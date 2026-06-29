Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 29 de junio en México y los principales países
Sigue en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y consulta cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.
El precio del dólar estadounidense este lunes 29 de junio de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.46 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.1 y 17.1 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un precio de 17.46 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.7 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar gira su tendencia habitual y cotizó hoy a la baja. Tras permanecer ayer a la baja, hoy su valor es de 450.59 colones por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 59.61 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 17.46 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.7 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 450.59 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 59.61 PESOS DOMINICANOS
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