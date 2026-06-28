Francia registra 1,000 muertes más de lo habitual a causa del calor extremo

Las autoridades francesas ofrecieron este domingo un primer balance sobre las víctimas asociadas con el extremo calor en el país y registraron 1,000 muertes más que lo habitual desde el pasado miércoles anunció Salud Pública Francia.

“Desde el 24 de junio, se han observado alrededor de 1,000 muertes adicionales -cifras no consolidadas- en comparación con los fallecimientos registrados en los meses anteriores”, precisó.

Este organismo del Ministerio de Salud señaló que el fenómeno afecta principalmente a los mayores de 65 años (85% de los casos), y destacó un aumento de 40% solo en los fallecimientos en los domicilios.

“Mortalidad será más elevada” debido a “subestimación de los datos”

“Este aumento es más pronunciado en las regiones bajo alerta roja en los últimos días, en particular en Isla de Francia (región parisina), Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle de Loira, Normandía y Países del Loira”, indicó.

Este primer balance, según el organismo, debe ser interpretado “con prudencia”, pues “la mortalidad será más elevada” debido a una “subestimación de los datos”, que se basan únicamente en certificados de defunción electrónicos.

Las temperaturas bajaron en Francia este domingo tras 11 días de una ola de calor histórica, considerada más intensa que la de 2003, pero el efecto retardado del calor en el organismo mantiene a los hospitales bajo una fuerte presión y hace temer una elevada sobremortalidad.