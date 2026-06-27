Los mejores autos usados con más de 100,000 millas y cómo encontrarlos





El club de las 100,000 millas: Estos autos y SUV usados aun tienen mucha vida por delante, incluso si ya superan las seis cifras en el odómetro

By Benjamin Preston

Los precios de los autos usados siguen aumentando, con un precio promedio de alrededor de $26,300, según Kelley Blue Book. Para encontrar opciones más económicas, los consumidores que buscan ahorrar deben considerar autos más antiguos o con un alto número de millas recorridas. Aunque comprar un auto que ya tiene varios años puede parecer un riesgo, los expertos de Consumer Reports aseguran que muchos vehículos todavía tienen mucha vida por delante después de las 100,000 millas y que no es raro que alcancen las 200,000 millas o más.

“Hace décadas, las 100,000 millas se consideraban el límite de vida útil para muchos autos, y esa idea se ha quedado grabada en la mente de muchas personas, que creen que un vehículo con ese número de millas ya pasó sus mejores años”, explica Mike Crossen, técnico en jefe del Centro de Pruebas de Autos de CR. “Aunque alrededor de las 100,000 millas suelen surgir algunos gastos importantes de mantenimiento, la mayoría de los autos de hoy pueden durar mucho más”.

Crossen explica que algunos de los trabajos de mantenimiento más costosos que suelen surgir cuando un auto alcanza las 100,000 millas incluyen el reemplazo de las bujías, la correa de distribución, la bomba de agua y piezas de goma como las mangueras del sistema de enfriamiento. Por lo general, esto ocurre cuando el vehículo tiene entre ocho y 10 años. “También es cuando las transmisiones automáticas pueden empezar a mostrar señales de desgaste y cuando los autos con transmisión manual podrían necesitar un reemplazo del embrague”, dice. “Puedes ahorrar cientos o incluso miles de dólares en posibles gastos de mantenimiento y reparación si estos trabajos se realizaron antes de comprar el vehículo”.

Lo que debes tener en cuenta al buscar un auto con más de 100,000 millas

Elige un modelo conocido por su confiabilidad y bajos costos de reparación. Cualquier auto con más de 100,000 millas probablemente ya no esté cubierto por la garantía y podría necesitar reparaciones o mantenimiento importantes. Sin embargo, elegir un modelo con un buen historial de confiabilidad y costos razonables de mantenimiento y reparación puede ayudarte a mantener estos gastos al mínimo.

Mantén tu lista de opciones lo más simple posible. “Los autos con más funciones y tecnologías avanzadas suelen ser más caros de reparar cuando algo falla”, indica Crossen. “También conviene tener cuidado con los autos de lujo usados, ya que las piezas y la mano de obra suelen ser más caras. Además, su mayor complejidad puede aumentar los costos de mano de obra cuando necesitan reparaciones”. Extras como la tracción en las cuatro ruedas, los asientos con calefacción y ventilación, los sistemas con múltiples cámaras o las puertas traseras que se abren automáticamente son características que se agradecen, pero también pueden resultar costosas de reparar si llegan a presentar algún problema.

Revisa los registros de mantenimiento. Una vez que encuentres un auto con más de 100,000 millas que te interese comprar, examínalo cuidadosamente para detectar cualquier problema que pueda salirte caro más adelante. El vendedor debe tener los registros de mantenimiento. Si el auto recibió servicio en un concesionario, probablemente existan registros electrónicos que pueden imprimirse, aunque se eliminen el nombre del cliente y otros datos personales. Los informes del historial del vehículo de Carfax (ver más adelante) incluyen los servicios reportados, y pueden ser una herramienta útil para evaluar qué tan bien ha sido mantenido un auto. Si no puedes obtener registros claros ni a través de un informe del historial ni del vendedor, considera comprar otro auto. “Lo más importante es asegurarte de que el auto haya recibido el mantenimiento adecuado mientras estuvo en manos de sus dueños anteriores”, afirma Crossen. Revisa los registros de mantenimiento y reparación para confirmar que elementos como el aceite, los filtros y las pastillas de freno se hayan reemplazado regularmente, y presta atención a cualquier reparación importante que se haya realizado. Ten presente que los vehículos eléctricos también requieren mantenimiento. Al llegar a las 100,000 millas, es común que el vehículo ya tenga registros de trabajos realizados en los frenos y el sistema de enfriamiento.

Obtén un informe del historial del vehículo. Los informes del historial del vehículo pueden incluir información sobre accidentes anteriores, así como alertas sobre posibles alteraciones del odómetro. Es posible que el dueño incluya un informe del historial del vehículo en el anuncio de venta, pero vale la pena obtener informes de varias fuentes para reducir el riesgo de que falte información importante. Un informe de Carfax cuesta alrededor de $45, mientras que uno de Autocheck cuesta aproximadamente $30. También puedes obtener informes gratuitos a través del National Insurance Crime Bureau y de carsforsale.com, que ofrece reportes basados en el National Motor Vehicle Title Information System. La mayoría de los anuncios del Consumer Reports Used Car Marketplace incluyen informes gratuitos del historial del vehículo. Los miembros de CR también pueden consultar las calificaciones de confiabilidad y satisfacción de los propietarios en cada anuncio.

Haz que un mecánico inspeccione el auto. Como ocurre con cualquier auto usado, es recomendable llevar un auto con más de 100,000 millas a un mecánico de confianza con el que hayas trabajado anteriormente. “Un mecánico podrá detectar la mayoría de los problemas mecánicos importantes, así como trabajos de pintura o carrocería que podrían estar ocultando daños por accidentes. También podrá identificar problemas graves, como corrosión, que tal vez no sean visibles hasta que el vehículo esté elevado en un taller”, dice Crossen. “Un poco de óxido en la superficie no es motivo de preocupación, pero las burbujas en la pintura, los agujeros causados por el óxido y los daños en componentes de la dirección, los frenos, la suspensión o el chasis sí lo son. Asegúrate también de que el técnico revise los bujes de goma de la suspensión para detectar daños causados por fugas de aceite o por un uso intenso del vehículo.”

Ten cuidado con las garantías extendidas. Cualquier vehículo con 100,000 millas probablemente ya no estará cubierto por la garantía de fábrica y, en la mayoría de los casos, tampoco por la cobertura adicional que suelen ofrecer los vehículos usados certificados (CPO), aunque algunos fabricantes sí incluyen modelos más antiguos o con muchas millas en estos programas. Los concesionarios suelen ofrecer garantías extendidas para autos usados, pero los expertos de CR generalmente recomiendan no comprarlas. Lo que hemos recomendado durante años: Para la mayoría de las personas, es mejor guardar ese dinero para futuras reparaciones.

Desconfía de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. “Si ves un auto anunciado a un precio que parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”, advierte Crossen. “Puede verse muy bien por fuera, pero podría esconder problemas mecánicos o reparaciones costosas que no son evidentes a simple vista”. Una pista puede encontrarse en el informe del historial del vehículo: el número de dueños anteriores. En general, mientras más dueños haya tenido el auto, mayor es la probabilidad de que haya presentado problemas.

Los mejores autos de alto kilometraje

Existen buenas opciones de autos usados para prácticamente cualquier presupuesto. Los miembros de CR pueden consultar los modelos que obtuvieron buenos resultados en las exhaustivas pruebas de CR cuando eran nuevos y que a través del tiempo han demostrado una confiabilidad superior al promedio, según nuestras encuestas a miles de propietarios. Haz clic en los nombres de los modelos para acceder a las páginas de cada vehículo, donde encontrarás información detallada sobre confiabilidad, resultados de las pruebas de manejo y mucho más.

Destacamos un modelo en cada categoría de vehículo, con información completa sobre precios y calificaciones. Cuando hay otros vehículos que también cumplen con nuestros criterios, los incluimos como alternativas.

Cada uno de los autos y SUV en esta lista tiene un precio de venta de $20,000 o menos. Para quienes buscan una minivan o una camioneta pickup, también incluimos algunas recomendaciones que superan ligeramente ese límite.

Si estás buscando una minivan o una camioneta pickup y tu presupuesto puede llegar a los $25,000, considera la Toyota Sienna 2019, la Toyota Tacoma 2018-2019 o la Toyota Tundra 2017-2019.

Los mejores autos compactos de alto kilometraje

2016-2021

• 2020 Honda Fit

• 2021-2023 Kia Forte

• 2020-2021 Toyota Corolla Hybrid

• 2017–2019 Toyota Prius

• 2017-2019 Toyota Prius Prime

Los mejores autos medianos y grandes de alto kilometraje

2017-2019

• 2016-2017 Honda Accord

• 2019-2020 Mazda6

• 2021 Nissan Altima

• 2017–2018 Toyota Avalon

• 2017-2019 Toyota Camry Hybrid

Los mejores autos de lujo de alto kilometraje

2016-2018

• 2016-2017 Lexus ES Hybrid

Los mejores SUV compactos de alto kilometraje

2016-2018

• 2020 Buick Envision

• 2019 Chevrolet Equinox

• 2019 GMC Terrain

• 2017, 2019 Honda CR-V

• 2019-2020 Honda HR-V

• 2016–2017 Lexus NX

• 2019-2020 Subaru Crosstrek

• 2016–2018 Toyota RAV4 Hybrid

• 2018 Volvo XC60

Los mejores SUV medianos de alto kilometraje

2016-2017

• 2016 Toyota Highlander Hybrid

• 2020 Nissan Murano

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