también necesitas dormir mejor, hidratarte y consentirte de vez en cuando. Recuerda que el cuerpo es el único lugar donde vivirás toda la vida.
No permitas que el miedo siga frenando tus decisiones. Tú tienes muchísimo más potencial del que imaginas y ha llegado el momento de demostrarte que sí puedes lograr todo aquello que antes parecía imposible. Deja de esperar el momento perfecto, porque ese momento ya llegó. Confía en tu intuición, camina con la frente en alto y deja que quienes dudaron de ti se queden viendo cómo poco a poco conviertes tus sueños en realidad.
ACUARIO
Una amistad que hace tiempo no veías volverá a aparecer en tu vida cuando menos lo esperes, y su llegada será como una bocanada de aire fresco. Esa persona vendrá a recordarte quién eras antes de tantas decepciones, problemas y responsabilidades. Una buena plática, una salida o hasta una llamada bastarán para devolverte la tranquilidad que últimamente habías perdido. No cierres la puerta a quienes siempre te demostraron lealtad, porque no todas las personas que regresan lo hacen para fregar; algunas vuelven porque el destino todavía tiene asuntos pendientes que resolver entre ustedes.
Ya estuvo bueno de cargar rencores como si fueran medallas. Hay corajes, traiciones y decepciones que siguen ocupando espacio en tu corazón y, mientras no los sueltes, seguirán frenando todo lo bueno que quiere llegar a tu vida. Perdonar no significa darle la razón a quien te lastimó, significa dejar de cargar un peso que ya no te corresponde. No desperdicies más tiempo pensando en quien te falló; mejor invierte esa energía en construir la vida que tanto deseas.
Empieza a creer más en ti. Muchas veces eres tú quien se pone el pie antes de empezar cualquier proyecto. Dudas de tus capacidades, piensas que no eres suficiente o que alguien más hará mejor las cosas, y por eso terminas dejando pasar oportunidades muy importantes. Acuario, ya deja de sabotearte. Si tienes un sueño, un negocio, un proyecto o una meta, ve por ella sin pedir permiso ni esperar la aprobación de nadie. La única persona que necesita confiar en ti eres tú.
La vida está por darte una gran lección, de esas que primero incomodan y después terminan cambiándote por completo. Al principio quizá no entiendas por qué suceden ciertas situaciones, pero con el paso de los días descubrirás que todo tenía un propósito. No pelees con los cambios; abrázalos, porque son precisamente ellos los que te llevarán al lugar donde siempre debiste estar.
Si tienes pareja, deja de hacerte el fuerte o la fuerte. Últimamente te cuesta mucho expresar lo que sientes y prefieres guardar silencio antes que mostrar tus emociones. Crees que demostrar cariño te hace vulnerable, pero la realidad es todo lo contrario. Tu pareja necesita escuchar lo que sientes, saber que la valoras y que sigue ocupando un lugar importante en tu vida. Un abrazo, una palabra bonita o un detalle inesperado pueden hacer más por la relación que cualquier regalo costoso. No esperes a que la otra persona se canse de adivinar lo que pasa por tu cabeza.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a interesarse por ti de una forma muy discreta. No llegará haciendo promesas exageradas ni bajándote las estrellas. Se irá ganando tu confianza poco a poco y eso será precisamente lo que haga diferente esta historia. No cierres la puerta por miedo a volver a salir lastimado. No todas las personas vienen a repetir los errores de tu pasado.
En el trabajo las cosas comenzarán a acomodarse a tu favor. Se resolverán problemas que llevaban semanas quitándote el sueño y llegará una oportunidad para demostrar todo lo que sabes hacer. Si estabas esperando respuesta de un empleo, un cambio de puesto o algún trámite importante, las noticias serán positivas. También podrías recibir una propuesta para colaborar en un proyecto que, aunque al principio parezca pequeño, terminará dejándote muy buenas ganancias.
En cuestiones económicas llega un dinero extra que te ayudará a respirar un poco más tranquilo. Puede tratarse de un pago atrasado, una comisión, un préstamo que por fin te regresan o un negocio que comenzará a dejar utilidades. También se marca la posibilidad de iniciar un proyecto junto con un familiar o una persona de mucha confianza. Si decides invertir, hazlo con inteligencia y revisa bien cada detalle antes de firmar cualquier documento. No te aceleres solamente porque ves dinero fácil.
En la familia comenzarán a resolverse conflictos que parecían no tener solución. Habrá reconciliaciones, conversaciones importantes y acuerdos que devolverán la paz al hogar. Si existe algún distanciamiento con un hermano, padre, madre o familiar cercano, este será un excelente momento para acercarte y dejar atrás el orgullo. La vida es demasiado corta para seguir peleando por tonterías.
Cuida mucho tu salud porque el estrés acumulado podría reflejarse en dolores de cuello, espalda o problemas para dormir. Tu cabeza no deja de pensar ni cuando ya estás acostado, y eso termina agotando tu cuerpo. Necesitas darte un respiro. Sal a caminar, escucha música, haz ejercicio o busca cualquier actividad que te ayude a despejar la mente. No todo en la vida es trabajo y responsabilidades.
También pon atención a tus gastos. Aunque llegue dinero extra, eso no significa que debas salir a gastarlo todo en cosas que ni necesitas. Organízate mejor porque más adelante podría presentarse una oportunidad de inversión mucho más importante y necesitarás tener un buen respaldo económico.
Recuerda que las mejores cosas que vienen para ti no dependerán de la suerte, sino de la confianza que tengas en tus propias capacidades. Deja de esperar que alguien llegue a rescatarte o a resolverte la existencia. Tú tienes todo para salir adelante, solo hacía falta que dejaras de mirar hacia atrás. Se abre una etapa de crecimiento, abundancia y tranquilidad, pero dependerá de ti caminar con decisión. Lo que viene será mucho mejor que todo lo que dejaste atrás, así que no tengas miedo de empezar de nuevo, porque esta vez sí vas a ganar.
CAPRICORNIO
Prepárate porque el pasado volverá a tocar tu puerta, pero esta vez no llegará para quedarse, sino para darte la oportunidad de cerrar ciclos que has dejado abiertos desde hace mucho tiempo. Se marcan llamadas, mensajes o noticias de personas con las que alguna vez compartiste momentos importantes. Antes de responder por impulso, pregúntate si realmente vale la pena volver a abrir una historia que tanto trabajo te costó superar. No todo lo que regresa merece una segunda oportunidad. Hay personas que solamente reaparecen porque saben que siempre encontraban un lugar en tu vida, pero eso ya debe cambiar. Aprende a despedirte con dignidad y deja de cargar relaciones, amistades o situaciones que desde hace tiempo dejaron de hacerte feliz.
Has permanecido demasiado tiempo atorado en recuerdos, culpas o decisiones que ya no puedes cambiar. Si sigues viviendo mirando por el espejo retrovisor, nunca disfrutarás el camino que tienes enfrente. El pasado sirve para aprender, no para instalarse a vivir en él. Esta etapa del año te está empujando a renovarte por completo y dependerá de ti aprovecharla o seguir poniendo pretextos.
No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Hay personas que intentarán minimizar tus logros, burlarse de tus sueños o hacerte creer que nunca llegarás tan lejos como deseas. Que les quede claro: tú no naciste para pedir permiso ni para mendigar aceptación. Tú eres quien decide con quién caminar, a quién darle espacio en tu vida y qué personas merecen conocer la mejor versión de ti. Recuerda siempre que tú estás para escoger, no para ser escogido. Quien no sepa valorar tu presencia, que siga su camino sin hacer tanto escándalo.
En cuestiones del corazón baja un poco la velocidad. Tienes un gran defecto: cuando alguien te mueve el tapete, bajas todas tus defensas y comienzas a entregar sentimientos demasiado rápido. No cualquiera merece conocer tus heridas, tus sueños o tus planes. Date el tiempo suficiente para observar a las personas antes de abrirles la puerta de tu vida. El cariño verdadero no necesita prisas ni promesas exageradas; se demuestra con hechos, constancia y lealtad.
Si ya tienes pareja, evita guardar silencios que después se convierten en reclamos. Hablen claro sobre lo que sienten, sobre lo que les hace falta y sobre aquello que les incomoda. Recuerda que las relaciones no se destruyen solamente por una infidelidad; también se desgastan por la falta de comunicación, por el orgullo y por asumir que el otro tiene que adivinar lo que pasa por nuestra cabeza. Si ambos están dispuestos a poner de su parte, esta etapa servirá para fortalecer el vínculo.
Si estás soltero o soltera, una persona comenzará a mostrar interés por ti, pero no te emociones antes de tiempo. Ve despacio. No permitas que la necesidad de sentirte querido te haga aceptar menos de lo que realmente mereces. Tú ya aprendiste, a base de golpes, que es mejor estar solo que mal acompañado.
Hay excelentes noticias en cuestiones laborales. Tus esfuerzos comenzarán a ser reconocidos y existe la posibilidad de recibir una propuesta importante, un cambio de puesto o incluso un proyecto independiente que aumentará considerablemente tus ingresos. También es un excelente momento para comenzar ese negocio que llevas meses planeando. Ya deja de darle tantas vueltas al asunto y empieza a mover las piezas. Si bajas la guardia o sigues esperando el momento perfecto, alguien más aprovechará la oportunidad que era para ti.
En el dinero las cosas comenzarán a estabilizarse poco a poco, siempre y cuando dejes de gastar en cosas innecesarias. Se marca un ingreso extra relacionado con un trabajo anterior, una comisión o un negocio familiar. Administra bien ese dinero porque más adelante surgirá una inversión que podría cambiar tu economía durante varios meses.
Cuida mucho tu salud. El estrés, las preocupaciones y los malos hábitos podrían comenzar a reflejarse en niveles elevados de colesterol, presión arterial o problemas relacionados con la circulación. También presta atención a dolores de espalda, rodillas o cuello, pues tu cuerpo ya está reclamando descanso. No todo es trabajar y resolver problemas; también necesitas consentirte, hacer ejercicio y mejorar tu alimentación. Tu cuerpo será el vehículo que te acompañará toda la vida, así que deja de tratarlo como si fuera eterno.
En la familia habrá una conversación importante que pondrá las cosas en su lugar. Alguien reconocerá un error cometido contigo y eso te permitirá quitarte un peso enorme de encima. No respondas con orgullo ni con ganas de cobrar venganza. Hay victorias que se disfrutan más cuando llegan acompañadas de paz.
Escucha más a tu intuición. Muchas veces tu corazón ya sabe perfectamente cuál es el camino correcto, pero tu cabeza comienza a llenarte de dudas y terminas paralizándote. Confía en esa voz interior que pocas veces se equivoca. Los próximos días serán decisivos para muchos de tus proyectos y solamente dependerá de tu disciplina convertirlos en realidad.
No olvides algo, Capricornio: la vida no premia al que más se queja, sino al que más trabaja por sus sueños. Tú tienes todo para llegar muy lejos, pero necesitas dejar de cargar el pasado, confiar más en ti y actuar con la seguridad de quien sabe perfectamente lo mucho que vale. Esta vez el éxito no tocará tu puerta por casualidad; llegará porque llevas mucho tiempo preparándote para recibirlo.
SAGITARIO
Llegó el momento de entender por qué tanta gente tuvo que salir de tu vida. Durante mucho tiempo te preguntaste qué hiciste mal, por qué ciertas amistades se alejaron, por qué algunos amores terminaron de la noche a la mañana o por qué hubo personas que te dieron la espalda cuando más las necesitabas. La respuesta es más sencilla de lo que imaginas: no todo mundo nació para acompañarte hasta el final. Hay personas que solo llegan para enseñarte una lección y luego se van. Deja de aferrarte a quien ya eligió otro camino. Agradece lo aprendido, sacúdete el polvo y sigue caminando, porque mientras tú llorabas por quienes se fueron, la vida ya te estaba preparando mejores compañías.
No vuelvas a abrir puertas que tanto trabajo te costó cerrar. Se marcan mensajes, llamadas o intentos de reconciliación por parte de un amor del pasado. Esa persona llegará con palabras bonitas, promesas de cambio y hasta jurando que ahora sí entendió lo que perdió. No te dejes marear. Si antes no supo valorarte, ahora tampoco merece una fila preferencial para regresar a tu vida. El pasado debe quedarse donde pertenece. Tú ya no eres la misma persona que alguna vez aceptó migajas de cariño o falsas esperanzas.
Si tienes pareja, llegó la hora de hablar claro. Deja de guardar lo que sientes solo para evitar discusiones. Muchas veces crees que callarte es lo mejor para mantener la paz, pero ese silencio termina convirtiéndose en una bomba que tarde o temprano explota. Y acuérdate de algo: ocultar lo que piensas también es una forma de mentir. Si algo te incomoda, dilo con respeto, sin gritos y sin ganas de herir. Es mejor una verdad incómoda que una mentira disfrazada de tranquilidad. Si la relación tiene bases sólidas, saldrá fortalecida; y si truena, era porque ya venía rota desde hace tiempo.
Ahora también te toca hacer examen de conciencia. Antes de señalar todo lo que la otra persona ha hecho mal, pregúntate qué tanto has aportado tú a la relación. ¿Has sido paciente? ¿Has sabido escuchar? ¿Has demostrado el cariño que dices sentir? Porque no todo es exigir atención y comprensión; también hay que ofrecerlas. Si la persona que tienes a tu lado ha estado contigo en las buenas y en las malas, no la hagas sentir invisible por andar distraído con problemas que ni siquiera tienen que ver con ella.
Si estás soltero o soltera, disfruta esta etapa sin prisas. No necesitas correr detrás de nadie para sentirte completo. Vienen oportunidades para conocer personas interesantes, pero no será tiempo de compromisos apresurados. Diviértete, sal, convive y deja que las cosas fluyan. Hay alguien que comenzará a fijarse en ti desde lejos, observando tu forma de ser antes de dar el primer paso. No cierres la puerta por miedo a repetir historias del pasado, pero tampoco entregues el corazón al primero que te diga dos palabras bonitas.
En el trabajo comenzarás a cosechar lo que llevas meses sembrando. Se acercan cambios importantes, nuevas responsabilidades y la posibilidad de mejorar tus ingresos. No le tengas miedo a los retos porque precisamente ahí demostrarás todo lo que eres capaz de hacer. Si tienes un negocio o piensas emprender, se visualiza una etapa muy favorable, siempre y cuando dejes la flojera a un lado y seas constante. Los resultados no caerán del cielo; tendrás que sudarlos, pero valdrá completamente la pena.
En cuestiones de dinero habrá estabilidad, aunque deberás controlar los gastos impulsivos. Últimamente compras cosas que ni ocupas solo porque estaban en oferta o porque se te hizo fácil sacar la tarjeta. Organízate mejor porque más adelante aparecerá una inversión importante que sí puede dejarte muy buenas ganancias. También podrías recibir un dinero que dabas prácticamente por perdido o liquidar una deuda que ya te traía bastante enfadado.
Las palabras tendrán muchísimo poder durante estos días. Un comentario dicho con coraje podría romper una amistad, generar problemas familiares o herir profundamente a alguien que de verdad te aprecia. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir realmente ayuda o solo sirve para desahogar un enojo pasajero. Recuerda que un golpe sana con el tiempo, pero una palabra mal dicha puede quedarse grabada durante años. No permitas que un arranque de carácter destruya relaciones que han tardado mucho en construirse.
En la familia habrá noticias que traerán tranquilidad. Se resolverá un problema que llevaba tiempo causando tensiones y poco a poco volverá la armonía al hogar. También podrías reencontrarte con un familiar que hace mucho no veías, y esa reunión despertará recuerdos muy bonitos que te harán valorar mucho más a los tuyos.
En la salud cuida la espalda, la cintura y las piernas. También presta atención al estrés porque has cargado demasiadas responsabilidades sin darte un respiro. Tu cuerpo ya comenzó a mandar señales de cansancio y sería buena idea dormir mejor, hacer ejercicio o salir a despejar la mente. No todo es trabajo; también necesitas momentos para disfrutar la vida.
Sagitario, nunca olvides quién eres. Has salido de problemas mucho más grandes que los que hoy te preocupan. La diferencia es que antes confiabas más en ti y ahora dejas que las dudas te ganen terreno. Recupera esa seguridad, deja de buscar aprobación y atrévete a hacer lo que realmente deseas. Cuando tú crees en ti, no existe obstáculo que pueda detenerte. El universo comenzará a acomodar las piezas a tu favor, pero primero necesitas dar el paso que tanto has estado posponiendo. Tu mejor etapa está mucho más cerca de lo que imaginas.
ARIES
Aguas con tu carácter porque en estos días andarás con la mecha bien cortita y bastará que alguien te lleve la contraria para que quieras armar la revolución. No quieras imponer siempre tu voluntad ni creer que solamente tú tienes la razón. Se marca un enfrentamiento con una persona tan terca, orgullosa y explosiva como tú, y si ninguno baja la guardia podrían terminar diciendo cosas de las que después se arrepientan. Hay batallas que no vale la pena pelear. Aprende que, algunas veces, retirarse a tiempo también es una forma de ganar. No permitas que un arranque de coraje eche a perder una amistad, una relación o una oportunidad importante.
Has comenzado muchos proyectos y, como buen Aries, te emocionas al principio, pero cuando las cosas se ponen difíciles pierdes el interés y buscas otra cosa que te entretenga. Ya basta de dejar todo a medias. Si realmente quieres cambiar tu vida, tendrás que aprender a terminar lo que empiezas. Los próximos meses serán decisivos para tus metas y el éxito dependerá de la disciplina que tengas. No sigas dejando para mañana lo que puedes hacer hoy, porque el tiempo pasa más rápido de lo que imaginas y después llegan los arrepentimientos por las oportunidades desperdiciadas.
Vienen días en los que perderás la paciencia con una persona que lleva demasiado tiempo prometiendo y nomás no resuelve nada. Puede tratarse de un trámite, un negocio, una deuda o alguien que siempre te dice “mañana” y ese mañana nunca llega. No tengas miedo de exigir lo que te corresponde, pero hazlo con inteligencia y sin caer en pleitos innecesarios. Hay situaciones que se solucionan mejor con cabeza fría que con gritos.
En cuestiones económicas se marcan excelentes oportunidades. Llegarán propuestas relacionadas con negocios, ventas, inversiones o proyectos independientes que podrían mejorar considerablemente tus ingresos. Incluso podrías recibir un dinero inesperado que servirá para aliviar varias preocupaciones. Eso sí, no te emociones tanto que termines gastándolo antes de tenerlo en las manos. Organiza tus finanzas, paga deudas y piensa en el futuro. Hay una oportunidad muy buena de hacer crecer tu patrimonio, pero solamente si actúas con inteligencia y no por impulso.
En el trabajo podrías recibir nuevas responsabilidades o una propuesta que al principio te dará miedo aceptar. No te subestimes. Llevas mucho tiempo preparándote para demostrar todo lo que eres capaz de hacer. Hay personas observando tu desempeño y muy pronto reconocerán el esfuerzo que has venido realizando. Si estás buscando empleo, las posibilidades de encontrar algo mejor aumentan considerablemente durante estos días.
Tu carácter se ha endurecido muchísimo. Ya no eres aquella persona que aguantaba todo con tal de evitar problemas. Ahora dices las cosas de frente, sin rodeos y sin importar si a alguien le incomoda escuchar la verdad. Eso tiene su lado bueno porque ya no permites abusos, pero también tiene un lado peligroso: puedes terminar alejando a personas que realmente te quieren por la forma tan brusca en que expresas tus emociones. No confundas sinceridad con falta de tacto. La verdad siempre puede decirse con respeto.
Aunque aparentes mucha seguridad, en el fondo todavía existen inseguridades que pocas personas conocen. A veces dudas de ti, de tus decisiones o de si realmente estás haciendo lo correcto. Deja de compararte con los demás. Cada quien lleva un ritmo distinto y tú vas exactamente donde necesitas estar. Confía más en tus capacidades porque cuando te decides de verdad, pocas personas pueden competir contigo.
Si tienes pareja, será necesario controlar los impulsos y los celos. No conviertas cualquier detalle en un interrogatorio porque terminarás desgastando la relación. Hablen más, escúchense y no permitan que terceras personas metan ideas tontas en su cabeza. Si estás soltero o soltera, una persona comenzará a mostrar interés por ti, pero llegará de una manera muy diferente a como imaginabas. No la descartes solamente porque no cumple con el físico que normalmente buscas. Recuerda que muchas veces los mejores amores llegan con envolturas inesperadas.
En la familia habrá una conversación importante que pondrá varias cosas en su lugar. Alguien necesitará de tu apoyo, pero también será momento de poner límites para que no quieran cargarte responsabilidades que no son tuyas. Ayuda, sí, pero sin sacrificar tu tranquilidad.
Cuida mucho tu salud. El estrés acumulado podría provocar dolores de cabeza, cuello, espalda o problemas relacionados con la presión arterial. También presta atención a golpes, cortaduras o accidentes ocasionados por andar haciendo todo con demasiada prisa. Baja un poco el ritmo y escucha a tu cuerpo antes de que sea él quien te obligue a detenerte.
No permitas que el miedo al fracaso te haga abandonar tus sueños. Tú naciste para abrir caminos, no para seguir los de los demás. El universo te está poniendo oportunidades enfrente, pero dependerá de ti tomarlas o seguir esperando el momento perfecto. Ese momento no llegará solo. Levántate, sacúdete las dudas y demuestra, una vez más, que cuando Aries decide ir por algo, no hay obstáculo que logre detenerlo.
TAURO
Ya deja de estarte quejando por lo que todavía no tienes, porque muchas veces no es que la vida sea injusta contigo, sino que no has luchado con toda la fuerza que sabes que tienes. Eres muy bueno para soñar, hacer planes y decir “algún día lo voy a lograr”, pero a veces te gana la comodidad o el miedo a salir de tu zona de confort. Las oportunidades no llegan nomás porque sí; hay que salir a buscarlas, tocar puertas y, si es necesario, tumbar una que otra. Así que deja de compararte con los demás y enfócate en construir tu propio camino. Lo que es para ti llegará, pero primero tendrás que demostrarle a la vida que realmente estás dispuesto a trabajar por ello.
En el amor vienen movimientos muy interesantes. Si estás soltero o soltera, una persona comenzará a acercarse poco a poco, sin hacer mucho ruido, pero despertará tu curiosidad. No quieras acelerar las cosas ni comenzar a hacer planes de boda cuando apenas van cruzando dos palabras. Aprende a disfrutar cada etapa. El amor bonito no necesita prisas. Si ya tienes pareja, será momento de fortalecer la relación dejando atrás los reclamos por tonterías. Han permitido que pequeñas diferencias se conviertan en discusiones enormes y eso solamente desgasta el cariño. Hablen claro, escúchense y recuerden por qué decidieron caminar juntos.
También será necesario que quites de tu camino todo aquello que te está frenando. Hay personas, costumbres y hasta pensamientos que ya cumplieron su ciclo y siguen ocupando espacio en tu vida. Mientras sigas cargando resentimientos, culpas o relaciones que ya no funcionan, será muy difícil que llegue algo mejor. No tengas miedo de cerrar puertas. Hay finales que, aunque duelen, terminan siendo el principio de una vida mucho más tranquila.
Reconoce también que algunas veces exiges demasiado de las personas. Esperas que adivinen lo que sientes, que reaccionen como tú reaccionarías o que te entreguen el mismo nivel de compromiso que tú ofreces. Cada quien ama de manera diferente y mientras antes entiendas eso, menos decepciones tendrás. Baja un poquito las expectativas y disfruta más el presente.
Hay muchísima envidia moviéndose a tu alrededor. No porque te hayan hecho algún trabajo o porque todo sea cuestión de energías raras, sino porque hay personas que simplemente no soportan verte avanzar. Les cala que poco a poco vayas cumpliendo metas mientras ellos siguen atorados. Por eso no platiques todos tus planes ni presumas cada paso que das. Hay proyectos que crecen mejor cuando se trabajan en silencio. Deja que la gente hable lo que quiera; al final serán tus resultados los que los dejarán callados.
En cuestiones económicas vienen días muy favorables. Un negocio, una oportunidad de venta o un ingreso adicional comenzará a mejorar tus finanzas. Incluso podrías recibir un dinero que dabas prácticamente por perdido. Eso sí, no te emociones gastándolo en caprichos. Organízate mejor porque más adelante aparecerá una inversión que sí podría cambiar tu economía de forma importante. También será un excelente momento para ahorrar o comenzar un proyecto propio.
En el trabajo tendrás la oportunidad de demostrar de qué estás hecho. Llegarán nuevas responsabilidades o una propuesta que al principio te sacará de tu zona de confort, pero terminará beneficiándote mucho. No permitas que el miedo te haga rechazar oportunidades. Tú tienes la capacidad para lograr mucho más de lo que imaginas, solamente necesitas creer un poquito más en ti y dejar de poner pretextos.
Con la familia habrá momentos muy agradables. Se visualiza una reunión, una celebración o noticias relacionadas con un embarazo, un nacimiento o un logro importante de alguien cercano. Aprovecha para fortalecer esos lazos y deja de cargar orgullos absurdos. También un familiar podría pedirte consejo o apoyo económico; ayuda si está dentro de tus posibilidades, pero no pongas en riesgo tu estabilidad por querer resolverle la vida a todo mundo.
En la salud deberás poner atención a la alimentación. Los excesos comenzarán a cobrar factura y podrías presentar molestias digestivas, aumento de peso, colesterol elevado o problemas relacionados con la garganta y el cuello, que son zonas muy sensibles para tu signo. Es momento de cuidar más tu cuerpo. No esperes a que aparezca un problema para empezar a comer mejor o hacer ejercicio. Unas cuantas caminatas, dormir bien y tomar más agua harán una gran diferencia.
También controla tu carácter. Aunque normalmente eres muy paciente, cuando explotas no conoces límites y puedes decir cosas muy hirientes. No permitas que un mal momento te haga perder personas valiosas. Respira antes de responder y recuerda que no todo merece una discusión.
No te preocupes tanto por lo que la gente diga o piense de ti. Siempre habrá quien critique tu forma de vivir, de vestir, de trabajar o hasta de amar. El problema es de ellos, no tuyo. Tú sigue construyendo la vida que deseas y deja que hablen. Los próximos días traerán oportunidades que llevas mucho tiempo esperando, varios planes comenzarán a hacerse realidad y por fin sentirás que todo el esfuerzo de los últimos meses empieza a dar frutos.
Tauro, no naciste para conformarte con una vida a medias. Tienes talento, inteligencia y una enorme capacidad para salir adelante. Lo único que te hace falta es dejar de dudar de ti, confiar en tus decisiones y caminar con la seguridad de quien sabe perfectamente cuánto vale. Cuando lo hagas, no habrá meta que se te resista ni persona que pueda detenerte.
GÉMINIS
Ya es momento de dejar de dudar de ti. Si realmente crees en tus capacidades y dejas de ponerle más atención a tus miedos que a tus sueños, vas a conseguir mucho más de lo que imaginas. Has pasado demasiado tiempo esperando el momento perfecto, la oportunidad ideal o la ayuda de alguien que nunca llegó. Pues déjame decirte una cosa: el único que puede cambiar tu historia eres tú. El universo te abrirá puertas, pero tendrás que ser tú quien se atreva a cruzarlas. Confía en tu talento, en tu inteligencia y en todo lo que has aprendido después de tantos golpes que te ha dado la vida.
Se marca una invitación a una fiesta, reunión o convivencia donde conocerás personas nuevas. Entre risas, música y buen ambiente podría aparecer un amor de una sola noche o una aventura que despertará tus emociones. Si solamente buscas divertirte, adelante, pero si tu corazón anda necesitado de cariño verdadero, no confundas una calentura con amor eterno. Después no andes llorando porque alguien no te volvió a contestar los mensajes. Aprende a disfrutar el momento sin hacerte historias que todavía ni existen.
En cuestiones del amor eres un caso muy especial. Nadie puede decir que no sabes amar, porque cuando entregas el corazón lo haces de verdad. El problema es que eres demasiado exigente. No cualquiera pasa tus filtros y eso hace que muchas veces prefieras estar solo antes que conformarte con alguien que no llena tus expectativas. Eso no está mal, pero tampoco quieras encontrar a una persona perfecta porque esa nomás existe en las películas. Aprende a valorar los detalles sencillos y deja que las personas te sorprendan antes de descartarlas.
Si tienes pareja, evita caer en la rutina. Han permitido que el trabajo, las preocupaciones o el cansancio ocupen el lugar que antes tenía la ilusión. No hace falta gastar mucho dinero para fortalecer una relación. Una buena conversación, una salida improvisada o un detalle inesperado pueden hacer maravillas. También cuida mucho la comunicación porque podrías malinterpretar un comentario y convertirlo en un problema más grande de lo que realmente es.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a fijarse en ti de una forma muy discreta. No llegará presumiendo ni haciendo promesas exageradas. Será una persona que poco a poco buscará la manera de acercarse. Dale la oportunidad de conocerte antes de levantar murallas por miedo a volver a salir lastimado.
En el trabajo vienen muy buenas noticias. Habrá oportunidades para generar más ingresos, participar en nuevos proyectos o recibir una responsabilidad que terminará beneficiándote económicamente. No tengas miedo de aceptar retos diferentes porque precisamente ahí demostrarás todo el talento que muchas veces ni tú mismo reconoces. También es un excelente momento para comenzar un negocio, vender algún producto o desarrollar una habilidad que pueda convertirse en dinero.
Eso sí, deja de perder tiempo en cosas que no te dejan absolutamente nada. Últimamente inviertes demasiada energía preocupándote por problemas ajenos, por chismes o por personas que ni siquiera hacen algo por mejorar su propia vida. Enfócate en todo aquello que sí te genere crecimiento, tranquilidad o ganancias. El tiempo vale oro y no puedes seguir regalándoselo a quien no sabe aprovecharlo.
También deja de quejarte por lo que todavía no tienes. Muchas veces dices que quieres una vida mejor, ganar más dinero o cumplir ciertos sueños, pero cuando llega el momento de trabajar por ellos aparece la flojera, las excusas o el famoso “mañana empiezo”. Así no funciona la vida. Si realmente deseas algo, tendrás que levantarte y luchar por ello. Nadie llegará a tocar tu puerta con el éxito envuelto para regalo.
En cuestiones económicas las cosas comenzarán a mejorar poco a poco. Se visualiza un dinero extra, un pago pendiente o una oportunidad que aliviará varias preocupaciones. Administra bien ese ingreso porque más adelante podrías necesitarlo para una inversión importante o para cumplir un proyecto personal que llevas meses planeando.
Con la familia habrá momentos de reflexión. Un familiar buscará acercarse para pedir consejo o apoyo. Escúchalo, pero tampoco cargues problemas que no te pertenecen. Aprende a ayudar sin sacrificar tu paz mental. También podrías enterarte de una noticia que traerá alegría al hogar, relacionada con un nacimiento, un viaje o un logro importante.
En la salud pon atención a la espalda, cuello y hombros. El estrés y las preocupaciones están comenzando a reflejarse en dolores musculares o contracturas. Necesitas descansar más, mejorar tu postura y dejar de cargar responsabilidades que ni siquiera son tuyas. También sería buena idea comenzar alguna actividad física porque traes demasiada energía acumulada y necesitas darle una salida positiva.
Recuerda algo, Géminis: la vida no cambia porque te quejes, cambia cuando decides actuar. Deja de esperar el momento ideal, porque ese momento ya llegó. Cree más en ti, trabaja con disciplina y no permitas que la flojera o el miedo sigan retrasando los planes que tanto deseas cumplir. Tienes todo para construir una vida mucho mejor, pero dependerá de ti dejar de poner excusas y empezar a convertir tus sueños en realidad.
CÁNCER
Bájale dos rayitas a los celos y deja de querer controlar todo lo que hace tu pareja, porque una cosa es amar y otra muy distinta es querer tener a alguien respirándote permiso hasta para salir a la tienda. Últimamente has estado muy exigente y cualquier detalle lo conviertes en un problema. Si sigues desconfiando de quien te ha demostrado lealtad, terminarás alejándolo por tus propias inseguridades. Recuerda que el amor no se sostiene con interrogatorios, reclamos o revisando hasta el último movimiento en redes sociales. Se sostiene con confianza, respeto y mucha comunicación. Si algo te incomoda, dilo de frente, pero deja de inventarte historias que solamente existen en tu cabeza.
Si estás soltero o soltera, deja de pensar que el amor ya se olvidó de ti. No te desesperes por encontrar pareja solo porque ves a medio mundo presumiendo relaciones perfectas que muchas veces ni existen fuera de las redes sociales. Estás entrando en una etapa donde primero tendrás que aprender a disfrutar tu propia compañía. Cuando dejes de buscar a alguien que te complete y entiendas que ya eres una persona completa, llegará quien realmente valga la pena. No aceptes migajas de cariño por miedo a quedarte solo. Tú mereces una relación donde te quieran bonito, sin juegos, sin dudas y sin andar mendigando atención.
Se vienen situaciones complicadas dentro de la familia. Habrá diferencias de opiniones, preocupaciones por un familiar o un asunto económico que podría poner a todos un poco tensos. No te desesperes ni quieras resolverlo todo en un solo día. Tú serás una pieza importante para que las cosas vuelvan a la calma, pero eso no significa que debas cargar con responsabilidades que no te corresponden. Ayuda hasta donde puedas, pero no sacrifiques tu tranquilidad tratando de solucionar problemas ajenos.
No vuelvas a dar explicaciones a personas que ni siquiera te las están pidiendo. Hay gente que siempre encuentra algo que criticar de tu vida: si trabajas mucho, porque trabajas; si descansas, porque descansas; si gastas, porque gastas; y si ahorras, también les molesta. Pues que hablen lo que quieran. La única persona que tiene derecho a decidir cómo vive su vida eres tú. Deja de buscar aprobación donde nunca la habrá. Quien realmente te quiere estará contigo sin necesidad de cuestionar cada paso que das.
Si algo te hace feliz, no escatimes en invertir en ello. No todo el dinero debe destinarse a pagar cuentas o resolver problemas. También mereces darte un gusto de vez en cuando, viajar, comprarte algo que llevas tiempo queriendo o vivir experiencias que alimenten tu corazón. Claro, sin caer en excesos ni gastar más de lo que tienes. La vida también se disfruta y ya es momento de que dejes de sentir culpa cada vez que haces algo por ti.
Aprende a amarte de verdad. No de palabra, sino con hechos. Amarte también significa poner límites, alejarte de quien te lastima, dejar de cargar culpas que no son tuyas y entender que no necesitas la aprobación de nadie para sentirte valioso. Has pasado demasiado tiempo preocupándote por hacer felices a los demás mientras tú te dejabas al último. Esa etapa debe terminar. Ahora te toca pensar más en ti y construir la vida que siempre has querido.
En el trabajo llegan oportunidades importantes. Se visualizan cambios de horario, nuevas responsabilidades o la posibilidad de obtener un ingreso extra que aliviará muchas preocupaciones económicas. No tengas miedo de aceptar nuevos retos. Hay personas que confían mucho más en tu capacidad de lo que tú mismo lo haces. También podría surgir un negocio pequeño o una colaboración que, con el tiempo, dejará muy buenos resultados si eres constante.
En cuestiones económicas comienza una etapa de recuperación. Poco a poco irás saliendo de pendientes que te tenían bastante presionado. Si administras bien tu dinero y evitas compras impulsivas, lograrás estabilizarte más rápido de lo que imaginas. También se marca la posibilidad de recibir un dinero que dabas prácticamente por perdido o de liquidar una deuda importante.
Tus números de la suerte serán el 4 y el 8. Mantente atento porque podrían presentarse en fechas, documentos, sorteos o situaciones importantes. No garantizan milagros, pero sí marcan una energía favorable para tomar decisiones relacionadas con el dinero y nuevos proyectos.
Se visualiza un viaje o una salida con amistades que te hará muchísimo bien. Necesitas despejar la mente, salir de la rutina y volver a reír como hace tiempo no lo haces. Esa convivencia también servirá para darte cuenta de quiénes realmente están contigo por cariño y quiénes solo aparecen cuando necesitan algo. Valora a las personas que permanecen cerca en los momentos difíciles.
En la salud presta atención al sistema digestivo, al estómago y a los cambios de humor provocados por el estrés. Has acumulado demasiadas emociones y, como siempre, prefieres guardarlas antes que hablarlas. No te sigas tragando corajes porque tu cuerpo terminará cobrándote la factura. Camina, haz ejercicio, duerme mejor y aprende a soltar aquello que ya no puedes cambiar.
La vida está por devolverte con intereses muchas de las oportunidades que antes parecían negadas. Todo aquello por lo que lloraste, todo lo que sentiste perdido y todas esas puertas que alguna vez se cerraron comenzarán a tener sentido. Pero hay una condición: tú también debes moverte. Si te quedas esperando que los sueños lleguen solos mientras permaneces sentado viendo pasar los días, nada cambiará. Ponte las pilas, trabaja por tus metas y no dejes que el miedo te siga robando tiempo. Esta nueva etapa viene cargada de crecimiento, abundancia y estabilidad, pero dependerá de ti aprovecharla. El universo ya hizo su parte; ahora te toca demostrar que estás listo para recibir todo lo bueno que viene en camino.