Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de junio de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
GÉMINIS
Ya deja de hacerte bolas por cosas que todavía ni pasan. Tu mayor enemigo en estos días no será la mala suerte, sino esa fregada costumbre que tienes de imaginar tragedias donde ni siquiera hay problema. Este 28 de junio de 2026 marca el inicio de una etapa en la que aprenderás que no todo mundo merece conocer tus planes, porque mientras unos te aplauden de frente, otros ya andan viendo cómo ponerte el pie cuando te descuidas. No es miedo ni desconfianza, es inteligencia.
En el amor vienen movimientos interesantes. Si tienes pareja, será momento de dejar de pelear por tonterías. Ya bájale dos rayitas al orgullo, porque muchas discusiones empiezan por querer tener la razón cuando lo único que hace falta es escuchar. Una conversación pendiente podría terminar en reconciliación… o en una despedida definitiva. Todo dependerá de qué tanto estén dispuestos ambos a dejar el ego guardado. Si estás soltero o soltera, alguien que conoces por cuestiones de trabajo, redes sociales o por medio de una amistad comenzará a mirarte con otros ojos. No te emociones de más desde el primer mensaje; recuerda que hay personas que prometen el cielo y apenas pueden pagar los datos del celular.
En cuestión de dinero vienen oportunidades que hace semanas parecían imposibles. Se abre la posibilidad de vender algo, iniciar un negocio pequeño o recibir una invitación para participar en un proyecto que, aunque al principio no parezca gran cosa, terminará dejando buenas ganancias. Eso sí, deja de gastar en puro antojo. Luego andas llorando porque no te alcanza y la mitad del dinero se fue en compras que ni ocupabas. No confundas darte un gusto con andar patrocinando la felicidad de las tiendas.
Una amistad se acercará buscando consejo porque trae un problema sentimental bastante pesado. Escúchala, pero no cargues con mochilas ajenas. Tú siempre quieres salvar a todo el mundo y terminas hecho pedazos mientras los demás siguen con su vida como si nada. Aprende que ayudar no significa resolverle la existencia a nadie.
En la familia podría surgir una noticia relacionada con un viaje, una mudanza o un cambio de trabajo de alguien cercano. Al principio habrá incertidumbre, pero terminará siendo para bien. También podrían llegar visitas inesperadas que moverán por completo la rutina de la casa.
En la salud pon atención a dolores de cuello, espalda y cabeza provocados por tanto estrés. Tu cuerpo ya te está avisando que necesita descanso. Dormir cuatro horas y vivir a base de café no es precisamente un tratamiento médico. También cuida tu alimentación porque los excesos comenzarán a cobrarse factura en el estómago.
Hay una persona que sigue pendiente de ti aunque haga como que ya te olvidó. No te sorprendas si aparece con cualquier pretexto para volver a buscar conversación. La decisión será completamente tuya. Solo recuerda por qué terminó todo antes de abrir nuevamente esa puerta. Hay historias que merecen segunda oportunidad y otras que ni aunque las pintes de oro dejan de ser el mismo desastre.
Vienen días en los que recuperarás mucha seguridad en ti. Comenzarás a arreglarte más, a sentirte atractivo o atractiva y eso hará que llames la atención sin necesidad de andar rogando miradas. Aprovecha esa energía para cerrar ciclos, iniciar proyectos y demostrar que cuando de verdad te propones algo, eres capaz de sorprender hasta a quienes juraban que nunca ibas a lograr nada.
No permitas que comentarios de gente envidiosa apaguen tu entusiasmo. Hay personas que critican porque les duele verte avanzar. Mientras ellos siguen ocupados hablando de tu vida, tú ocúpate de construir la tuya. Recuerda que el árbol que da frutos siempre será el que más piedras recibe.
Los números de la suerte para estos días terminan en 3 y 17. Un color azul o verde podría atraer tranquilidad y ayudarte a tomar mejores decisiones. Si tienes un pendiente importante, hazlo antes de terminar el mes, porque las oportunidades no siempre regresan dos veces. Deja de esperar el momento perfecto y aviéntate. El miedo nunca ha pagado cuentas ni ha cumplido sueños.
CÁNCER
Deja de cargar culpas que ni siquiera te pertenecen. Ya estuvo bueno de querer resolverle la vida a medio mundo mientras la tuya la traes hecha un relajo. Este 28 de junio de 2026 te pondrá frente a decisiones que has venido aplazando por miedo a lastimar a otros, pero recuerda una cosa: quien de verdad te quiere jamás te pedirá que sacrifiques tu paz para conservar la suya. Es momento de pensar un poquito más en ti sin sentirte egoísta por hacerlo.
En el amor se vienen movimientos que te harán abrir bien los ojos. Si tienes pareja, deja de suponer cosas y aprende a preguntar antes de hacer un drama digno de telenovela. Los celos mal manejados pueden convertirse en el peor veneno para una relación que todavía tiene futuro. Hay palabras que, una vez dichas, ya no se pueden recoger, así que piensa antes de soltar lo primero que se te venga a la cabeza. También es buen momento para salir de la rutina; una cena, una escapada o simplemente una buena plática podrían volver a encender esa chispa que creías apagada.
Si estás soltero o soltera, alguien con quien hace tiempo hubo química volverá a aparecer. No necesariamente porque quiera regresar contigo, sino porque la vida quiere mostrarte cuánto has cambiado. No confundas nostalgia con amor. Extrañar un recuerdo no significa que esa persona siga siendo buena para tu presente. Además, viene una nueva oportunidad con alguien de carácter fuerte, muy trabajador o trabajadora, que llegará sin tanto rollo y con intenciones más claras que las de personas que solo sabían ilusionarte.
En cuestión de dinero, deja de prestar si sabes que luego te da coraje andar cobrando. Hay una persona que podría buscarte con una historia muy triste para pedirte apoyo económico. Ayuda si nace de tu corazón, pero no pongas en riesgo tus propias obligaciones por quedar bien. También se visualiza un ingreso extra relacionado con ventas, comisiones, un negocio pequeño o un pago que ya dabas por perdido. Ese dinerito caerá como agua en el desierto, pero no lo desperdicies en cosas que solo sirven para presumir.
En el trabajo vienen cambios favorables. Si estabas esperando respuesta de una solicitud, entrevista o propuesta, las noticias serán mejores de lo que imaginas. Habrá quien quiera poner en duda tu capacidad, pero mientras ellos hablan, tú sigue demostrando con hechos de qué estás hecho. No todos soportan ver crecer a quien antes creían menos que ellos.
La familia necesitará de tu paciencia. Una discusión entre parientes podría ponerte en medio, pero no te conviertas en juez de problemas ajenos. Escucha a todos, pero evita tomar partido si no conoces la historia completa. También podrías recibir noticias de un embarazo, nacimiento o celebración que traerá alegría al hogar.
Cuida mucho tu salud. Dolores en espalda baja, piernas, rodillas o retención de líquidos podrían hacerse presentes si sigues descuidando tu cuerpo. Baja un poco el consumo de refrescos, comida muy salada y desvelos. Tu organismo ya comenzó a pedir auxilio y sería bueno hacerle caso antes de que te obligue a parar.
Una amistad te abrirá los ojos respecto a una persona que ha estado jugando a dos bandos. No te enojes por descubrir la verdad; agradécela. Más vale una decepción a tiempo que una traición cuando ya hayas entregado toda tu confianza. Hay gente que sonríe muy bonito, pero trae más veneno que una víbora escondida entre la hierba.
También se marcan posibilidades de un viaje corto o una salida inesperada que te ayudará a despejar la mente. Acepta invitaciones siempre y cuando no descuides tus responsabilidades. Necesitas volver a reírte sin sentir culpa y recordar que la vida no es solo trabajar, pagar cuentas y preocuparte por todo.
No le tengas miedo a los cambios. Muchas veces te aferras a personas, trabajos o situaciones solo porque ya te acostumbraste, aunque en el fondo sabes que hace mucho dejaron de hacerte feliz. La costumbre jamás será sinónimo de amor ni de tranquilidad. Aprende a soltar con dignidad y verás cómo llegan oportunidades que ni siquiera imaginabas.
Tus números de la suerte serán el 8 y el 26, y el color blanco o plateado te ayudará a mantener la calma cuando todo parezca ponerse de cabeza. Recuerda que la vida premia a quienes se atreven a dar el primer paso. No sigas esperando que el destino haga por ti lo que solamente tus decisiones pueden lograr.
LEO
Deja de andar cargando gente que ni las gracias sabe dar. Tienes un corazón enorme, pero también una mala costumbre de querer resolverle los problemas a quienes ni siquiera mueven un dedo por resolver los tuyos. Este 28 de junio de 2026 llega para enseñarte que ayudar está muy bien, pero convertirte en salvavidas de personas flojas o interesadas solo termina quitándote tiempo, dinero y tranquilidad. No confundas bondad con ingenuidad, porque hay quien ya te agarró la medida y sabe perfectamente por dónde convencerte.
En el amor se vienen días de decisiones importantes. Si tienes pareja, deja de guardar todo lo que sientes hasta que explotas por cualquier tontería. No esperes a que la otra persona adivine lo que te molesta. Habla claro, sin gritos y sin orgullo, porque una conversación sincera puede salvar una relación que todavía tiene mucho por dar. Eso sí, si ya descubriste mentiras, faltas de respeto o traiciones repetidas, deja de poner curitas donde hace falta cirugía. El amor no se sostiene solo con promesas bonitas.
Si estás soltero o soltera, prepárate porque alguien comenzará a buscar cualquier pretexto para acercarse. Esa persona trae interés verdadero, pero tú vas a querer hacerte el interesante para que no noten que también te mueve el tapete. Está bien darte tu lugar, pero tampoco juegues tanto que el tren pase y luego te quedes viendo cómo se aleja. Hay oportunidades que no regresan con boleto de regreso.
En el dinero llegan noticias bastante favorables. Podría aparecer un ingreso extra relacionado con ventas, comisiones, un trabajo independiente o un proyecto que hace semanas parecía detenido. También existe la posibilidad de recuperar un dinero que ya dabas por perdido o recibir apoyo de una persona que reconoce tu esfuerzo. Eso sí, deja de comprar cosas solo porque estaban en oferta. Luego tu casa parece bodega de supermercado y la cartera queda más vacía que refrigerador de estudiante.
En el trabajo habrá personas que intentarán minimizar tus logros porque les incomoda que estés creciendo. Tú sigue haciendo lo tuyo. El éxito siempre hace ruido y la envidia también. No respondas a provocaciones ni caigas en chismes de oficina. Mientras unos pierden el tiempo hablando, tú estarás ocupándote de producir y eso al final será lo que marque la diferencia.
En la familia podrían surgir diferencias por dinero, herencias, préstamos o gastos compartidos. Mantén la calma y no firmes documentos ni hagas compromisos económicos sin leer bien todo. A veces la confianza en los parientes hace cometer errores que después salen bastante caros. También se visualiza una reunión familiar donde volverás a ver a alguien que hace mucho no frecuentabas y esa plática removerá recuerdos importantes.
En cuestiones de salud, cuida mucho la presión, dolores de espalda, cuello y molestias musculares provocadas por el estrés. Has estado cargando demasiadas preocupaciones y tu cuerpo ya comenzó a pasar factura. También pon atención a tu alimentación porque tanto antojo nocturno terminará reflejándose en la báscula. No se trata de dejar de disfrutar, sino de aprender a medirle tantito.
Hay una amistad que se siente desplazada por ti. No porque le hayas hecho algo malo, sino porque has estado demasiado ocupado en tus propios asuntos. Busca a esa persona antes de que la distancia se convierta en costumbre. No todo se arregla con un mensaje de “¿cómo has estado?” después de seis meses de silencio.
Una persona del pasado volverá a aparecer con la intención de saber cómo estás. No necesariamente quiere regresar; quizá solo necesita cerrar un ciclo. Escucha, pero no confundas una disculpa con una invitación para repetir la misma historia. Si algo terminó fue porque ambos tenían lecciones que aprender. No retrocedas solo porque la nostalgia se viste bonito.
También se marca la posibilidad de un viaje corto, una salida inesperada o una invitación que te ayudará a despejar la mente y conocer personas nuevas. Acepta si tus responsabilidades lo permiten, porque necesitas salir de la rutina y volver a disfrutar sin sentir que todo gira alrededor del trabajo.
Tus números de la suerte serán el 11 y el 29, mientras que los colores dorado y naranja atraerán energía positiva para abrir caminos. Este cierre de mes será ideal para dejar atrás el miedo, confiar más en tus capacidades y recordar que nadie puede apagar la luz de quien aprendió a brillar con esfuerzo propio. Que hablen, que critiquen y que inventen lo que quieran; mientras tú sigas caminando hacia adelante, el ruido siempre se quedará atrás.
ARIES
Ya deja de querer arreglar la vida de todos mientras la tuya la traes hecha nudo. Eres de los que cuando quiere a alguien da hasta lo que no tiene, pero también eres experto en olvidarte de ti por andar resolviendo broncas ajenas. Este 28 de junio de 2026 marca el comienzo de una etapa en la que aprenderás que primero va tu paz, después tu tranquilidad y al final, si te sobra tiempo, ayudas a quien de verdad lo merezca. Porque hay personas que nomás se aparecen cuando ocupan un favor y desaparecen más rápido que las quincenas.
En el amor vienen movimientos que te pondrán a pensar. Si tienes pareja, deja de querer controlar todo. No quieras decidir por los dos, porque una relación no funciona a base de órdenes. Habrá una conversación importante donde saldrán verdades que llevaban tiempo guardadas. No te pongas a la defensiva ni quieras ganar la discusión, mejor escucha. Te sorprenderá darte cuenta de que muchas veces el problema no era la falta de amor, sino la falta de comunicación. Si ambos ponen de su parte, esta relación puede fortalecerse mucho más de lo que imaginas.
Si estás soltero o soltera, alguien que parecía no pelarte comenzará a demostrar interés. No te emociones tan rápido ni empieces a hacer castillos en el aire. Conoce bien a esa persona antes de entregar el corazón. Hay quien habla muy bonito, promete bajarte la luna y las estrellas, pero apenas le alcanza para pagar el refresco. Tú mereces hechos, no discursos aprendidos. También podría aparecer un amor de otra ciudad o alguien que conociste hace tiempo y que ahora llega con una actitud completamente diferente.
En el dinero vienen buenas noticias. Hay posibilidades de recibir un pago atrasado, una comisión, un bono o una oportunidad para generar ingresos extra. Si traías la idea de emprender un negocio o vender algo, no sigas esperando el momento perfecto porque ese nunca llega. Lo único que hace falta es decisión. Eso sí, controla tus compras impulsivas. Luego ves una oferta y compras cosas que ni ocupabas, y después andas haciendo cuentas hasta para comprar tortillas.
En el trabajo habrá movimientos importantes. Una persona de mayor autoridad comenzará a fijarse en tu desempeño y eso podría abrirte una puerta que llevas mucho tiempo esperando. No tengas miedo de aceptar nuevas responsabilidades. Tú naciste para liderar, pero a veces te gana la inseguridad aunque quieras aparentar que nada te afecta. Confía más en tu capacidad y deja de compararte con quienes apenas están empezando su camino.
En la familia habrá una situación que requerirá paciencia. Un malentendido por dinero, herencias o asuntos del hogar podría provocar discusiones innecesarias. No tomes decisiones cuando estés enojado. Hay palabras que salen por coraje y dejan heridas que tardan años en sanar. También se visualiza una celebración o reunión donde volverás a convivir con personas que hace mucho no veías.
Cuida mucho tu salud. Dolores de cabeza, inflamación del estómago, gastritis o problemas relacionados con el estrés podrían aparecer si sigues acumulando preocupaciones. Aprende a descansar sin sentir culpa. No eres máquina y por más fuerte que seas, el cuerpo también necesita un respiro. Además, ten cuidado con caídas, golpes o accidentes pequeños por andar haciendo todo a las carreras.
Una amistad te confesará algo que lleva tiempo guardando. Esa conversación cambiará la manera en que ves a esa persona. Escucha sin juzgar. No todos tienen la misma fortaleza para enfrentar los problemas y muchas veces una palabra de apoyo vale más que cualquier consejo.
Hay una persona que te tiene mucha envidia y anda pendiente de cada paso que das. Mientras tú avanzas, esa gente pierde el tiempo hablando de ti. No caigas en provocaciones ni respondas indirectas. El mejor coraje que puedes darles es seguir creciendo. Recuerda que el éxito siempre hace más ruido que los chismes.
También se visualiza un viaje corto o una invitación inesperada que podría abrirte nuevas oportunidades de trabajo o de amistad. No digas que no por flojera o por miedo a salir de tu zona de confort. A veces los mejores cambios llegan disfrazados de una simple salida.
Tus números de la suerte serán el 7 y el 21, mientras que los colores rojo y blanco atraerán energía positiva y claridad para tomar decisiones. Este final de junio será ideal para cerrar ciclos, dejar atrás personas que solo te quitaban paz y comenzar julio con una mentalidad mucho más fuerte. Ya aprendiste bastante de los golpes que te dio la vida; ahora toca disfrutar las recompensas que tanto te has ganado con esfuerzo.
TAURO
Deja de pensar que todo mundo tiene el mismo corazón que tú, porque esa ha sido una de tus mayores equivocaciones. Eres de los que cuando quiere, quiere bonito, ayuda sin esperar nada y da la mano aun cuando nadie se la dio a ti. El problema es que hay personas que ya le agarraron el modo a tu nobleza y creen que siempre vas a estar disponible para resolverles la existencia. Pues se les acabó el veinte. Este 28 de junio de 2026 llega para enseñarte a poner límites sin sentir culpa, porque una cosa es ser buena persona y otra muy distinta dejar que te vean la cara.
En el amor vienen movimientos bastante interesantes. Si tienes pareja, será momento de volver a conquistar en lugar de dar todo por hecho. No porque ya tengan tiempo juntos significa que el romance debe quedarse guardado en un cajón. Una salida, una plática sincera o hasta una escapada improvisada podrían cambiar por completo el ambiente entre ustedes. Eso sí, si han existido mentiras, reclamos o promesas que nunca se cumplieron, no las escondan debajo del tapete, porque tarde o temprano volverán a salir. Habla claro y exige el mismo respeto que tú das. El amor no se mendiga, se construye entre dos.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a rondarte con intenciones bastante claras. Esa persona podría llegar por cuestiones de trabajo, una reunión o incluso por medio de redes sociales. No cierres la puerta solo porque en el pasado te rompieron el corazón. No todas las personas vienen a repetir la misma historia. Eso sí, tampoco entregues el alma en la primera salida. Primero conoce cómo trata a los demás, porque quien habla bonito puede esconder más mañas que un político en campaña.
En cuestiones de dinero se visualiza una recuperación económica importante. Podría llegarte un pago atrasado, una deuda que ya dabas por perdida o la oportunidad de participar en un negocio que dejará buenas ganancias si sabes administrarte. También es un excelente momento para vender, invertir o comenzar ese proyecto que llevas meses posponiendo por miedo al fracaso. Lo único que debes cuidar es tu impulso por comprar cosas innecesarias. Luego ves una promoción y sales con media tienda, aunque en la casa ya no quepa ni un alfiler. Aprende a gastar con inteligencia, porque el dinero que hoy cuidas será el que mañana te saque de un apuro.
En el trabajo vienen oportunidades de crecimiento. Una persona importante reconocerá tu esfuerzo y comenzará a confiarte responsabilidades más grandes. No tengas miedo de aceptar nuevos retos. A veces dudas de ti cuando en realidad eres mucho más capaz de lo que imaginas. También podrían llegar cambios de horario, de puesto o incluso una propuesta laboral que te hará pensar bastante. Analiza todo con calma antes de decidir; no todo lo que brilla es oro, pero tampoco rechaces oportunidades por comodidad.
En la familia habrá movimientos relacionados con una celebración, un nacimiento, un compromiso o la llegada de una persona que hace tiempo no veías. También se resolverá un malentendido que venía causando tensión desde hace semanas. No alimentes chismes ni tomes partido sin escuchar las dos versiones. Recuerda que el que lleva y trae termina quedando mal con todos.
En la salud presta atención a molestias en garganta, cuello, espalda y sistema digestivo. Has estado acumulando demasiado estrés y tu cuerpo ya comenzó a cobrar factura. Baja un poco el ritmo, duerme mejor y deja de creer que con puro café y refresco vas a tener energía para todo el día. También cuida tus rodillas y evita cargar cosas pesadas, porque podrías resentir una lesión que ya habías superado.
Una amistad se acercará para pedirte ayuda o consejo porque atraviesa una situación complicada. Escúchala, pero no permitas que sus problemas se conviertan en los tuyos. Tú siempre terminas cargando mochilas ajenas y luego nadie aparece cuando eres tú quien necesita apoyo. Aprende a poner límites sin sentir que estás siendo mala persona.
Hay alguien que sigue pendiente de tu vida, aunque haga como que ni se acuerda de ti. Esa persona podría aparecer con un mensaje, una llamada o un encuentro inesperado. Antes de abrir nuevamente esa puerta, recuerda por qué la cerraste. No confundas la costumbre con amor ni la soledad con necesidad de regresar.
También se visualiza un viaje corto, una invitación o un cambio de ambiente que te ayudará a recuperar el ánimo. Acepta salir más, conoce gente diferente y deja de encerrarte tanto cuando algo no sale como esperabas. La vida sigue moviéndose aunque tú decidas quedarte quieto.
Tus números de la suerte serán el 5 y el 32, mientras que los colores verde y café atraerán estabilidad y abundancia. Este cierre de junio será perfecto para demostrarte que cuando dejas de dudar de ti, no hay obstáculo que pueda detenerte. El éxito ya viene caminando hacia tu puerta, pero dependerá de ti abrirle o seguir escondido detrás del miedo.
VIRGO
Ya deja de querer tener el control de absolutamente todo, porque la vida se ríe cada vez que haces planes perfectos. Eres de los que acomodan hasta los pensamientos, pero cuando algo no sale como esperabas te frustras, te enojas y hasta te desvelas dándole vueltas al asunto. Este 28 de junio de 2026 te enseñará que no todo depende de ti y que, muchas veces, las mejores oportunidades llegan precisamente cuando dejas de querer controlar hasta el aire que respiras. Aprende a confiar un poquito más en el destino y otro poquito en ti, porque tienes más capacidad de la que tú mismo reconoces.
En el amor vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, deja de guardar silencios solo por evitar problemas. Tú eres de los que se tragan el coraje, hacen como que no pasa nada y un buen día explotan por cualquier tontería. Habrá una conversación que será decisiva para fortalecer la relación o para darte cuenta de que ya no vale la pena seguir remando tú solo. El amor debe sentirse ligero, no convertirse en una obligación. Si notas que eres el único que busca, llama, propone y lucha, quizá sea momento de dejar de insistir donde hace rato dejaron de valorarte.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a demostrarte interés de una manera muy discreta. No esperes serenatas ni declaraciones de película, porque esa persona es más de hechos que de palabras. Pon atención a los pequeños detalles. También podría reaparecer alguien del pasado con la intención de pedir perdón o buscar una segunda oportunidad. No tomes decisiones por nostalgia. Pregúntate si realmente extrañas a esa persona o solamente el recuerdo de lo que algún día fueron. No todo lo que regresa merece quedarse.
En el dinero llegan noticias favorables. Se visualiza un ingreso extra por ventas, un proyecto, un negocio familiar o un trabajo adicional. Incluso podrías recibir un dinero que ya dabas por perdido. Eso sí, deja de querer resolver tus emociones comprando cosas que no necesitas. Luego te arrepientes cuando ves el estado de cuenta. Es tiempo de ahorrar, porque antes de lo que imaginas aparecerá una oportunidad importante de inversión o un gasto fuerte relacionado con la casa o la familia.
En el trabajo se vienen cambios que al principio podrían sacarte de tu zona de confort. No les tengas miedo. Hay posibilidad de un ascenso, un cambio de puesto o una responsabilidad mayor que abrirá puertas para crecer profesionalmente. Una persona con autoridad comenzará a observar tu esfuerzo y eso jugará a tu favor. Solo evita entrar en chismes o conflictos con compañeros, porque hay alguien que buscará provocarte para hacerte quedar mal. Tú responde con resultados y deja que el tiempo acomode a cada quien en su lugar.
La familia necesitará más de tu paciencia que de tu dinero. Habrá un asunto relacionado con un hermano, un sobrino o una persona mayor que requerirá apoyo emocional. También se marca una reunión donde saldrán temas que llevaban tiempo guardados. Habla con respeto, pero no permitas que nadie quiera manipularte con chantajes o culpas. Ya aprendiste que querer a la familia no significa aguantar faltas de respeto.
En cuestiones de salud cuida mucho el sistema digestivo. El estrés, las preocupaciones y los desvelos podrían provocar gastritis, colitis o inflamación estomacal. También presta atención a dolores de espalda, cuello y piernas. Tu cuerpo lleva semanas pidiéndote descanso y tú sigues creyendo que eres de acero. Baja el ritmo un poco, duerme mejor y procura caminar o hacer alguna actividad física que te ayude a liberar tanta tensión.
Una amistad te abrirá los ojos sobre una persona que no ha sido completamente sincera contigo. No hagas escándalos ni confrontaciones innecesarias. A veces el silencio y la distancia dicen mucho más que cualquier discusión. Recuerda que quien habla mal de otros contigo, tarde o temprano hablará de ti con alguien más.
También se visualiza un viaje corto, una invitación inesperada o una salida que terminará siendo mucho más importante de lo que imaginas. En ese lugar podrías conocer a alguien que influirá en tu futuro laboral o sentimental. No rechaces oportunidades solo porque te da flojera salir de la rutina.
Hay un sueño que has venido aplazando por miedo al fracaso. Ya basta de esperar el momento perfecto. Si sigues dejando todo para después, llegará un día en que el arrepentimiento pesará más que el miedo. Confía en lo que sabes hacer, porque cuando trabajas con disciplina eres capaz de lograr cosas que otros solo se atreven a imaginar.
Tus números de la suerte serán el 9 y el 34, mientras que los colores verde oliva y beige atraerán estabilidad y buena fortuna. Termina junio dejando atrás la necesidad de complacer a todo el mundo. No naciste para llenar expectativas ajenas; naciste para construir la vida que tú quieres, aunque a algunos les incomode verte brillar.
LIBRA
Ya deja de querer quedar bien con todo el mundo, porque mientras te desgastas intentando que nadie se enoje contigo, terminas siendo tú quien carga con los corajes, las decepciones y hasta las culpas que ni le corresponden. Este 28 de junio de 2026 llega para enseñarte que no naciste para complacer a nadie. Hay personas que, por más que les des la mano, siempre van a encontrar un motivo para hablar de ti. Así que mejor ocúpate de vivir tranquilo y deja que cada quien se haga bolas con su propia vida.
En el amor vienen momentos que te harán abrir los ojos. Si tienes pareja, será tiempo de dejar atrás los reclamos por cosas que ya pasaron. Si decidiste perdonar, hazlo de verdad; si no puedes olvidar lo sucedido, entonces deja de seguir alargando una relación que ya no te da paz. No puedes construir un futuro bonito cuando todos los días estás desenterrando el pasado. También será importante que vuelvan a disfrutar como cuando comenzaron. Han permitido que la rutina les robe momentos que antes eran motivo de felicidad. Una salida inesperada, una escapada o simplemente una noche de plática sincera podría cambiar muchas cosas.
Si estás soltero o soltera, alguien que siempre estuvo cerca de ti comenzará a mostrar un interés diferente. Lo curioso es que mientras tú buscabas amor en todas partes, la oportunidad estaba más cerca de lo que imaginabas. No te cierres por miedo a volver a sufrir. No todas las personas vienen a romperte el corazón. Eso sí, tampoco confundas atención con amor. Hay gente que solo busca pasar el rato y tú ya no estás para perder el tiempo con quien no sabe lo que quiere.
En el dinero se visualizan mejoras importantes. Un pago atrasado, una comisión, un negocio o una oportunidad para ganar dinero extra llegará justo cuando comenzabas a preocuparte de más. Será un alivio, pero no por eso salgas a gastarlo como si no hubiera mañana. Aprende a guardar un poco para los tiempos difíciles. Tú sabes perfectamente que el dinero entra fácil, pero también se va como agua entre los dedos cuando no hay control.
En el trabajo podrías recibir una propuesta interesante. Quizá implique aprender cosas nuevas o salir de tu zona de confort, pero valdrá completamente la pena. No tengas miedo de aceptar retos diferentes. Hay personas que creen que no podrás lograrlo, pero precisamente esas dudas ajenas serán el combustible que necesitas para demostrar de qué estás hecho. Evita confiar demasiado en compañeros que solo se acercan para sacar información. No todo el que sonríe es amigo.
En la familia habrá noticias relacionadas con un viaje, una celebración o un cambio importante para uno de los tuyos. También podría resolverse un conflicto que llevaba tiempo causando tensión entre varios familiares. Sé prudente con lo que dices, porque tus palabras tendrán mucho peso durante estos días. A veces un comentario dicho sin mala intención termina encendiendo un problema más grande.
En la salud presta atención a riñones, vías urinarias, espalda baja y problemas relacionados con el estrés. También podrías presentar cansancio por desvelos o exceso de trabajo. No ignores las señales de tu cuerpo. Descansar también es parte del éxito. Si sigues creyendo que puedes con todo, llegará el momento en que el cuerpo te obligará a detenerte.
Una amistad se alejará un poco de ti y al principio pensarás que hiciste algo malo. No te adelantes a sacar conclusiones. Esa persona trae problemas personales que nada tienen que ver contigo. Dale su espacio y verás que cuando menos lo esperes volverá a buscarte. En cambio, otra persona que parecía muy cercana comenzará a mostrar su verdadera cara. No te dolerá perderla, porque entenderás que su amistad era más conveniencia que cariño.
Hay alguien que sigue pendiente de lo que haces, revisa tus redes, pregunta por ti y hasta se entera de cosas que ni tú recuerdas haber contado. La envidia anda fuerte, pero mientras tú sigas caminando con humildad, nadie podrá detener lo que viene para ti. No caigas en provocaciones ni respondas indirectas. El silencio suele desesperar más que cualquier discusión.
Se visualiza un viaje corto o una invitación que cambiará por completo tu estado de ánimo. Acepta salir, conocer lugares nuevos y convivir con personas diferentes. Necesitas dejar de encerrarte en la rutina porque eso ha apagado un poco esa chispa que siempre te caracteriza.
Tus números de la suerte serán el 6 y el 28, mientras que los colores azul cielo y blanco atraerán armonía y buenas noticias. Termina junio dejando atrás los miedos, las personas que solo llegan a quitarte energía y todo aquello que ya no suma en tu vida. Recuerda que no naciste para cargar problemas ajenos. Naciste para ser feliz, y ya es hora de que empieces a creerlo.
ESCORPIÓN
Ya bájale dos rayitas a esa fregada costumbre de desconfiar hasta de tu sombra. Sí, es cierto que la vida te ha enseñado a golpes que no todo mundo merece entrar a tu corazón, pero tampoco puedes andar creyendo que todos vienen a traicionarte. Este 28 de junio de 2026 será un día clave para darte cuenta de que vivir siempre a la defensiva también cansa. Hay personas que sí quieren verte bien, que sí te estiman de verdad y que no tienen dobles intenciones. Aprende a distinguirlas antes de alejarlas por miedo a volver a salir lastimado.
En el amor vienen cambios importantes. Si tienes pareja, será momento de dejar de guardar sospechas y empezar a hablar claro. No armes películas en tu cabeza por un mensaje, una llamada o una salida inesperada. Pregunta antes de imaginar. Tus celos, cuando no los controlas, son capaces de destruir hasta la relación más fuerte. También es buen momento para recuperar la complicidad. Han permitido que las obligaciones, el trabajo y los problemas apaguen esos detalles que antes los hacían reír. Si ambos ponen de su parte, esta relación puede entrar en una etapa mucho más estable y apasionada.
Si estás soltero o soltera, alguien llegará a mover tus emociones cuando menos lo esperes. Será una persona con carácter fuerte, independiente y que no se dejará impresionar fácilmente. Justamente eso despertará tu interés. No quieras aparentar que no te importa cuando por dentro ya andas haciendo planes. Ve despacio, conoce bien sus intenciones y deja que las cosas fluyan. También existe la posibilidad de que una expareja aparezca buscando conversación. Escucha si quieres, pero no olvides todo lo que lloraste por culpa de esa historia. Hay puertas que se cerraron para protegerte, no para castigarte.
En cuestiones de dinero se visualiza un cierre de mes bastante favorable. Llegará un ingreso extra por ventas, un negocio, una comisión o un pago atrasado que te dará un respiro. Incluso podrías recibir una propuesta para participar en un proyecto que crecerá poco a poco. Lo único que debes cuidar es prestar dinero. Hay una persona muy cercana que podría pedirte ayuda económica con la promesa de pagarte pronto, pero las posibilidades de recuperar ese dinero serán muy pocas. Ayuda solo si estás dispuesto a no volver a verlo.
En el trabajo vienen oportunidades importantes. Una persona reconocerá tu esfuerzo y comenzará a confiar más en tus capacidades. Podría hablarse de un ascenso, un cambio de puesto o una responsabilidad que traerá mejores ingresos. No tengas miedo de aceptar nuevos retos. Tú sabes perfectamente que cuando te comprometes con algo lo haces mejor que muchos. Solo evita caer en chismes o discusiones con compañeros, porque hay alguien que intentará provocarte para hacerte perder el control. No le des el gusto.
En la familia habrá noticias relacionadas con un cambio de casa, una remodelación, un embarazo o un festejo que unirá nuevamente a personas que estaban distanciadas. También podrías convertirte en el mediador de un conflicto familiar. Escucha a todos, pero recuerda que no puedes cargar con problemas que no te corresponden. Hay veces que por querer ayudar terminas saliendo embarrado en pleitos que ni eran tuyos.
En la salud presta atención a problemas digestivos, dolores de espalda, cuello y molestias relacionadas con el estrés. Últimamente has cargado demasiadas preocupaciones y tu cuerpo ya comenzó a mandar señales de cansancio. También cuida tus horas de sueño. No quieras resolver la vida a las dos de la mañana cuando lo único que necesitas es descansar. Un cambio en la alimentación te ayudará mucho más de lo que imaginas.
Una amistad te sorprenderá con una confesión inesperada. Podría tratarse de un problema personal, un secreto o incluso sentimientos que llevaba tiempo guardando. No respondas con impulsividad. Escucha primero y después decide qué lugar quieres darle a esa persona en tu vida. También descubrirás que alguien que sonreía mucho frente a ti hablaba diferente cuando no estabas presente. No te enojes. La vida solita se encargará de acomodar a cada quien donde merece.
Hay un viaje corto o una invitación que traerá oportunidades muy interesantes. No rechaces salir solo porque andas cansado o porque prefieres quedarte en casa. Ese cambio de ambiente te ayudará a recuperar la motivación y hasta podrías conocer a alguien que influirá positivamente en tu futuro.
Tus números de la suerte serán el 13 y el 30, mientras que los colores negro y vino atraerán protección y abundancia. Este final de junio será perfecto para dejar atrás resentimientos, confiar un poco más en ti y recordar que la mejor venganza nunca ha sido ver caer a quien te hizo daño, sino demostrarle que fuiste capaz de construir una vida feliz sin necesitar de su presencia. Mientras otros siguen viviendo del chisme y la envidia, tú sigue avanzando. El tiempo siempre termina poniendo a cada quien exactamente donde le corresponde.
SAGITARIO
Ya deja de hacer promesas nomás porque en ese momento te nacen del corazón. Tú eres de los que se emociona, dice “yo te ayudo”, “yo voy”, “yo lo hago”, y luego la vida te cambia los planes y terminas quedando mal sin haber tenido mala intención. Este 28 de junio de 2026 te enseñará que es mejor prometer poco y cumplir mucho. No quieras cargar con responsabilidades que ni te corresponden, porque al final el cansancio, el estrés y las críticas siempre terminan cayendo sobre tus hombros.
En el amor vienen días en los que tendrás que hablar con la verdad, aunque incomode. Si tienes pareja, deja de esconder lo que sientes por evitar discusiones. A veces sonríes cuando por dentro ya estás hasta la coronilla de ciertas actitudes. No esperes a explotar para decir lo que te molesta. Una buena conversación evitará problemas mucho más grandes. También será importante que vuelvan a dedicar tiempo de calidad a la relación. Han permitido que el trabajo, los pendientes y la rutina les roben momentos que antes disfrutaban juntos. No dejes que el amor se convierta en costumbre.
Si estás soltero o soltera, prepárate porque alguien llegará a mover el piso de una manera que no esperabas. Será una persona muy segura de sí misma, con un carácter fuerte y una sonrisa que difícilmente pasará desapercibida. No quieras impresionarla aparentando algo que no eres. Tu mayor atractivo siempre ha sido tu autenticidad. También existe la posibilidad de reencontrarte con alguien del pasado. No confundas las ganas de saber cómo está con la necesidad de regresar. Hay historias que fueron bonitas mientras duraron, pero ya cumplieron su ciclo.
En cuestiones de dinero se visualiza una mejora importante. Llegará un ingreso extra relacionado con un negocio, una venta, un trabajo independiente o un proyecto que llevaba tiempo detenido. Incluso podrías recibir un dinero que ya dabas por perdido. Sin embargo, también se marca un gasto inesperado relacionado con el hogar, un vehículo o un aparato electrónico. No te desesperes; tendrás la manera de resolverlo si administras bien tus recursos. Deja de querer comprar por impulso cada vez que te sientes estresado. El dinero no se hizo para impresionar a nadie, sino para darte tranquilidad.
En el trabajo vienen oportunidades que podrían cambiar tu rumbo durante los próximos meses. Una persona de mayor experiencia notará tu esfuerzo y podría recomendarte para algo mucho mejor. No dudes de tu capacidad. Tú mismo eres quien más se pone obstáculos al pensar que todavía no estás listo. También cuida mucho tus palabras con compañeros de trabajo. Hay alguien que anda buscando cualquier excusa para meterte en chismes o hacerte quedar mal. Mantente al margen de problemas que no son tuyos.
En la familia habrá noticias relacionadas con un viaje, una reunión importante o un cambio de planes que terminará beneficiando a todos. También podrías recibir la visita de una persona que hace mucho no veías y esa convivencia despertará recuerdos muy bonitos. Aprovecha para acercarte más a quienes realmente han estado contigo en los momentos difíciles. No esperes a que falten para valorar todo lo que hacen por ti.
En la salud pon atención a molestias en piernas, caderas, espalda baja y sistema digestivo. Has estado comiendo a deshoras y durmiendo poco, y tarde o temprano el cuerpo cobra factura. También ten cuidado con caídas, golpes o pequeños accidentes por andar haciendo todo con prisa. Baja un poco la velocidad. No por correr más vas a llegar antes.
Una amistad llegará buscando consejo porque atraviesa un problema sentimental bastante complicado. Escúchala con paciencia, pero no cargues con decisiones que solo le corresponden a esa persona. Tú puedes orientar, pero no vivir la vida de los demás. También descubrirás que alguien a quien considerabas muy cercano no era tan leal como pensabas. No te dolerá perder esa amistad; al contrario, sentirás alivio al quitar de tu camino a quien solo estaba por conveniencia.
Hay una persona que te observa en silencio desde hace tiempo. Aunque no lo diga, siente admiración por tu manera de salir adelante cada vez que la vida te pone obstáculos. No te sorprendas si esa admiración termina convirtiéndose en interés sentimental. Tú sigue siendo auténtico, porque fingir nunca ha sido lo tuyo.
Se visualiza un viaje corto, una invitación o un cambio de ambiente que traerá oportunidades para conocer personas interesantes. No te encierres en la rutina. Necesitas salir, reír, convivir y recordar que la vida también está hecha para disfrutarse, no solo para trabajar y pagar cuentas.
Tus números de la suerte serán el 10 y el 33, mientras que los colores morado y amarillo atraerán prosperidad y claridad para tomar decisiones importantes. Este final de junio será el momento perfecto para dejar atrás los miedos, confiar más en tu intuición y demostrar que cuando de verdad te enfocas, no hay meta que se te resista. Que hablen, que critiquen o que duden de ti; al final siempre terminas callando bocas con resultados y no con palabras.
CAPRICORNIO
Ya deja de cargar el mundo sobre los hombros como si fueras el único responsable de que todo salga bien. Tú eres de esas personas que se preocupan hasta por lo que todavía no sucede, y entre tanto pensar terminas cansándote antes de empezar. Este 28 de junio de 2026 te hará entender que no puedes resolver la vida de todos y que hay batallas que cada quien debe pelear. Aprende a soltar el control de ciertas situaciones porque mientras tú te desvelas pensando, hay gente que duerme como si nada y ni enterada está del problema.
En el amor vienen cambios que pondrán a prueba tu paciencia. Si tienes pareja, deja de creer que demostrar cariño te hace ver débil. A veces eres tan reservado que la otra persona termina pensando que ya no la quieres, cuando en realidad simplemente te cuesta expresar lo que sientes. No todo se arregla pagando cuentas o resolviendo problemas; también hace falta un abrazo, una palabra bonita y un detalle inesperado. Habrá una conversación que servirá para aclarar malos entendidos y fortalecer la relación, siempre y cuando ambos dejen el orgullo guardado.
Si estás soltero o soltera, alguien llegará de manera inesperada para mover tus emociones. Será una persona muy distinta a las que normalmente llaman tu atención, pero precisamente ahí estará la sorpresa. No te cierres solo porque no cumple con la idea que te habías hecho del amor. También existe la posibilidad de reencontrarte con alguien que en el pasado ocupó un lugar importante en tu corazón. Escucha lo que tenga que decir, pero no olvides todo lo que aprendiste gracias a esa historia. La nostalgia es muy traicionera y suele disfrazar los malos recuerdos con puras cosas bonitas.
En el dinero llegan noticias bastante favorables. Un pago atrasado, un negocio, una comisión o una oportunidad laboral traerán un respiro a tu economía. Incluso podrías comenzar a ver resultados de un esfuerzo que llevas meses realizando. Eso sí, no caigas en el error de gastar solo porque ahora tienes un poco más. Recuerda que así como el dinero llega, también se va si no sabes administrarlo. Hay un gasto importante relacionado con el hogar o un vehículo que deberás atender antes de terminar el mes.
En el trabajo se visualizan movimientos positivos. Una persona importante reconocerá tu disciplina y responsabilidad. No descartes la posibilidad de un ascenso, un cambio de puesto o una propuesta que implique mayores ingresos. Tú eres de los que trabajan en silencio mientras otros presumen lo poco que hacen, y precisamente esa constancia será la que te abrirá puertas. Solo cuida mucho la confianza con algunos compañeros. Hay alguien que aparenta admirarte, pero en realidad está esperando que cometas un error para hablar mal de ti.
En la familia habrá noticias relacionadas con una celebración, un nacimiento o un proyecto que traerá mucha ilusión. También podría surgir una discusión por cuestiones económicas o por diferencias de opinión. No quieras imponer tu punto de vista. Escucha primero y después habla. A veces el problema no está en lo que dices, sino en la manera en que lo dices. Una llamada o mensaje de un familiar que vive lejos te llenará de tranquilidad.
En la salud presta mucha atención a dolores de espalda, rodillas, huesos y articulaciones. Has estado trabajando demasiado y el cuerpo ya comenzó a resentir el esfuerzo. También cuida tu alimentación, porque tanto café, comida rápida y desvelos terminarán provocando molestias estomacales o problemas digestivos. Date tiempo para descansar. No eres una máquina.
Una amistad se acercará para pedirte un consejo importante. Esa persona confía mucho en tu manera de ver la vida y necesitará escuchar una opinión sincera. Habla con honestidad, pero sin lastimar. También descubrirás que alguien a quien considerabas muy leal no era tan transparente como aparentaba. No hagas escándalos. El tiempo siempre termina desenmascarando a quienes juegan con dos caras.
Hay una persona que siente mucha admiración por ti y que poco a poco comenzará a acercarse. Al principio pensarás que solo busca amistad, pero sus intenciones serán diferentes. No tengas miedo de volver a ilusionarte. El pasado ya quedó donde debía quedarse y no todas las personas llegan para romperte el corazón.
Se visualiza un viaje corto o una salida inesperada que traerá muy buenas noticias. Incluso podrías conocer a alguien que influirá positivamente en tus proyectos futuros. No rechaces invitaciones por flojera o por pensar que tienes demasiado trabajo. También necesitas regalarte momentos de tranquilidad y diversión.
Tus números de la suerte serán el 4 y el 31, mientras que los colores gris y verde oscuro atraerán estabilidad y abundancia. Este final de junio será ideal para cerrar ciclos, dejar de cargar problemas que no son tuyos y comenzar julio con una mentalidad mucho más fuerte. Recuerda que el éxito no llega por casualidad; llega porque durante mucho tiempo hiciste lo que otros no estuvieron dispuestos a hacer. Ahora te toca recoger parte de esa cosecha y disfrutarla sin sentir culpa.
ACUARIO
Ya deja de querer salvar a todo mundo mientras tú te estás quedando sin fuerzas. Tienes un corazón enorme y muchas veces das más de lo que recibes, pero también ha llegado la hora de entender que no puedes seguir desgastándote por personas que solo aparecen cuando necesitan un favor. Este 28 de junio de 2026 será un parteaguas para ti, porque comenzarás a darte cuenta de quién realmente suma a tu vida y quién solamente te utiliza cuando le conviene. No tengas miedo de poner límites; quien se enoje porque ya no puede aprovecharse de ti, nunca estuvo por cariño.
En el amor vienen días muy intensos. Si tienes pareja, será momento de dejar a un lado las suposiciones. No quieras adivinar lo que la otra persona piensa ni inventes historias en tu cabeza por un mensaje contestado tarde o por una salida inesperada. La confianza se construye hablando, no imaginando. También será importante que recuperen esos pequeños detalles que fueron dejando olvidados por la rutina. Una cena sencilla, una caminata o una noche sin celulares de por medio hará mucho más por la relación que cualquier regalo caro.
Si estás soltero o soltera, alguien aparecerá cuando menos lo esperes. Lo curioso es que no será tu tipo de persona y justamente por eso llamará tanto tu atención. Dale la oportunidad de demostrar quién es antes de descartarlo por las apariencias. También existe la posibilidad de que una expareja quiera volver a buscarte. Antes de responder, pregúntate si realmente extrañas a esa persona o solo te ganó la soledad de algunos días. No confundas costumbre con amor, porque después terminas tropezando con la misma piedra y todavía preguntas quién la puso.
En cuestiones de dinero las cosas comienzan a acomodarse. Llegará un ingreso extra por un trabajo adicional, una venta, una comisión o un proyecto que empezará a dar frutos. Será una excelente oportunidad para ponerte al corriente con pagos pendientes o ahorrar un poco. No caigas en la tentación de gastar por puro gusto. Hay un gasto importante relacionado con el hogar o con un familiar que podría presentarse antes de iniciar julio. Más vale tener un guardadito que andar pidiendo prestado.
En el trabajo vienen cambios muy positivos. Una persona que tiene influencia comenzará a notar tu esfuerzo y tu capacidad para resolver problemas. No descartes la posibilidad de un ascenso, un reconocimiento o una propuesta que mejore considerablemente tus ingresos. Eso sí, mantén la humildad. Hay quienes estarán pendientes de tus errores porque les incomoda verte avanzar. No les des el gusto de caer en provocaciones ni de entrar en chismes de oficina. Tu mejor respuesta siempre será seguir creciendo.
En la familia habrá noticias relacionadas con una celebración, un nacimiento o un viaje que traerá mucha alegría. También podría resolverse un conflicto que llevaba tiempo causando tensión entre varios familiares. No tomes partido tan rápido. Escucha las dos versiones antes de dar una opinión. Recuerda que muchas veces el problema cambia completamente cuando conoces la historia completa.
En la salud presta atención a molestias en piernas, tobillos, circulación y espalda. Has estado pasando muchas horas sentado o de pie, y el cuerpo comenzará a resentirlo. También cuida tu descanso. No quieras resolver todos los problemas a medianoche, porque al día siguiente el cansancio te pasa factura. Baja un poco el consumo de refrescos, comida muy procesada y desvelos. Tu organismo te agradecerá esos pequeños cambios.
Una amistad te buscará para pedirte ayuda o simplemente para desahogarse. Escúchala con paciencia, pero no permitas que sus problemas se conviertan en una carga para ti. Tú tienes la mala costumbre de absorber las preocupaciones ajenas y luego terminas más estresado que quien originalmente tenía el problema. Aprende a acompañar sin sacrificar tu tranquilidad.
Hay una persona que siente mucha envidia por la manera en que sales adelante. Habla de ti, critica tus decisiones y hasta inventa cosas para hacerte quedar mal. No le des importancia. Mientras esa gente pierde el tiempo mirando tu vida, tú sigue construyendo la tuya. El éxito siempre hace más ruido que cualquier chisme.
Se visualiza un viaje corto, una invitación o un cambio de ambiente que te ayudará a recuperar la motivación. Incluso podrías conocer a alguien que más adelante será importante para tus proyectos personales o laborales. No rechaces oportunidades por miedo a salir de tu zona de confort. Lo mejor de este año todavía está por llegar, pero tendrás que atreverte a dar el primer paso.
Tus números de la suerte serán el 12 y el 35, mientras que los colores azul eléctrico y plateado atraerán claridad, protección y abundancia. Termina junio dejando atrás personas que solo consumen tu energía, hábitos que te frenan y miedos que ya no tienen razón de existir. Recuerda que naciste para hacer las cosas a tu manera, no para vivir cumpliendo expectativas ajenas. Cuando confías en tu intuición y trabajas con disciplina, no hay obstáculo que pueda detenerte. Lo que viene para ti será mucho mejor de lo que imaginas, siempre y cuando no vuelvas a conformarte con migajas cuando la vida está lista para servirte el banquete completo.
PISCIS
Ya deja de andar recogiendo los pedazos de personas que nunca se preocuparon por recoger los tuyos. Tienes un corazón tan grande que muchas veces terminas convirtiéndote en el refugio de quienes llegan destrozados, pero cuando eres tú quien necesita apoyo, más de uno desaparece como si se lo hubiera tragado la tierra. Este 28 de junio de 2026 te abrirá los ojos de una manera muy fuerte. Entenderás que ayudar es bonito, pero sacrificar tu paz por gente que ni siquiera mueve un dedo por ti ya no entra en tus planes. Se acabó eso de ser el salvavidas de personas que, en cuanto vuelven a respirar, se olvidan hasta de darte las gracias.
En el amor vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, será momento de dejar de imaginar problemas donde no los hay. Últimamente has permitido que las inseguridades, los celos o los comentarios de terceras personas metan ruido en una relación que todavía tiene mucho futuro. No escuches más a la comadre, al amigo metiche o al familiar que siempre le encuentra defecto a todo. Si tienes dudas, pregúntale directamente a tu pareja y deja de hacer películas en tu cabeza. También será un buen momento para volver a reír juntos, salir de la rutina y recordar por qué decidieron caminar de la mano. Si ambos ponen de su parte, esta relación saldrá mucho más fortalecida.
Si estás soltero o soltera, deja de llorarle a quien ya anda haciendo su vida en otro lado. Hay alguien muy cerca de ti que desde hace tiempo siente algo especial, pero tú sigues con los ojos puestos en quien ni te busca ni te extraña. Abre bien los ojos porque el destino comenzará a mover personas nuevas hacia tu camino. Incluso podrías conocer a alguien por medio de un viaje, una reunión o las redes sociales. No tengas miedo de volver a enamorarte, pero tampoco entregues el corazón en la primera cita. Recuerda que el cariño verdadero se demuestra con hechos y no con palabras bonitas.
En cuestiones de dinero las cosas comenzarán a mejorar poco a poco. Se visualiza un ingreso extra relacionado con ventas, un negocio, un pago atrasado o una oportunidad laboral que llegará cuando más falta te hacía. Ese dinerito te ayudará a respirar, pero tampoco lo malgastes queriendo impresionar a personas que ni siquiera pagan tus cuentas. Aprende a ahorrar porque antes de terminar el verano podrías invertir en algo que aumentará tus ingresos. También cuida mucho los préstamos. Hay alguien que te pedirá dinero con una historia muy triste, pero corres el riesgo de no volver a verlo jamás.
En el trabajo llegan oportunidades de crecimiento. Una persona reconocerá tu esfuerzo y hablará bien de ti donde realmente importa. No dudes de tus capacidades. Muchas veces eres tú quien se pone límites antes de intentarlo. Si te ofrecen un nuevo proyecto, un cambio de puesto o una responsabilidad mayor, acéptala con confianza. Lo único que debes evitar son los chismes laborales. Hay una persona que aparenta ser muy amable, pero anda buscando información para hacerte quedar mal. Sé cordial, pero no le cuentes tus planes a cualquiera.
En la familia habrá noticias relacionadas con una celebración, un embarazo, una reunión o la llegada de alguien que hace mucho no veías. También podría resolverse un conflicto que llevaba semanas causando tensión. Aprovecha para acercarte más a quienes realmente han estado contigo cuando las cosas se ponen difíciles. La familia no siempre es perfecta, pero también hay personas dentro de ella que darían todo por verte feliz.
En la salud presta atención a problemas relacionados con los pies, la circulación, el sistema digestivo y el descanso. Últimamente has dormido poco y pensado demasiado. Tu cuerpo ya comenzó a cobrar factura. Baja el ritmo, deja un rato el celular antes de dormir y procura alimentarte mejor. No todo se resuelve con café y desvelos. También ten cuidado con caídas o golpes pequeños por andar distraído.
Una amistad llegará con una noticia que te sorprenderá bastante. Podría tratarse de un compromiso, un embarazo, un cambio de trabajo o una decisión importante. Alégrate de corazón y evita compararte. Cada quien tiene su tiempo y su camino. Lo que hoy ves en otros también llegará a ti cuando sea el momento correcto.
Hay una persona que no soporta verte feliz y cada que puede anda inventando chismes o hablando de tu vida. Ni te desgastes respondiendo. Mientras esa gente pierde el tiempo criticando, tú sigue construyendo tus sueños. El éxito siempre termina callando las bocas más ruidosas.
También se visualiza un viaje corto o una invitación que traerá nuevas amistades y oportunidades muy interesantes. No digas que no por flojera o por miedo. Ahí podría comenzar una etapa que cambiará muchas cosas para bien.
Tus números de la suerte serán el 9 y el 27, mientras que los colores turquesa y blanco atraerán paz, abundancia y claridad para tomar decisiones importantes. Este cierre de junio será el comienzo de una nueva versión de ti, una donde dejarás de conformarte con migajas, aprenderás a darte el lugar que mereces y entenderás que quien realmente quiere estar en tu vida no necesita pretextos para demostrarlo. Ya no mendigues cariño, atención ni oportunidades. La vida está a punto de premiarte, pero primero necesita verte convencido de todo lo que vales.