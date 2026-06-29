Cara Delevingne afirma que ella y Amber Heard mantuvieron una relación sentimental

La modelo y actriz Cara Delevingne confirmó públicamente, por primera vez, que mantuvo una relación sentimental con Amber Heard mientras esta atravesaba su mediático divorcio de Johnny Depp. La revelación tuvo lugar en un reciente episodio del pódcast de Louis Theroux, donde Delevingne habló sin reservas sobre su pasado y los desafíos que ha enfrentado en la industria del entretenimiento.

Durante la entrevista, Theroux preguntó a Delevingne sobre “el asunto de Johnny Depp”, haciendo referencia a los antiguos rumores que vinculaban a la modelo con Heard.

Theroux mencionó que, según se informaba, Depp estaba “enloquecido por la idea de que Amber pudiera estar acostándose contigo”. A lo que Delevingne respondió: “¿Se supone que debo opinar? Es porque hicimos una película juntos, que se llamaba “London Fields”. Él también estaba haciendo la película. Creo que estaba bastante loco de celos. En ese momento no pasaba nada. Después, tras su divorcio, supongo que sí pasó“.

Cuando Theroux pidió una aclaración, Delevingne fue más explícita: “Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo, y luego, durante el divorcio, sí, estuvimos enredadas… Pero ella también estaba enredada con otras personas”. Al mencionar Theroux a Elon Musk, fundador de SpaceX, con quien Heard mantuvo una relación hasta principios de 2018, Delevingne confirmó: “Ahí lo tienes” .

El origen de los celos de Depp

Delevingne explicó que el origen de los celos de Depp se remonta al rodaje de “London Fields” en 2013, película en la que tanto ella como Heard y el propio Depp participaron. A pesar de los rumores y las sospechas de Depp durante el rodaje, Delevingne asegura que en ese momento “no pasaba nada” y que la relación con Heard no comenzó hasta después de que la actriz se separara del intérprete de Piratas del Caribe en 2016.

Delevingne saltó a la fama como supermodelo de Victoria’s Secret antes de dedicarse a la actuación, participando en películas como “Paper Towns”, “Suicide Squad” y la serie “American Horror Story”. Su participación en la séptima temporada del pódcast de Theroux se suma a una lista de invitados que incluye a Yorgos Lanthimos, Boris Becker y Kyle MacLachlan.

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