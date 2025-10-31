Amber Heard revela tiernas imágenes de su Halloween junto a sus tres pequeños

La actriz Amber Heard celebró por todo lo alto su primer Halloween como madre de tres hijos, compartiendo entrañables imágenes de la festividad en sus redes sociales. La protagonista de Aquaman, de 39 años, vivió esta tradición convertida en una alegre y completa “familia de cuatro”.

Heard publicó en Instagram una serie de fotografías en las que se la ve pidiendo dulces junto a sus hijos: sus gemelos de 5 meses, Ocean y Agnes, y su hija mayor, Oonagh Paige, de 4 años.

En una tierna instantánea familiar, Heard lució un disfraz de bruja completo con sombrero puntiagudo, cargando a sus bebés en brazos.

Los pequeños gemelos también iban acorde a la ocasión. Uno de ellos llevaba un gorro con forma de araña y miraba hacia la cámara, mientras que el otro lucía un gorro de calabaza naranja y rodeaba con su bracito el cuello de su madre.

Por su parte, Oonagh acompañaba a su madre con un vestido de bruja, medias a rayas y su propio sombrero, demostrando ser una hermana mayor muy involucrada. La actriz acompañó las imágenes con la leyenda: “Celebrando Halloween con mis minnies”.

La maternidad de Amber

Esta celebración marca un hito especial para Heard, quien completó su familia este mismo año. Como reportó la revista People en el mes de mayo, la actriz dio la bienvenida a los gemelos, un hecho que ella misma confirmó en una emotiva publicación para el Día de la Madre de 2025.

“El Día de la Madre de 2025 será uno que nunca olvidaré. Este año estoy inmensamente feliz de celebrar la finalización de la familia que me he esforzado por construir durante años”, escribió entonces.

“Hoy comparto oficialmente la noticia de que he dado la bienvenida a gemelos a la familia Heard. Mi hija Agnes y mi hijo Ocean mantienen mis manos (y mi corazón) llenos“.

Reflexionando sobre su viaje como madre, Heard añadió que convertirse en madre por sus propios medios, superando sus propios problemas de fertilidad, ha sido “la experiencia más humilde” de su vida.

