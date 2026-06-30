Hallan a un recién nacido muerto dentro de un baño portátil en festival de música en Michigan

Las autoridades de Michigan investigan el hallazgo del cuerpo de un recién nacido dentro de un baño portátil en el festival de música Electric Forest, realizado durante el fin de semana en la localidad de Rothbury.

El descubrimiento ocurrió la mañana del domingo durante labores rutinarias de mantenimiento del sanitario portátil, cuando trabajadores encontraron el cuerpo del bebé, reseñó Daily Mail.

La Policía Estatal de Michigan confirmó que la investigación continúa abierta.

Autoridades aún no determinan si hubo un delito

En un comunicado, las autoridades describieron al menor como un neonato, término utilizado para bebés de cuatro semanas o menos.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del recién nacido ni su edad exacta.

Tampoco se ha establecido si la muerte ocurrió por causas criminales.

La policía pidió evitar especulaciones en redes sociales mientras avanzan las pesquisas y señaló que cualquier persona con información relevante debe comunicarse con las autoridades locales.

Las autoridades tampoco han identificado públicamente a los padres.

Festival reunió a miles de asistentes durante el fin de semana

El hallazgo ocurrió durante el último día de Electric Forest, evento que se realiza desde 2011 y que suele reunir a decenas de miles de asistentes en el complejo Double JJ Resort.

De acuerdo con el reporte, la edición de este año congregó alrededor de 50,000 personas.

La organización del festival publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó estar consternada por lo ocurrido.

Mientras tanto, la programación del domingo continuó según lo previsto, aunque posteriormente algunas actividades concluyeron antes de lo esperado debido al pronóstico de condiciones climáticas adversas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y no han informado cuándo podrían divulgar nuevos detalles.

Por ahora, el caso permanece bajo revisión mientras se recopila información para determinar las circunstancias del hallazgo.

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