Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 28 junio de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 28 de junio de 2026.

03/21 – 04/19

Tomarás decisiones que marcarán un nuevo rumbo en tu vida. Te plantearás la posibilidad de instalarte en otra región o de comprometerte con un estilo de vida más acorde a tus objetivos personales. Además, te cruzarás con personas muy evolucionadas que serán una importante fuente de inspiración.

04/20 – 05/20

Si te estabas preguntando cómo ibas a hacer para saldar tus deudas, despreocúpate, porque conseguirás el financiamiento necesario. Es posible que recibas una herencia o que alguien te ofrezca ayuda incondicional. Contarás con recursos financieros, energéticos y espirituales para salir adelante.

05/21 – 06/20

Las relaciones te pedirán un compromiso a largo plazo y que ambos se involucren en un proyecto en común. Si están dispuestos a dedicar tiempo y energía a construir un futuro juntos, el vínculo crecerá, avanzará por buen camino y tendrá bases sólidas para perdurar.

06/21 – 07/20

En el ámbito laboral hay señales de avances positivos: las ofertas mejorarán, las responsabilidades aumentarán y también crecerá tu prestigio. En el plano de la salud, todo marchará bien siempre que sigas una guía confiable en cuestiones alimenticias. Visitar a un nutricionista será un gran apuntalamiento.

07/21 – 08/21

Ahora sentirás la necesidad de gratificarte, y eso te llevará a retomar hobbies y aficiones que habías dejado de lado. Además, si tienes hijos, buscarás organizarte para dedicarles más tiempo y atención. Tómate en serio tu propia felicidad y aquello que realmente te entusiasma.

08/22 – 09/22

Darás inicio a una nueva etapa en la esfera familiar. Tendrás muy claro con qué apoyos cuentas, y eso te permitirá avanzar también en el plano financiero. Es posible que concretes negocios relacionados con inmuebles o que recibas una herencia o una importante contribución de un pariente.

09/23 – 10/22

A la hora de comunicar tus inquietudes, será fundamental que seas conciso y evites dar demasiados rodeos. Si realizas un acuerdo de palabra, procura que te presenten alguna garantía de cumplimiento. También será importante que evalúes detenidamente el nivel de fiabilidad de quienes te acompañan.

10/23 – 11/22

Los astros se inclinan a tu favor en el ámbito del dinero, así que no dejes pasar las oportunidades de progreso. Todo indica que tus esfuerzos hallarán una recompensa justa. Además, administra tus ingresos con criterio y considera perfeccionarte en un oficio para que crezca y se consolide tu economía.

11/23 – 12/20

Estarás mucho más desenvuelto y decidido. Gracias a tu nuevo ímpetu, todo lo que te apasiona se canalizará con mayor compromiso personal. Será importante dejar de lado expectativas ajenas y establecer tus prioridades en función de tus propios intereses y deseos.

12/21 – 01/19

Volverán temas del pasado y sentirás la necesidad de dar un cierre digno a aquello que quedó inconcluso, sobre todo si está vinculado con asuntos familiares o del hogar. Si hubo rispideces con algún pariente, ahora estarás dispuesto a examinar la situación y rectificar.

01/20 – 02/18

Tus amigos te verán cómo alguien con quien vale la pena compartir el camino. Ahora sentirás deseos de informarte y de mantenerte al tanto de las últimas tendencias. Además, podrás decir lo que piensas con mayor autoridad y tu opinión será respetada por tu entorno social.

02/19 – 03/20

Recibirás interesantes propuestas de trabajo y negocios que te permitirán planificar tu economía con mayor seguridad. También es posible que, si aún no lo tienes, puedas desarrollar con éxito un emprendimiento propio. Sea cual sea tu situación, te sentirás próspero y exitoso.