Avión de American Airlines abortó despegue en Miami tras incursión de otra aeronave en la pista

Un vuelo de American Airlines con destino a Bermudas suspendió el despegue el viernes por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que otra aeronave cruzara una pista activa sin autorización, según informaron autoridades y la aerolínea.

El incidente involucró al vuelo 308 de American Airlines, que se preparaba para despegar cuando la tripulación detectó la presencia de otra aeronave en la pista, declaró American Airlines en un comunicado a Fox News Digital.

La operación fue interrumpida y no se reportaron heridos.

Tripulación frenó el despegue tras observar otra aeronave

Según American Airlines, el avión había recibido autorización para despegar cuando los pilotos identificaron visualmente que otra aeronave se encontraba cruzando la pista.

La aerolínea indicó que la tripulación decidió cancelar el despegue como medida preventiva.

Posteriormente, el vuelo continuó su itinerario y llegó a Bermudas con aproximadamente dos horas de retraso, de acuerdo con datos de seguimiento citados en el reporte.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que la otra aeronave cruzó la pista “sin autorización” y abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el incidente.

Registros de comunicaciones de control aéreo difundidos por medios estadounidenses muestran un intercambio entre controladores y el piloto de la otra aeronave después del hecho.

De acuerdo con esos registros, el piloto señaló que entendió que había recibido autorización para cruzar, mientras que desde la torre indicaron que la instrucción estaba dirigida a otra aeronave.

El reporte identificó al segundo avión como el vuelo EJA434, asociado a operaciones de NetJets mediante un proveedor externo de mantenimiento.

Un portavoz de NetJets afirmó que la aeronave no estaba bajo control operativo de la compañía al momento del incidente.

El hecho ocurre en medio de atención sobre seguridad aérea

El episodio se produce mientras aumenta el tráfico aéreo previo al feriado del 4 de julio en Estados Unidos y después de varios incidentes recientes relacionados con operaciones en pistas y maniobras aeroportuarias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sanciones ni han publicado conclusiones preliminares sobre el caso.

La investigación permanece abierta.

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