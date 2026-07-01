Comando armado atacó a una multitud en Morelos cuando veían el partido de México y mueren 3 personas

Lo que comenzó como un evento público para ver el partido entre la Selección Mexicana y Ecuador en la Copa Mundial 2026 terminó en tragedia, luego de que un comando armado irrumpiera en un fan fest realizado en la comunidad de Rancho Nuevo, en el municipio de Yautepec, y abriera fuego contra los asistentes.

El ataque ocurrió la noche del martes en una cancha comunitaria, donde decenas de personas observaban la transmisión del encuentro cuando varios hombres armados ingresaron al lugar y dispararon en múltiples ocasiones.

El saldo preliminar es de tres personas fallecidas y nueve lesionadas, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Entre las víctimas mortales se encuentra Miguel Tijera, esposo de Sandy Hernández, aspirante a la presidencia municipal de Yautepec, quien también resultó herida durante la agresión.

Otra mujer murió en el sitio, mientras que una adolescente de 17 años perdió la vida cuando era trasladada a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones. Entre los heridos también se reportan menores de edad.

La Fiscalía de Morelos informó que inició las investigaciones correspondientes y activó los protocolos periciales para esclarecer el ataque y determinar el móvil de la agresión. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia condenó los hechos y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Las primeras líneas de investigación buscan establecer si el ataque estaba dirigido específicamente contra la aspirante municipal, quien organizó la convivencia para que habitantes de la comunidad siguieran el encuentro de la Selección Mexicana, aunque las autoridades señalaron que no descartan ninguna hipótesis.

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