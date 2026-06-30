Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 30 de junio en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este martes 30 de junio de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.49 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.12 y 17.12 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 17.49 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.7 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de operaciones. Su cotización está este martes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su evolución regular que es cotizar en positivo. Luego de permanecer ayer sin cambios, hoy se promedió a 450.59 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 59.19 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.49 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.7 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 450.59 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.19 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que envías, introduce el valor a enviar y calcula los costos.