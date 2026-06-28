Los signos del zodiaco más infieles: conoce su personalidad

La astrología sostiene que algunos signos del zodiaco presentan una mayor tendencia a buscar nuevas emociones o a dejarse llevar por sus impulsos cuando una relación deja de satisfacer sus necesidades.

Los expertos señalan que Aries, Géminis, Libra, Escorpio y Piscis son los signos que suelen aparecer con mayor frecuencia en las listas de los más propensos a la infidelidad.

Sin embargo, sus motivaciones son muy diferentes y responden a la personalidad de cada uno.

¿Qué hace que un signo sea más propenso a la infidelidad?

Dentro de la astrología, los doce signos se dividen en tres modalidades: cardinales, fijos y mutables.

Esta clasificación ayuda a comprender cómo enfrentan los cambios y las relaciones sentimentales.

Los signos fijos suelen buscar estabilidad y seguridad, por lo que generalmente muestran una mayor tendencia a mantener relaciones duraderas.

En cambio, algunos signos cardinales y mutables disfrutan más de la novedad, la aventura o los cambios constantes, lo que puede influir en su comportamiento amoroso cuando sienten que una relación ha perdido intensidad.

No obstante, los astrólogos recuerdan que la infidelidad depende de múltiples factores personales y no únicamente del signo solar.

La carta astral completa, la madurez emocional y las experiencias de vida también desempeñan un papel importante.

1. Aries

Aries está gobernado por Marte, el planeta de la acción, la pasión y el deseo. Esto convierte a este signo en una persona impulsiva que disfruta los desafíos y las emociones intensas.

Cuando una relación cae en la rutina o deja de ofrecer estímulos, Aries puede perder rápidamente el interés.

Su naturaleza competitiva y aventurera hace que siempre busque nuevas experiencias, especialmente si siente que su pareja no comparte su ritmo de vida.

Los astrólogos consideran que Aries necesita relaciones dinámicas y espontáneas para mantener vivo su entusiasmo.

2. Géminis

Géminis es uno de los signos más cambiantes del zodiaco. Su personalidad dual lo lleva a buscar constantemente nuevas conversaciones, experiencias y personas que despierten su curiosidad.

Este signo disfruta la libertad y necesita sentirse intelectualmente estimulado. Cuando percibe monotonía en una relación, puede sentirse tentado a explorar nuevas posibilidades.

Además, su gran inteligencia y habilidad para comunicarse hacen que sea muy discreto cuando desea ocultar aspectos de su vida privada.

3. Libra

Aunque Libra está regido por Venus, el planeta del romance, también necesita armonía constante en sus relaciones.

Si siente que la pareja ha perdido el equilibrio, la comprensión o el romanticismo, puede buscar fuera aquello que considera ausente.

Sin embargo, cuando esto ocurre suele experimentar sentimientos de culpa, ya que valora profundamente la justicia y la honestidad.

Los especialistas en astrología destacan que Libra rara vez disfruta el conflicto, por lo que muchas veces intentará ocultar la situación para evitar confrontaciones.

4. Escorpio

Escorpio representa uno de los casos más complejos del zodiaco. Puede ser considerado tanto uno de los signos más fieles como uno de los más propensos a la infidelidad.

Cuando existe confianza absoluta, su lealtad suele ser inquebrantable. Sin embargo, si percibe engaños, traiciones o desconfianza por parte de su pareja, puede responder de la misma manera.

Gobernado por Plutón, planeta asociado con el misterio y la transformación, Escorpio posee una enorme capacidad para guardar secretos y actuar con absoluta discreción.

5. Piscis

Piscis vive el amor desde una perspectiva profundamente emocional y soñadora. Tiende a idealizar las relaciones y suele creer en las almas gemelas.

Cuando la realidad no coincide con sus expectativas, puede sentirse decepcionado y comenzar a buscar esa conexión emocional que considera perfecta.

Su sensibilidad hace que se deje llevar por los sentimientos y las conexiones espirituales, lo que en ocasiones puede poner en riesgo una relación estable si aparece alguien con quien sienta una fuerte afinidad emocional.

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