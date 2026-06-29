Mujer murió tras ataque de un caimán mientras nadaba en un río de Florida

Una mujer de 31 años murió después de ser atacada por un caimán mientras nadaba en un río del condado Seminole, en Florida, informaron autoridades estatales.

El hecho ocurrió el domingo en el río Econlockhatchee, ubicado al norte de Orlando, mientras la víctima realizaba una caminata junto con su pareja y una amiga.

De acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), el grupo decidió detenerse para entrar al agua, reseñó ABC News.

Ataque ocurrió mientras el grupo nadaba en aguas poco profundas

Autoridades indicaron que las tres personas se encontraban en una zona con aproximadamente tres pies de profundidad cuando ocurrió el ataque.

Según el portavoz de la FWC, Chad Weber, el caimán mordió a la mujer en ambos brazos.

El funcionario explicó que fue la pareja de la víctima quien llamó al servicio de emergencias y trató de ayudarla durante el incidente.

La mujer fue trasladada para recibir atención médica, pero murió antes de llegar al hospital.

Autoridades capturaron dos caimanes en el área

Tras el ataque, equipos especializados capturaron dos caimanes localizados en la zona.

Según las autoridades, uno medía aproximadamente 12 pies y el otro 13 pies, una longitud considerada inusualmente grande.

El mayor Jay Russell, de la FWC, calificó el hecho como una tragedia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se determinó cuál de los animales estuvo involucrado directamente en el ataque.

La investigación permanece abierta.

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