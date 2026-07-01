Adolescente de Minnesota mató a su madre con un martillo luego de que le quitara su celular

Una adolescente de 17 años fue acusada de asesinato en segundo grado en el estado de Minnesota tras ser señalada por la muerte de su madre, una mujer de 43 años identificada como Georgina Lee Monk.

De acuerdo con documentos judiciales citados por la filial local de NBC, KARE, el caso comenzó a esclarecerse luego de que trabajadores de un programa de atención diurna al que asistía la joven alertaran a las autoridades por su comportamiento.

Según el reporte, la adolescente llegó al centro el 26 de junio y expresó que alguien debía verificar el estado de su madre porque sentía “arrepentimiento”. El personal consideró que estaba actuando de forma inusual y solicitó intervención policial.

Agentes acudieron al apartamento familiar en la ciudad de Maplewood alrededor de las 9:30 am y encontraron a Monk sin vida.

Las autoridades indicaron que la mujer estaba acostada boca arriba en su cama y presentaba múltiples heridas contundentes en el rostro y la parte superior del cuerpo. La investigación también determinó que padecía diabetes y atravesaba una infección en uno de sus pies, situación que la obligaba a movilizarse en silla de ruedas.

Videos, rastros de sangre y antecedentes de conflictos

La investigación reveló que existían antecedentes de tensiones entre madre e hija.

El administrador del edificio declaró haber escuchado una discusión entre ambas durante la noche previa al hallazgo del cuerpo y aseguró que el intercambio había sido más intenso de lo habitual. Vecinos también reportaron conflictos frecuentes dentro del apartamento y uno de ellos declaró que Monk supuestamente le había quitado el teléfono a su hija.

Además, cámaras de seguridad captaron a la adolescente saliendo del edificio cerca de las 3:23 am con una gran bolsa blanca de basura. Horas después fue vista caminando con un martillo y posteriormente sin él.

Dentro del inmueble, investigadores encontraron manchas de sangre en distintas áreas, incluyendo la habitación de la adolescente y objetos del baño. También localizaron ropa con rastros de sangre.

La confesión y referencias a problemas de salud mental

Durante el interrogatorio, la joven inicialmente sostuvo que había sacado la basura como parte de sus tareas habituales y aseguró que el martillo estaba en la vivienda para protección.

Sin embargo, posteriormente reconoció dificultades relacionadas con su salud mental y manifestó temor de estar “loca”, según el expediente citado por medios estadounidenses.

La adolescente afirmó haber escuchado susurros y dijo que tuvo pensamientos relacionados con eliminar a personas que le habían hecho daño.

De acuerdo con el documento judicial, finalmente admitió haber golpeado a su madre dos veces en la cabeza con el martillo y señaló que el hecho “no fue completamente planeado”.

La policía indicó además que, tras el ataque, la adolescente habría intentado volver a dormir y continuó actuando con normalidad antes de salir del apartamento.

La joven permanece detenida mientras avanza el proceso judicial. Debido a que es menor de edad, parte de la información del caso permanece bajo reserva.

Sigue leyendo:

–Clínicas en Minnesota y Ohio figuran entre los mejores hospitales del mundo, según un ranking

–Autoridades en Minnesota exigen respuestas por caso de un estudiante de posgrado detenido por ICE

–Hombre de Minnesota acusado de retener a su novia, golpearla y arrojarle agua hirviendo encima