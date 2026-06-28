Pronóstico del tiempo en Dallas para este domingo 28 de junio

Este domingo 28 de junio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 99 grados Fahrenheit (37ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos nubes escasas. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 14.91 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 79 grados Fahrenheit (26ºC), con una probabilidad de precipitación del 3%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 13.67 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 104 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:22 h y se marchará a las 20:39 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 79 y los 100 grados Fahrenheit (26 y 38 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 5% por la mañana, 4% por la tarde y 5% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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