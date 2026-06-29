Mexicano se declara culpable por tráfico de inmigrantes; red habría ganado hasta $30 millones

Un ciudadano mexicano extraditado desde su país aceptó su responsabilidad ante una corte federal de Texas por participar en una red internacional dedicada al tráfico de inmigrantes hacia Estados Unidos, una organización que, según las autoridades federales, habría obtenido ganancias de entre $16 y $30 millones de dólares al trasladar ilegalmente a miles de personas procedentes de Asia y América Latina.

El Departamento de Justicia informó que Efraín Zúñiga García, de 38 años, se declaró culpable de conspiración para introducir personas de manera ilegal a Estados Unidos, tráfico de inmigrantes con fines de lucro y complicidad. Aunque admitió los cargos, la fecha para conocer su sentencia aún no ha sido fijada.

La investigación federal sostiene que la organización operó entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023 y facilitó el ingreso irregular de personas originarias de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

A Mexican man extradited from Mexico pleaded GUILTY today for conspiring to smuggle thousands of aliens from multiple countries into the U.S. for financial gain. #JointTaskForceAlpha



Read more: https://t.co/ykaE5g3tYb pic.twitter.com/NOkfSRSfkZ — Criminal Division (@DOJCrimDiv) June 29, 2026

La organización utilizaba casas de seguridad en el norte de México

De acuerdo con los documentos judiciales, la estructura criminal mantenía casas de seguridad en Monterrey y Piedras Negras, dos ciudades al noreste de México, donde los inmigrantes permanecían temporalmente antes de ser trasladados hacia la frontera.

Las autoridades estadounidenses identificaron a Zúñiga García como el encargado de administrar el inmueble ubicado en Monterrey y coordinar el transporte de los inmigrantes hasta ese punto. Posteriormente, las personas eran entregadas a los llamados “coyotes”, quienes las guiaban a través del río Bravo para ingresar ilegalmente a territorio estadounidense.

La investigación también reveló que la operación tenía un alcance internacional. Un traficante radicado en Brasil establecía contacto con los inmigrantes, mientras que otros integrantes de la organización operaban desde Texas y Honduras para coordinar las distintas etapas del recorrido hasta Estados Unidos.

Según el Departamento de Justicia, otro integrante de la red, el hondureño Enil Edil Mejía-Zúñiga, declaró previamente que la organización logró introducir entre 2,500 y 3,000 personas en apenas dos años.

Investigación federal apunta a una red internacional

Las autoridades indicaron que la organización cobraba entre $6,500 y $12,000 dólares por cada inmigrante trasladado, lo que permitió generar ingresos estimados de hasta $30 millones de dólares durante el tiempo que permaneció activa.

Mejía-Zúñiga fue condenado en julio de 2025 a diez años de prisión, mientras que otra integrante de la organización, Mónica Hernández Palma, recibió una sentencia de 41 meses de cárcel en mayo de 2026.

En el caso de Zúñiga García, enfrenta una pena mínima obligatoria de tres años de prisión. Sin embargo, la condena definitiva será determinada por un juez federal, quien deberá considerar las directrices federales de sentencia y otros factores establecidos por la legislación estadounidense.

El caso forma parte de las investigaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (Joint Task Force Alpha), una iniciativa del Departamento de Justicia creada para combatir las organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico y a la trata de personas.

La investigación fue encabezada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Del Rio, Texas, con el apoyo de la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales. Las autoridades también destacaron la colaboración del gobierno de México para lograr el arresto y posterior extradición de Zúñiga García, quien ahora espera conocer la sentencia que enfrentará en una corte federal del oeste de Texas.

Sigue leyendo: