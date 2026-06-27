Lionel Richie rompe el silencio tras su hospitalización

A solo días de haber protagonizado una preocupante salida del escenario en pleno concierto en Minnesota, el cantante Lionel Richie y su equipo han roto el silencio sobre su proceso de recuperación y confirmado la fecha de su retorno a su gira “Sing A Song All Night Long”.

Fue el pasado 24 de junio cuando el ganador del Grammy presentó malestares mientras interpretaba el tema “Dancing on the Ceiling” en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota. Estos lo llevaron a sentarse en el escenario para continuar con el espectáculo.

Sin embargo, luego de un par de interrupciones en el show, se tomó la decisión de suspenderlo, encendiendo las alarmas de los seguidores más fieles del cantante.

En un intento de calmar la preocupación de sus fans, Lionel Richie les compartió un mensaje por medio de su equipo de trabajo en el que expresó su tristeza por tener que posponer dos fechas de su gira.

“A Lionel le parte el corazón tener que posponer estos dos conciertos y está deseando volver a actuar para sus fans“, se lee en el comunicado donde se confirmó el retraso de sus presentaciones programadas para el viernes 26 de junio en Chicago y del sábado 27 en Columbus, Ohio.

No obstante, el querido cantautor ya tiene fecha programada para volver a los escenarios: “Él y Earth, Wind & Fire volverán a los escenarios el martes 30 de junio en Pittsburgh, Pensilvania”, destacó el escrito.

El comunicado concluyó extendiendo una disculpa al público que adquirió sus boletos para estas fechas: “Pedimos disculpas por las molestias que esto pueda causar a los fans que tengan entradas para estos dos conciertos. Las nuevas fechas se anunciarán en breve“.

Seguir leyendo:

• Lionel Richie es hospitalizado de urgencia tras marearse en pleno concierto en Minnesota

• Katy Perry y Lionel Richie pusieron a bailar a Carlos III en el concierto de coronación

• Bad Bunny y Romeo Santos entre los 30 mejores compositores vivos, según The New York Times