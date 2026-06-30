El simulador de vuelo secreto de Google Earth que te permite sobrevolar el mundo entero desde tu navegador

Hay una herramienta escondida dentro de Google Earth que muy poca gente conoce, y cuando la descubres ya no puedes dejar de usarla. Se trata de un simulador de vuelo completamente gratuito que te permite despegar virtualmente desde cualquier punto del planeta y sobrevolar paisajes, ciudades, montañas y océanos con imágenes satelitales reales. Sí, exactamente como suena. Y lo mejor de todo es que no necesitas instalar absolutamente nada.

Durante años, este modo fue tratado casi como un secreto bien guardado, un easter egg que Google incluyó en su plataforma desde 2007 y que pocos usuarios se molestaban en buscar. Pero en junio de 2026, Google lo hizo oficial y accesible directamente desde el navegador, sin necesidad de descargar la aplicación de escritorio. Esto cambió todo, porque ahora cualquier persona con una computadora y conexión a internet puede convertirse en piloto virtual en cuestión de segundos.

Qué es exactamente el simulador de vuelo de Google Earth

Imagina poder ponerte a los controles de un avión y despegar justo encima de tu ciudad natal, o de la Torre Eiffel, o de las playas de Cancún. Eso es precisamente lo que ofrece este modo. El simulador de vuelo de Google Earth usa las imágenes satelitales reales de la plataforma como terreno, lo que convierte cada vuelo en una experiencia visualmente impresionante y casi hipnótica.

El simulador te da la opción de pilotear dos tipos de aeronave. Una es el F-16, el caza militar de alta velocidad, ideal para quienes quieren cubrir grandes distancias y sentir la adrenalina de volar rápido. La otra opción es el Cirrus SR22, un avión de hélice mucho más tranquilo, perfecto para explorar regiones más pequeñas con calma y apreciar cada detalle del paisaje. Ninguna de las dos opciones requiere experiencia previa, aunque al principio puede parecer un poco caótico hasta que le agarras el ritmo a los controles.

Lo que hace a esta herramienta realmente especial es que puedes sobrevolar cualquier lugar del mundo que haya sido mapeado por Google. Desde los rascacielos de Manhattan hasta los volcanes de Islandia, desde los canales de Venecia hasta la sabana africana. Si Google lo tiene fotografiado desde el satélite, tú puedes sobrevolarlo.

Cómo acceder al simulador paso a paso

Entrar al simulador es más sencillo de lo que parece, y no toma más de un minuto. Lo primero es abrir tu navegador y dirigirte a earth.google.com. Si al entrar te aparece una pantalla de bienvenida en lugar del mapa, simplemente haz clic en Explorar Earth para acceder directamente a la vista del globo terráqueo.

Una vez dentro, busca la zona del mundo que quieres sobrevolar antes de activar el simulador, ya que el modo de vuelo se iniciará exactamente en el área que estés visualizando en ese momento. Puedes escribir el nombre de una ciudad en el buscador o navegar manualmente por el mapa. Para una experiencia más inmersiva, Google recomienda activar la vista Satélite en lugar de la vista de mapa convencional.

Cuando ya estés posicionado en el lugar que quieres explorar, haz clic en la flecha hacia abajo que aparece en la esquina derecha de la barra superior para desplegar el menú completo. Ahí aparecerá la pestaña de Herramientas, y dentro de ella encontrarás la opción Simulador de vuelo. Un clic y listo, ya estás en el aire.

También existe un atajo de teclado para los más impacientes. En Windows basta con presionar Ctrl + Alt + A y en Mac la combinación es ⌘ + Opción + A para acceder directamente al simulador sin tener que navegar por los menús.

Cómo controlar el avión sin estrellarte en el primer intento

Aquí es donde muchos usuarios se rinden demasiado pronto, pero en realidad los controles son bastante intuitivos una vez que los entiendes. El avión se maneja principalmente con el teclado o el ratón, y si tienes un joystick conectado a tu computadora, también puedes usarlo.

Con el teclado, las flechas direccionales controlan la orientación del avión, inclinándolo hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Para ganar velocidad debes presionar la tecla Re Pág (Page Up), y para reducir la potencia del motor usas Av Pág (Page Down). Si prefieres el ratón, moverlo reemplaza a las flechas del teclado para girar la aeronave, mientras que los botones del ratón controlan la aceleración.

Para pausar el vuelo en cualquier momento, la barra espaciadora es tu mejor aliada. Un toque la detiene y otro la reanuda. Y si de pronto pierdes el control y el avión se estrella contra una montaña o un edificio, no pasa absolutamente nada. El simulador simplemente te pregunta si quieres volver a empezar, sin consecuencias ni frustración.

Cuando hayas terminado de explorar, salir del simulador es igual de simple. En la esquina superior derecha aparece el botón Salir del simulador de vuelo, o puedes usar el mismo atajo de teclado que usaste para entrar.

Google Earth lleva décadas siendo una ventana al mundo, pero con este simulador de vuelo da un salto enorme hacia una experiencia mucho más inmersiva. No es Microsoft Flight Simulator ni pretende serlo, pero tiene algo que esos juegos no pueden ofrecer: la sensación de sobrevolar el mundo real, con las mismas imágenes que usarías para buscar tu casa en el mapa.

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